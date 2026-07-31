Татарстан подал заявки на ликвидацию двух объектов накопленного вреда

Первый — нефтешламовый полигон в Нижнекамске площадью почти 15 га

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Татарстан претендует на включение в федеральный проект «Генеральная уборка» (входит в нацпроект «Экологическое благополучие») двух опасных полигонов, объявил в ходе прямого эфира на онлайн-конференции в «Реальном времени» Азат Зиганшин.

Первый — нефтешламовый полигон в Нижнекамске площадью почти 15 га (индекс негативного воздействия — 6,7 балла из 10). Это объект наследия СССР. Заявка подана на начало работ с 2027 года. Проект вошел в число 18 претендентов на федеральное финансирование по проекту «Генеральная уборка».

Второй — полигон ТКО в Нурлате (14,7 га, индекс — 4,75 балла). По нему в 2026 году корректируется проектная документация, заявка будет направлена в 2027 году, а работы запланированы на 2028—2029 годы. Ранее в рамках проекта «Чистая страна» в республике уже ликвидированы три крупные свалки и два нефтезагрязненных участка.

Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана начнут ежегодно выделять до 500 млн рублей на водохозяйственные нужды.

Также в Казани установят уличное табло с данными о качестве воздуха в реальном времени.

Никита Егоров