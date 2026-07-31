В Минэкологии Татарстана внедряют ИИ и дроны для экологического надзора

Раньше обработка полевых материалов занимала четыре рабочих дня, теперь ее сократят до одного дня

Фото: Артем Дергунов

Минэкологии Татарстана развивает цифровую платформу с подсистемами «Надзор», «Экомониторинг» и «Недра». Благодаря автоматизации взыскание экологических штрафов выросло с 18 до 35 млн рублей. Около 108 предприятий получили доступ к личным кабинетам для расчета фоновых концентраций. Об этом на онлайн-конференции в «Реальном времени» сообщил глава министерства Азат Зиганшин.

По его словам, в подсистеме «Недра» зарегистрировано уже 139 пользователей. Платформа интегрирована с автоматизированной системой лицензирования, что дало единый актуализируемый реестр лицензий, автоматический контроль условий и оперативную выгрузку информации — это значительно сократило сроки обработки запросов и повысило скорость принятия решений.

В этом году министерство начало участвовать в программе развития искусственного интеллекта в Татарстане. В планах применять ИИ для обработки данных, полученных с мобильного лазерного 3D-сканера при обследовании объектов недропользования и мест незаконного складирования отходов. Раньше обработка полевых материалов занимала четыре рабочих дня, теперь она будет сокращена до одного дня.

— Продолжаем развивать и беспилотные технологии — в этом году мы запустили пилотный проект дроншеринг-сервиса совместно с компанией ICL и при поддержке «Татнефти». Протестированы три сценария: контроль лицензионных участков недр, мониторинг охранных зон водных объектов, выявление несанкционированных свалок, — рассказал Азат Зиганшин.

Внедрены технологии искусственного интеллекта для автоматической обработки аэрофотоматериалов и формирования отчетов.

Ближайшие приоритеты — масштабирование на новые территории и создание единой платформы для заказчиков и исполнителей услуг БАС.

Ранее сообщалось, что в Казани установят уличное табло с данными о качестве воздуха в реальном времени.

Кроме того, из бюджета Татарстана начнут ежегодно выделять до 500 млн рублей на водохозяйственные нужды.

Никита Егоров