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Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития региона

22:33, 03.04.2019
Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития региона
Фото: bashinform.ru

Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития региона.

Как сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на источник, Сарбаев заступит на пост уже завтра.

«Это назначение демонстрирует, что врио главы республики Радий Хабиров закрыл последний конфликт и работает со всеми сильными игроками, а эффективность Сарбаева сомнений не вызывает»,— сказал собеседник, близкий к администрации главы республики

ОбществоВласть Башкортостан
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