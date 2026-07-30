Малый бизнес заключил госконтрактов на 2,73 трлн рублей во втором квартале

Объем закупок госкомпаний достиг 9,96 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Во втором квартале 2026 года субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации заключили 1,22 млн госконтрактов на общую сумму 2,73 трлн рублей. Об этом говорится в отчете Минфина о мониторинге закупок по 44-ФЗ.

— При этом отмечается увеличение показателей количества и стоимостного объема заключенных контрактов с СМП (на 6% и 1% соответственно), — сказано в материалах министерства, которые цитирует «Интерфакс».

При этом общее число опубликованных закупок среди малого бизнеса снизилось на 2%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Госкомпании за тот же период разместили 573,8 тыс. извещений о закупках на 9,96 трлн рублей. В денежном выражении это на 20% больше, чем во втором квартале 2025 года (8,27 трлн рублей).

— Основной прирост объема закупок произошел за счет компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области ЖКХ, у которых показатель в отчетном периоде вырос до 2 трлн рублей с почти 1,1 трлн рублей годом ранее, — сообщает Минфин.



Более половины всех закупок госкомпаний пришлось на субъекты естественных монополий (20,9%), регулируемые виды деятельности в ЖКХ (20,5%) и дочерние структуры госкомпаний (14,9%). Ранее госзакупки Татарстана за семь месяцев выросли на 15,9%, до 2,82 млрд рублей.

Вадим Вахрушев