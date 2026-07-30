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Вице-премьер дал поручение помочь предпринимателям Wildberries

18:26, 30.07.2026

Минэкономразвития, Минфин, ФНС, ЦБ и бизнес-объединения должны до 10 августа представить проекты актов

Вице-премьер дал поручение помочь предпринимателям Wildberries
Фото: взято с сайта government.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

— Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы, — говорится в сообщении.

Ключевым вопросом стала поддержка предпринимателей, пострадавших при атаках на логистические комплексы Wildberries.

В заседании приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, ЦБ и бизнес-сообщества. Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с ЦБ и объединениями предпринимателей поручено определить параметры предлагаемых мер и до 10 августа представить в правительство проекты актов для их запуска.

Ранее склад Wildberries в Пензенской области атаковали 15 БПЛА.

Вадим Вахрушев

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