В Татарстане количество обращений из-за укусов клещей сократилось на 30% за год

85% укусов произошло во время пребывания людей на природе

С начала сезона в Татарстане более 6,7 тысячи человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. В прошлом году к этому времени было зарегистрировано почти 9 тысяч случаев.

— На сегодняшний день зарегистрировано 6 792 человека, пострадавших от укусов клещей, в то время как год назад это число составляло 8 926, — отметила Авдонина, подчеркнув, что активность клещей во многом зависит от погодных условий и обращения граждан по-прежнему будут поступать до октября.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Роспотребнадзора, 85% укусов произошло во время пребывания людей на природе, в 251 случае клещи присосались к татарстанцам не на территории республики. На данный момент в регионе зафиксировано 13 случаев клещевого боррелиоза и три случая энцефалита, все завозные.

Среди исследованных клещей, снятых с людей, почти 20% оказались заражены боррелиозом. В природных условиях среди собранных клещей доля зараженных составила 14%. Вирус клещевого энцефалита был обнаружен у 0,4% исследованных клещей, уточнила представитель Роспотребнадзора.

Противоклещевые обработки в Татарстане практически завершены: были обработаны 3,1 тыс. гектаров, включая места массового отдыха, парки, скверы, кладбища и территории летних оздоровительных учреждений. Однако сезон активности клещей все еще продолжается, обращает внимание Авдонина.



Ранее сообщалось, что в Татарстане среди причин отравлений граждан зафиксировали укусы ядовитых змей.

Никита Егоров