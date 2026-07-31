В казанском аэропорту задержано 49 рейсов на вылет и прилет

Наиболее серьезная задержка у рейса из Сочи: его перенесли почти на 10 часов

Фото: Арсений Фавстрицкий

В аэропорту Казани задержано 27 рейсов на вылет и 22 — на прилет, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Ранее аэропорт столицы Татарстана закрывали в связи с объявлением в республике беспилотной опасности.

Так, лайнер в Белград вылетит в 17:00, а в Новый Уренгой — в 10:00. Самолет в Тбилиси стартует в 12:00, а в Краснодар — в 10:35.

Лайнеры в Санкт-Петербург вылетят из Казани в 13:00 и 10:05 соответственно. Еще один рейс в Анталью задержан до 12:50, а два самолета отправятся в Екатеринбург в 17:10 и в 19:30. Рейс в Санью перенесли на 19:30, а в Сочи — на 17:55.

Реальное время / realnoevremya.ru

На прилет также задерживаются рейсы из Уфы, Хургады, Астаны, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Ашхабада, Саньи, Душанбе и Иркутска. Наиболее серьезная задержка зафиксирована у рейса из Сочи — его прибытие перенесли почти на 10 часов, до 10:55. Более чем на четыре часа позже ожидаются рейсы из Омска, Москвы и Красноярска — все три самолета должны прибыть ближе к полудню.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заявил глава города Михаил Афанасьев.

В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова добавили, что руководитель республики регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.

Никита Егоров