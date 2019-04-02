«Быть полезными для ТПП РБ»: как смена власти в регионе отразилась на башкирском деловом издании

Есть ли будущее у RBtoday.ru: закрытие или переформатирование под имиджевый проект нового главы Торгово-промышленной палаты?

Смена руководства Башкортостана осенью прошлого года начала отражаться и на медиаполе республики. Деловой портал RBtoday.ru — детище прежнего руководителя Торгово-промышленной палаты РБ Азата Фазлыева — спустя всего год с момента запуска лишился всех корреспондентов и перестал обновляться. Учредители издания уверяют, что это связано с переформатированием проекта. Эксперты «Реального времени», однако, не видят дальнейших перспектив для развития СМИ и считают, что ресурс станет «пиар-приложением» нового главы ТПП РБ Тимура Хакимова.

Как все начиналось

Сфера деловой журналистики в Башкирии претерпевает сегодня некоторые изменения. В настоящее время на теме экономики и бизнеса в регионе специализируются уфимские редакции РБК и «Коммерсанта», определенным образом деловую жизнь республики освещают также «Башинформ», «ПроУфу» и «Медиакорсеть». Из менее заметных изданий можно упомянуть газету «Деловой мир Башкортостана».

В прошлом году Торгово-промышленная палата РБ учредила портал RBtoday.ru. Появление нового игрока на медиарынке вызвало настороженную реакцию и даже скепсис среди уфимских коллег по цеху. Но медиаменеджеры забеспокоились — их журналисты начали переходить на работу в новый портал, где им предлагали зарплату, значительно превышающую их доходы на прежних местах. Так, по словам, главного редактора «Медиакорсети» Разифа Абдуллина, одному из корреспондентов его издания предложили 60 тыс. рублей в месяц — солидные деньги для этой сферы (и журналист предложение принял).

В соцсетях даже шутили над названием проекта, проводя параллели с обыгранной в «Камеди клаб» англоязычной имиджевой газетой «Башкортостан тудэй». Азат Фазлыев, на тот момент президент ТПП РБ, объяснил «Реальному времени» выбор наименования: RB можно расшифровать как две начальные буквы и «Республики Башкортостан», и словосочетания «российский бизнес».

Поселили новое СМИ в офисном здании в центре Уфы — на ул. Карла Маркса, 3б, рядом с Торгово-промышленной палатой. Фото Андрея В. / domofoto.ru



— Наш проект — это более глубокое, более экспертное и профессиональное освещение деловой тематики, поскольку сегодняшний этап развития бизнеса и взаимодействия с государством, на мой взгляд, требует наличия у бизнеса такого собственного ресурса, — рассказывал тогда Фазлыев о причинах, побудивших его создать этот ресурс.

Поселили новое СМИ в офисном здании в центре Уфы — на ул. Карла Маркса, 3б, рядом с Торгово-промышленной палатой. На год учредители выделили ресурсу 10 млн рублей. И уже к концу года глава ТПП надеялся вывести свое информационное детище на самоокупаемость.

Руководить проектом назначили опытных журналистов — Индиру Квятковскую (директор) и Анну Челак (главный редактор). К апрелю 2018 года команда была сформирована, и сайт, как и планировалось, заработал. Корреспонденты писали новости, выдавали аналитические материалы, издание выступало информационным партнером ряда крупных республиканских и международным мероприятий, проходивших в Уфе. Ресурс стал приобретать свое лицо, некоторую узнаваемость в деловых и властных кругах. Уникальные новости начали цитировать другие СМИ.

«Принципиальных замечаний к работе сайта у меня не было»

В октябре глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, бразды правления перешли к Радию Хабирову, вернувшемуся из Красногорска. Ключевые кресла в республике стали занимать новые фигуры. Не избежало этой участи и место президента Торгово-промышленной палаты — Фазлыева на этом посту сменил Тимур Хакимов. Азат Мадарисович сначала стал вице-президентом организации, а на днях и вовсе покинул ее.

Прежний глава ТПП не имел претензий к изданию.

— Принципиальных замечаний к работе сайта у меня не было, — отмечает Фазлыев. — Рабочие моменты у нового проекта всегда обсуждались. В течение года наблюдался постоянный рост рейтингов, и нас это устраивало.

«Рабочие моменты у нового проекта всегда обсуждались. В течение года наблюдался постоянный рост рейтингов, и нас это устраивало», — отметил Фазлыев. Фото ufa.tpprf.ru

Главное пожелание, которое он высказывал, — активнее освещать предпринимательские темы.

— Общественно-политическая сторона жизни там была достаточно хорошо представлена для молодого издания, — продолжает он. — Но с этого года они достаточно плотно начали освещать вопросы бизнеса в целом, деятельность Торгово-промышленной палаты.

Изменения в составе учредителей отразились и на издании. Читатели начали замечать, что в последнее время на RBtoday.ru стало выходить меньше репортажей и статей. К моменту написания нашего материала перестала обновляться и лента новостей: последняя заметка датируется 25 марта. По информации источника «Реального времени» в ТПП РБ, учредитель сократил финансирование ресурса. Сотрудники издания перешли в другие СМИ, остались только Квятковская и Челак.

«Стараемся быть полезными членам ТПП»

Как пояснила нашему изданию Индира Квятковская, причина простоя в том, что сама она на прошлой неделе оказалась в больнице, а ее соратница к тому моменту еще не вышла из отпуска. Обновлять сайт было некому. Но директор портала обещает, что ресурс продолжит существование.

— Наш проект переходит в корпоративную нишу, теперь мы больше обслуживаем интересы Торгово-промышленной палаты, — говорит Квятковская. — Основное внимание уделяем развитию бизнеса, членам ТПП РБ, их деятельности. Но повестка будет шире, чем у корпоративного сайта. Знаковые события, которые касаются бизнеса, мы тоже охватываем. Стараемся быть полезными членам палаты.

В подтверждение комментария Фазлыева директор RBtoday.ru сообщила, что претензий со стороны руководства она не получала. А все намеченные показатели (посещаемость и др.) достигались даже раньше срока. По ее словам, в октябре — ноябре издание занимало в LiveInternet 11—14-е места по посещаемости среди башкирских интернет-СМИ.

Сохранить RBtoday.ru в прежнем виде могло бы его приобретение крупным бизнесменом или компанией (как, например, произошла покупка региональной франшизы РБК Андреем Назаровым). Либо оно могло бы влиться в структуру медиахолдинга, создаваемого Ростиславом Мурзагуловым вокруг ИА «Башинформ». Однако Квятковской информации о чем-то подобном не поступало.

Хакимов добавил также, что у него имеются договоренности с кафедрой журналистики БашГУ. По его задумке, студенты будут приходить в RBtoday.ru на практику, писать материалы и наполнять ими сайт. Фото bashinform.ru

«А не то, что было раньше, когда писали про светофоры, ЖКХ…»

Главный редактор ИА «Медиакорсеть» (MKset.ru) Разиф Абдуллин и редакционный директор портала ProUfu.ru Рауфа Рахимова в беседе с корреспондентом «Реального времени» выразили уверенность, что RBtoday.ru теперь будет работать на создание положительного имиджа Тимура Хакимова. И будущее ресурса, по их мнению, более чем туманно.

Однако Хакимов не согласен с мнением уфимских медиаменеджеров.

— Сайт мы ни в коем случае не закрываем, мы направляем его в другое русло, — утверждает Тимур Артурович. — У нас будет приток той аудитории, которой интересна деятельность Торгово-промышленной палаты: поддержка бизнеса, его представление в органах власти. А не то, что было раньше, когда писали и про светофоры, ЖКХ и многое другое. Я думаю, у нас будет не такая узкая аудитория. Предпринимательство — это широкая сфера, и мы будем ее заполнять. Мы платим заработную плату нашим сотрудникам. Задачи соревноваться с серьезными новостными порталами перед нами не стоит.

Этот ресурс, по его словам, не будет дублировать сайт ТПП РБ. Скорее, они будут дополнять друг друга.

Хакимов добавил также, что у него имеются договоренности с кафедрой журналистики БашГУ. По его задумке, студенты будут приходить в RBtoday.ru на практику, писать материалы и наполнять ими сайт. «Оживить» портал и укрепить позиции планируется также посредством привлечения к подготовке материалов экспертов — как уфимских, так московских.

Вопрос о штате сотрудников президент ТПП РБ оставил без ответа, мотивировав это тем, что «и так ответил на бо́льшую часть вопросов».

— Сейчас, думаю, неправильно рассказывать вам о количестве сотрудников. Вы еще спросите, какая у них зарплата. Штат там есть. Главное, что этот портал мы закрывать не собираемся, — отрезал Хакимов.

Разиф Абдуллин главный редактор MKset.ru В прошлом году от нас в RBtoday.ru перешли три человека. Новый портал предлагал зарплаты в два раза большие, чем у нас и у других изданий. Теперь практически весь состав от них ушел. И уже мы взяли оттуда двух человек. Изначально они создавались как конкуренты РБК и «Коммерсанта». Но, к сожалению, у них не получилось развить проект дальше. Скорее всего, они будут работать как пиар-отдел Торгово-промышленной палаты. Конечно, какие-то материалы у них будут получаться: Анна и Индира — интересные журналисты. Но для полноценной работы этого мало.

Рауфа Рахимова редакционный директор ProUfu.ru Новоявленный руководитель ТПП РБ хочет сделать этот сайт корпоративным ресурсом. Сейчас их основная задача — сформировать положительный имидж молодого Тимура Хакимова. По сути, это теперь его личный проект. У них было слишком много ограничений, а для СМИ это большой барьер для развития. Свою статистику они теперь закрыли. Я не верю в издания, которые живут на чьем-то содержании. А они существовали за счет Торгово-промышленной палаты.