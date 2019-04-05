В башкирском Салавате построят индустриальный парк с нефтегазохимическим кластером за 400 млрд рублей

В Салавате (Башкирия) построят индустриальный парк и нефтегазохимический кластер на базе «Газпрома».

«Я хотел выйти с предложением, которое мы уже проработали и в ближайшее время будем его предметно обсуждать с руководством «Газпрома». Это создание в Салавате на базе предприятий группы компаний «Газпром» крупного нефтегазохимического кластера с развертыванием вокруг него индустриального парка», — сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров на итоговом заседании коллегии Министерства энергетики РФ, его слова приводит пресс-служба.

Он во «ВКонтакте» отметил, что стоимость проекта оценивается в 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году на портале Ассоциации индустриальных парков России запустят социальную сеть для резидентов.