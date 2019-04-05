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Промышленность

В башкирском Салавате построят индустриальный парк с нефтегазохимическим кластером за 400 млрд рублей

19:13, 05.04.2019
В башкирском Салавате построят индустриальный парк с нефтегазохимическим кластером за 400 млрд рублей
Фото: glavarb.ru

В Салавате (Башкирия) построят индустриальный парк и нефтегазохимический кластер на базе «Газпрома».

«Я хотел выйти с предложением, которое мы уже проработали и в ближайшее время будем его предметно обсуждать с руководством «Газпрома». Это создание в Салавате на базе предприятий группы компаний «Газпром» крупного нефтегазохимического кластера с развертыванием вокруг него индустриального парка», — сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров на итоговом заседании коллегии Министерства энергетики РФ, его слова приводит пресс-служба.

Он во «ВКонтакте» отметил, что стоимость проекта оценивается в 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году на портале Ассоциации индустриальных парков России запустят социальную сеть для резидентов.

Промышленность Башкортостан
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