Вице-премьер Оренбургской области подал в отставку

Заместитель председателя правительства Оренбургской области Марат Сковородников сложил с себя полномочия. Он подал в отставку по собственному желанию.

«М. Сковородников освобожден от должности по собственному желанию», — цитирует «Интерфакс» ответ помощника врио губернатора региона Сергея Шермецинского.

Он отметил, что чиновник осуществлял представительские функции при взаимодействии с федеральными органами власти.

Это вторая кадровая перестановка в аппарате после того, как в конце марта врио губернатора был назначен Денис Паслер.

Как сообщалось, 28 марта по собственному желанию был освобожден от должности глава министерства сельского хозяйства Оренбуржья Михаил Маслов, который летом 2018 года стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с субсидиями.

Сам же глава региона отметился отказом от служебного внедорожника с мигалкой.