В Уфе арестовали экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии

В Уфе арестован бывший министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

В сообщении СУ СК РФ по Республике Башкортостан имя и фамилия экс-министра не указаны. Согласно данным правительства региона, с 2016 года должность министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан занимал Евгений Гурьев. Он ушел в отставку в октябре 2018 года.

В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан добавили, что расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Ранее Гурьева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков Ущерб от его действий составил около 27 млн рублей.