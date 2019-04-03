В Уфе арестовали экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии
В Уфе арестован бывший министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, обвиняемый в превышении должностных полномочий.
В сообщении СУ СК РФ по Республике Башкортостан имя и фамилия экс-министра не указаны. Согласно данным правительства региона, с 2016 года должность министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан занимал Евгений Гурьев. Он ушел в отставку в октябре 2018 года.
В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан добавили, что расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
Ранее Гурьева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков Ущерб от его действий составил около 27 млн рублей.Происшествия Башкортостан
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