Поврежденный БПЛА дом в Нижнекамске восстановят к 30 августа

Строители уже восстановили поврежденные этажи

Фото: Михаил Захаров

Дом в Нижнекамске, который пострадал от атаки беспилотника 12 июня, восстановят к 30 августа. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

— Поставил задачу завершить все работы ко Дню Республики, чтобы люди смогли спокойно вернуться домой и без лишних переживаний подготовить детей к новому учебному году. Этот вопрос держу на личном контроле, — написал он в своих социальных сетях.

Он добавил, что строители уже восстановили поврежденные этажи, сейчас идет комплексный ремонт всего здания: обновляют фасад, кровлю, лестничные клетки, инженерные сети, также заменят лифты. В квартирах устраняют последствия повреждений, жителям верхних этажей окажут помощь с чистовой отделкой.

— Всем, кому необходимо, было предоставлено временное жилье. Дети сейчас отдыхают в оздоровительных лагерях, люди старшего поколения проходят оздоровление в санатории «Ижминводы», — добавил мэр.

Ранее Радмир Беляев призвал горожан внимательно отнестись к угрозе атаки БПЛА.

Вадим Вахрушев