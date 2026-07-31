Поврежденный БПЛА дом в Нижнекамске восстановят к 30 августа
Строители уже восстановили поврежденные этажи
Дом в Нижнекамске, который пострадал от атаки беспилотника 12 июня, восстановят к 30 августа. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
— Поставил задачу завершить все работы ко Дню Республики, чтобы люди смогли спокойно вернуться домой и без лишних переживаний подготовить детей к новому учебному году. Этот вопрос держу на личном контроле, — написал он в своих социальных сетях.
Он добавил, что строители уже восстановили поврежденные этажи, сейчас идет комплексный ремонт всего здания: обновляют фасад, кровлю, лестничные клетки, инженерные сети, также заменят лифты. В квартирах устраняют последствия повреждений, жителям верхних этажей окажут помощь с чистовой отделкой.
— Всем, кому необходимо, было предоставлено временное жилье. Дети сейчас отдыхают в оздоровительных лагерях, люди старшего поколения проходят оздоровление в санатории «Ижминводы», — добавил мэр.
Ранее Радмир Беляев призвал горожан внимательно отнестись к угрозе атаки БПЛА.
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