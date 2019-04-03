Чувашская «дочка» «Газпрома» потребовала от руководства «Коммунальных технологий» 2,7 млрд рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» подало в Арбитражный суд Чувашии иск о привлечении к субсидиарной ответственности руководства ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Компания требует с контролирующих лиц 2,7 млрд рублей.

В список ответчиков вошли более 50 физлиц и 7 организаций, пишет «Правда ПФО».

По данным картотеки арбитражных дел, в настоящее время разбирательства по делу «КТ» идут в Арбитражном суде Чувашии, апелляционной и кассационной инстанциях.

Напомним, процедура наблюдения была введена в отношении «КТ» в июне прошлого года. «Коммунальные технологии» были одной из теплоснабжающих организаций Чувашии.