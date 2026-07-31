Томчик: российская ракета X-101 пересекла воздушное пространство Польши

На месте падения, как сообщают СМИ, была обнаружена воронка диаметром 10 метров

Фото: Динар Фатыхов

Ночью 30 июля российская ракета X-101 пересекла воздушное пространство Польши, заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

— Эта крылатая ракета, способная нести ядерные боеголовки, взорвалась при ударе о землю. Это очень опасный объект, — отметил он в эфире телеканала TVN24.

Накануне подобные предположения высказывал премьер-министр Польши Дональд Туск, однако тогда не было официального подтверждения произошедшего.

По предварительным данным, ракета упала в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. На месте падения, как сообщают СМИ, была обнаружена воронка диаметром 10 метров.



Ранее сообщалось, что в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр WB. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заявил глава города Михаил Афанасьев.

В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова добавили, что руководитель республики регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.



Никита Егоров