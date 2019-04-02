В Уфе построят Академию волейбола на 5000 зрителей

Президент уфимского волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов рассказал, что в столице Башкортостана планируют построить Академию волейбола, которая может принять один из этапов чемпионата мира 2022 года.

— Интерес к волейболу в Уфе растет, но по сравнению с остальными городами у нас нет собственного стадиона. К примеру, в Казани есть волейбольный центр «Санкт-Петербург» на 5000 мест, который во время матчей заполнен на 80%. А мы играем на «Динамо», который уже не соответствует требованиям Всероссийской федерации волейбола.

В том году на матчи Лиги наций в Уфе приходили по 7—8 тысяч зрителей. Это говорит о том, что волейбол вызывает интерес, если у нас будет свой спорткомплекс, то зрители будут с удовольствием ходить на матчи. К слову, в мэрии уже состоялась встреча, где определили место его расположения — в парке им. Калинина. Это будет Академия волейбола «Урал» на 5000 мест, там же будет бассейн, фитнес-зал, интернат на 140 человек. В 2022 году надеемся, что один из этапов чемпионата мира по волейболу пройдет в Уфе. Под это дело мечтаем, чтобы комплекс все-таки появился, — приводит слова Багметова ProUfu.ru.

Напомним, что в данный момент «Урал» играет четвертьфинальную серию плей-офф против казанского «Зенита». В первом матче уфимцы уступили в гостях со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в столице Башкортостана 14 апреля. «Урал» проводит свои домашние матчи на стадионе «Динамо», вмещающем 1000 зрителей.