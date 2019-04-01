«Калашников» предложил внедрять системы распознавания лиц в жилых комплексах
Концерн «Калашников» решил продвигать системы распознавания лиц в сфере недвижимости. Компания предложила внедрять системы в жилых комплексах.
В Минстрое РФ идею назвали перспективной, пишут «Известия».
«Решение не может быть коробочным. В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики», — приводит газета слова гендиректора «Калашникова» Владимира Дмитриева.
Однако участники рынка сомневаются в широком распространении систем. Препятствием может стать высокая стоимость услуги, а также желание жильцов сохранять конфиденциальность.НедвижимостьПромышленность Удмуртия
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