«Калашников» предложил внедрять системы распознавания лиц в жилых комплексах

Концерн «Калашников» решил продвигать системы распознавания лиц в сфере недвижимости. Компания предложила внедрять системы в жилых комплексах.

В Минстрое РФ идею назвали перспективной, пишут «Известия».

«Решение не может быть коробочным. В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики», — приводит газета слова гендиректора «Калашникова» Владимира Дмитриева.

Однако участники рынка сомневаются в широком распространении систем. Препятствием может стать высокая стоимость услуги, а также желание жильцов сохранять конфиденциальность.