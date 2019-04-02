Медведев поддержал размещение представительства «Сколково» в Перми

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми.

Во время посещения компании «Эр-Телеком» ее гендиректор рассказал главе кабмина, что ранее на переговорах с руководством Сколково обсуждали возможность открытия филиала технопарка в столице Пермского края, пишет «РИА Новости».

«Раз уже встречались, то все будет нормально», — отреагировал Медведев на его слова.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2019 году планирует открыть научно-технический центр в Сколково.