Медведев поддержал размещение представительства «Сколково» в Перми
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми.
Во время посещения компании «Эр-Телеком» ее гендиректор рассказал главе кабмина, что ранее на переговорах с руководством Сколково обсуждали возможность открытия филиала технопарка в столице Пермского края, пишет «РИА Новости».
«Раз уже встречались, то все будет нормально», — отреагировал Медведев на его слова.
Ранее сообщалось, что Татарстан в 2019 году планирует открыть научно-технический центр в Сколково.Промышленность
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