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Промышленность

Медведев поддержал размещение представительства «Сколково» в Перми

15:44, 02.04.2019
Медведев поддержал размещение представительства «Сколково» в Перми
Фото: permkrai.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми.

Во время посещения компании «Эр-Телеком» ее гендиректор рассказал главе кабмина, что ранее на переговорах с руководством Сколково обсуждали возможность открытия филиала технопарка в столице Пермского края, пишет «РИА Новости».

«Раз уже встречались, то все будет нормально», — отреагировал Медведев на его слова.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2019 году планирует открыть научно-технический центр в Сколково.

Промышленность
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