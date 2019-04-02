Медведев создал ТОР в пермской Нытве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в пермском городе Нытва. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Глава кабмина отметил, что Нытва является моногородом, «то есть монопрофильный населенный пункт».

«И теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса с теми льготами, которые существуют для территории опережающего развития», — Медведев, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее Медведев поддержал размещение представительства «Сколково» в Перми.