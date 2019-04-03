Силуанов согласился курировать Саратовскую область
Глава Минфина РФ Антон Силуанов согласился курировать социально-экономическое развитие Саратовской области. Его кандидатуру поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
О назначении министра куратором региона сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».
Ранее сообщалось, что Медведев предложил ввести кураторство для отстающих регионов. Среди таких аутсайдеров глава российского правительства назвал и Саратовскую область. Кроме того, он упомянул Мордовию, Марий Эл и Пензенскую область.ОбществоВласть
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