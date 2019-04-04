Суд в Кирове постановил убрать из iTunes и Google Play игры, в которых есть пропаганда криминальных традиций

Ленинский районный суд Кирова по требованию прокурора Юрьянского района определил убрать из онлайн-магазинов iTunes и Play Market приложения, которые пропагандируют криминальные традиции, сообщается на официальном портале прокуратуры Кировской области.

Кроме пропаганды криминальных традиций, в определенных играх были выявлены оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений. Приложения с подобным содержанием обнаружили в ходе мониторинга.

Напомним, ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительства и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете. По мнению Цукерберга, новые стандарты нужны в таких сферах, как борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.