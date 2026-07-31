В Казани установят уличное табло с данными о качестве воздуха в реальном времени

Табло сделает экологическую информацию доступной для каждого жителя

Фото: Артем Гафаров

Минэкологии Татарстана планирует оснастить автоматическую станцию мониторинга воздуха на улице Павлюхина цветным информационным табло. На нем в реальном времени будут отображаться показатели по восьми основным загрязняющим веществам. Это сделает экологическую информацию доступной для каждого жителя и гостя столицы без захода в интернет. Об этом «Реальному времени» сообщил глава министерства Азат Зиганшин в ходе своей онлайн-конференции.

Напомним, с 2024 года данные с государственных станций мониторинга уже открыты и публикуются в системе «Экологическая карта РТ». Ежегодно станции министерства выполняют более 4 миллионов измерений.

Говоря о мониторинге воздуха, министр подчеркнул, что за последние 30 лет в Татарстане выбросы в атмосферу снизились на 32% при росте экономики в 3,2 раза. Сброс загрязненных сточных вод сократился на 70%.

взято с сайта tatarstan.ru

По итогам 2025 года валовые выбросы загрязняющих веществ в республике составили 383 тыс. тонн, сообщил сегодня министр Азат Зиганшин. Для сравнения: в 1998 году показатель был 563 тыс. тонн.

Министр добавил, что эти цифры свидетельствуют о том, что экономика может быть экологичной. Системный мониторинг воздуха министерством ведется с 2008 года, сегодня он охватывает 17 государственных станций и 14 локальных станций предприятий, которые ежегодно в совокупности выполняют 7 миллионов измерений.

Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана начнут ежегодно выделять до 500 млн рублей на водохозяйственные нужды.

Никита Егоров