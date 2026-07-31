Зиганшин: «В Киргизии откроют Центр «Ак Илбирс» для сохранения снежного барса»

Такая мера позволит ученым проводить совместные экспедиции в горах Иссык-Куля

Фото: Михаил Захаров

В Киргизии откроют Центр «Ак Илбирс» для сохранения снежного барса. Об этом на онлайн-конференции в «Реальном времени» сообщил глава Минэкологии Татарстана Азат Зиганшин.

Напомним, что по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова на Алтае создан Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Для размещения центра выбрана территория «Карым» в Майминском районе. Цель центра — проведение научных и прикладных исследований, создание генетико-молекулярной базы данных редких и исчезающих видов. Работы ведутся при научном сопровождении Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. В этом году ученые Казанского федерального университета уже работают над проектом генетических исследований.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Кроме того, проект с этого года расширяет границы сотрудничества, и во взаимодействии лучших научных школ России и Киргизии — Института проблем экологии и эволюции Российской Академии наук, КФУ и Национальной академии наук Кыргызстана — планируется открытие еще одной площадки для изучения и сохранения снежного барса — Центра «Ак Илбирс» на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника в Кыргызской Республике, — сказал Зиганшин.

По его словам, такая мера позволит ученым проводить совместные экспедиции в горах Иссык-Куля, продолжать геномные исследования в научных лабораториях центра в Республике Алтай и КФУ.



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Никита Егоров