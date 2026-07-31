Россия выделила Армении 280 бюджетных мест для студентов

Программа действует с 2009 года

Фото: Максим Платонов

Абитуриенты из Армении получили 280 квот на обучение в российских вузах. Вручение прошло в Русском доме в Ереване.

— Программа наша действует с 2009 года, и с каждым днем количество квот, предоставленных правительством России, увеличивается. Если в 2009 году было около 170 квот, в этом году уже — 280, — передает ТАСС слова куратора образовательных программ Российского центра науки и культуры в Ереване Марии Аванесовой.

Руководитель Русского дома Вадим Фефилов отметил, что доступны также программы дополнительного образования: краткосрочные курсы от трех до шести месяцев в любом вузе России.

— И Президентская академия, и какая угодно, в любом вузе России можно получить магистерскую [программу] и так далее, — рассказал Фефилов.

Ранее 400 вьетнамских студентов прошли обучение в российских вузах по программам «Росатома».



Вадим Вахрушев