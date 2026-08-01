Спартакиада России — 2026: Казань примет четверть всех дисциплин

Соревнования в городе проведут по 11 видам спорта, которые помогут атлетам подтвердить уровень и претендовать на стипендии

Еще зимой Владимир Леонов называл старты Спартакиады России одними из важнейших в текущем году. Фото: Реальное время

Сегодня стартует Спартакиада народов России — масштабные комплексные соревнования, которые объединят олимпийские и часть неолимпийских дисциплин. Казань станет одной из ключевых площадок, где пройдут старты по 11 видам спорта — ровно четверть от общего количества. Для российских атлетов, с 2022 года лишенных доступа к международным турнирам, это возможность не просто проявить себя, но и реальный шанс на поддержку. Итоги состязаний станут определяющими при назначении спортивных стипендий на следующий год. Первый казанский старт — соревнования по регби‑7 на Центральном стадионе.

Итоги Спартакиады определят стипендиатов

Стартующая Спартакиада станет одним из первых этапов отбора на летние Олимпийские игры 2028 года и даст российским атлетам необходимую соревновательную практику — ведь с 2022 года они лишены возможности выступать на международных турнирах. Итоги напрямую повлияют на назначение спортивных стипендий на следующий год. Такая система сложилась в последние годы: в 2022‑м ключевыми для распределения выплат стали Игры Дружбы и Спартакиада сильнейших, а в 2024‑м — Игры стран БРИКС.

Дело в том, что Минспорт устанавливает выплаты представителям неигровых видов спорта не по результатам чемпионатов и Кубков России, а исходя из достижений на международных стартах. Раньше, получив премию за медаль, спортсмен фактически обеспечивал себе стабильное денежное содержание на год‑два вперед. Теперь же, когда международных соревнований нет, роль таких масштабных внутренних турниров, как Спартакиада, существенно возросла.

Спартакиада официально стартует 1 августа в Уфе, где в 9 утра по московскому времени отправятся в дорогу участники соревнований по триатлону и велосипедному спорту, а в Казани и Магнитогорске через час стартуют регбисты и дзюдоисты соответственно.



Всего в татарстанской столице пройдут старты в 11 дисциплинах (из 44), иными словами, ровно четверть от общего количества. Притом что центром проведения Спартакиады-2026 выбрана Свердловская область. «Я один из самых старых министров спорта», — шутил 48-летний министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Это о коллегах в регионах, среди которых он лидер по времени пребывания на посту — 12 лет. Больше только у Леонида Рапопорта из Екатеринбурга — 16 лет.

Татарстанские беймиксеры Ирек Ризаев (слева) и Ярослав Дворянинов сейчас будут соревноваться на Урале. Реальное время / realnoevremya.ru

Почему оперативным центром выбран Екатеринбург

Но не этим фактом объясняется нынешний выбор Екатеринбурга в качестве оперативного центра стартующей Спартакиады. Город претендовал и на проведение летней Универсиады 2023 года и был лишен ее. Екатеринбург был готов в части инфраструктуры, как и Казань.

Первые состязания по регби-7 среди мужских команд в татарстанской столице уже стартовали (31 июля — 2 августа, Центральный стадион). Сборная республики — это не игроки «Стрелы-Ак Барса», а сборная татарстанцев. Можно вспомнить о Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов, которая состоялась в сентябре — октябре 2022 года. Уже тогда была видна разница, например, по итогам баскетбольного турнира среди юношеских команд, когда баскетбольный Татарстан финишировал в числе аутсайдеров. Поскольку УНИКС ориентируется на легионеров, а не на воспитанников собственной школы, которые зачастую вынуждены уезжать из родного региона, то и итоги Спартакиады России могут быть кардинально противоположны итогам чемпионатов страны последних лет. В этом плане наиболее приближенными к результатам первенств страны в игровых командных видах спорта будут гандбол, а также водное поло и хоккей на траве, в которых практически не задействованы легионеры. Поэтому «КОС-Синтез», обе хоккейные команды Казани и регбийная сборная Татарстана могут пополнить свои музеи очередными трофеями.

В Татарстане также пройдут соревнования по скейтбордингу (5—13 августа, экстрим-парк «Урам»), софтболу (10—16 августа, Центральный стадион), футболу среди женских команд (13—18 августа, «Трудовые резервы»), конному спорту (22—30 августа, Международный конноспортивный комплекс «Казань»), регби-7 среди женских команд (28—30 августа, Центральный стадион), гребле на байдарках и каноэ (1—4 сентября, Центр гребных видов спорта), спортивной гимнастике (6—13 сентября, Центр гимнастики), пулевой стрельбе (8—13 сентября, комплекс пулевой стрельбы), гребному спорту (10—13 сентября, Центр гребных видов спорта), флаг-футболу (11—13 сентября) и бейсболу (23—29 сентября, оба старта примет Центральный стадион).

На Спартакиаде России легионеров в составах сборных не будет. Реальное время / realnoevremya.ru

Первые масштабные старты в Казани

Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов — это еще одно масштабное комплексное соревнование, хозяйкой которого была Казань, как и Игр Дружбы того же года, Игр стран БРИКС 2024 года.

Национальный спорт целенаправленно продвигался к проведению крупных масштабных стартов. Первым стала еще российская Олимпиада 1913 года, после чего состоялась вторая, в 1914-м. Но планы по развитию спорта пришлось перенести, поскольку началась Первая мировая война, на которую некоторые участники стартов уходили сразу по их окончании. В СССР поначалу была проведена международная Спартакиада 1928 года.

Но спустя 28 лет состоялась первая Спартакиада СССР 1956 года, отличающаяся от остальных тем, что на ней стартовало 16 сборных союзных республик, включая существовавшую на тот период Карело-Финскую союзную республику. Десятая по счету Спартакиада СССР прошла летом 1991 года, знаменуя развал страны. После чего 12 лет в России не проводилось комплексных масштабных стартов. Первым из них после этого перерыва стала Спартакиада учащихся 2003 года. Казань и Саратов стали двумя городами, которые приняли у себя участников тех соревнований, инициатором проведения которых был тогда министр спорта РФ Вячеслав Фетисов. К тому времени Москва успела принять Всемирные юношеские игры 1998 года, проведенные по инициативе мэра столицы Юрия Лужкова. Увы, через месяц состоялся дефолт, и больше подобных стартов Россия не проводила. Может быть, эти тяжкие воспоминания повлияли на то, что Москва не захотела быть одним из операторов тех соревнований. На замену Москве и на выручку Фетисову пришли Казань и министр спорта республики Марат Бариев, который заручился поддержкой первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.



Правда, косвенно чета Лужковых оказалась связана с теми стартами в Казани, поскольку супруга градоначальника Елена Батурина была на тот период президентом Федерации конного спорта. Именно конный спорт и открывал спортивную часть программы первой летней Спартакиады — 2003.

Пловчиха Софья Дьякова (в центре) будет в числе претенденток на победу стартов Спартакиады. Реальное время / realnoevremya.ru

От Спартакиады до Олимпиады

Через пять лет Казань снова вошла в число городов, где прошли комплексные соревнования. Речь идет о Всероссийской Универсиаде 2008 года, инициатором проведения которой выступал Фетисов, а проходила она под оперативным руководством нового министра Виталия Мутко.

Именно эти старты продвигали Казань в число «спортивных столиц», а руководство республики — к мысли о выходе на международный уровень. Тем более что именно во время проведения Спартакиады учащихся 2003 года прошло торжественное открытие такого объекта международного уровня, как «Баскет-холл». С другой стороны, тогда министр спорта Марат Бариев получил пищу для информации, дополнив ее исследованиями 2007 года, когда одним из приоритетных событий в республике были признаны старты зимней и летней Спартакиады учащихся Татарстана.

Принципом чередования стартов объясняется то, что плавание, прыжки в воду, фехтование, чемпионаты страны по которым в этом году принимала Казань, сейчас будут проводиться в Екатеринбурге и Уфе соответственно.

В целом Свердловская область будет задействована через привлечение районных центров — Богдановича, Верхней Пышмы, Первоуральска, Сысерти. Самара и Тольятти, Калининград и Омск, Кременкуль и Челябинск — количество городов-участников напоминает старты зимних Олимпиад. Зачастую именно при их проведении был задействован не только основной город, но и соседние. Так было в Калгари в 1988-м, в Альбервиле в 1992 году, в Ванкувере в 2010-м и нынешней зимой в Милано-Кортина. Проблемные виды — это парусный спорт, который требует соответствующей акватории (на Олимпиаде в Москве 1980 года яхтсмены соревновались в Таллине), соревнования трековиков в велосипедном спорте (сейчас хозяином станет Омск, ранее соответствующими треками располагала Москва — «Крылатское» и Тула), гольф (гольф-клуб в Сысерти). Во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга пройдет церемония торжественного открытия Спартакиады, назначенная на 8 августа, День физкультурника.

Павел Костюков. Реальное время / realnoevremya.ru

Беймиксеры переедут с «Урама» на Урал

Кстати, в Екатеринбурге пройдут старты по велосипедной дисциплине БМХ-фристайл на новой площадке, которую недавно спроектировали с ведущими райдерами страны. Они как раз собирались в Казани в конце июля, соревнуясь в рамках чемпионата страны.

На вопрос «Реального времени», с чем связан переезд беймиксеров с «Урама» на Урал, вице-президент Федерации велосипедного спорта России Павел Костюков обратил внимание на то, что соревнования по велоспорту пройдут в четырех регионах.

— Поскольку наши старты пройдут в четырех регионах, то есть более половины регионов из восьми, где в целом пройдут соревнования, то это потребовало создания собственного оргкомитета внутри общего оргкомитета Спартакиады. Наши соревнования примут в Башкортостане, Омской, Свердловской и Челябинской областях. Я перед приездом в Казань побывал в городе Богдановиче Свердловской области, где был построен новый объект для проведения стартов в еще одной дисциплине ВМХ — это суперкросс. Спартакиада еще не началась, но наш вид спорта уже получил самый современный объект. Это уже хорошо, что Спартакиада дает свои инфраструктурные плоды, и хорошо, что мы возродили идею проведения подобных стартов. А в моменте будем радоваться тому, что спортсмены получили возможность еще раз стартовать, возможность снова проявить себя, — резюмировал Костюков.