Замглавы Ижевска по ЖКХ назначен Игорь Сальников

Депутаты гордумы Ижевска утвердили экс-главу АО «Ижевские электрические сети» Игоря Сальникова на пост замруководителя администрации города. Он будет курировать сферу строительства и ЖКХ.

За его кандидатуру проголосовали 29 депутатов, передает «Коммерсант».

Сальников был назначен и.о. замглавы администрации в начале марта. На аналогичной должности он сменил Владимира Нестеренко.

Игорь Сальников родился в 1977 году. Он избирался депутатом госсовета Удмуртии с 2012 по 2017 год. С 2011 по 2013 год был директором ижевского МУП «Горсвет». С 2013 года по 2015 год Сальников возглавлял АО «Ижевские электрические сети». После этого он занимался бизнесом.