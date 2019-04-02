Экс-губернатор Кировской области Белых попросил об отсрочке для выплаты 48 млн рублей штрафа

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд предоставить ему пятилетнюю отсрочку для выплаты 48 млн рублей штрафа.

По словам его адвоката Андрея Грохотова, в настоящий момент ни у Белых, ни у его доверителей нет денег на выплату штрафа. Ранее арестованное имущество губернатора было оценено в немногим более 4 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля прошлого года приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Белых стал тюремным библиотекарем в колонии.