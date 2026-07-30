В Татарстане на развитие коневодства направят господдержку с 2027 года

Проект предусматривает увеличение поголовья, повышение селекционных качеств и господдержку

Фото: предоставлено администрацией Новошешминского района

В Татарстане разработан региональный проект по развитию коневодства на 2027—2031 годы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

— Основными задачами регионального проекта станут увеличение поголовья и производства продукции, повышение селекционных качеств, создание центра национальных культур, — рассказал Баязитов на пресс-конференции.

Господдержку можно будет получить на покупку кобыл различных пород, а также на строительство, реконструкцию и ремонт конюшен. Участвовать смогут все категории хозяйств — от крупных производителей до маленьких ферм.

Ранее сообщалось, что делегация КНДР посещала Новошешминский конный завод для обсуждения поставок орловских рысаков и получения опыта.



Вадим Вахрушев