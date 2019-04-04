Роман Абрамович прилетел в Пермь на театральную премьеру

Российский миллиардер Роман Абрамович побывал в Перми на премьере балета «Шахерезада. Жар-птица» в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского.

Мероприятие состоялось вечером в среду, 3 апреля. Бизнесмен смотрел балет в компании балерины Дианы Вишневой. Фотографии с Абрамовичем были опубликованы в соцсетях.

Стоит отметить, что главные роли в «Шахеризаде» исполнили прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и Марсело Гомес.

На премьере также присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, ранее сообщалось, что Роман Абрамович учредил фонд развития современного кино.