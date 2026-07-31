Реконструкция канализационного коллектора на Технической завершится в октябре

Объект 1974 года постройки ремонтируют методом спиральной навивки

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Реконструкция канализационного коллектора на улице Технической в Казани завершится в октябре. Об этом сообщил замдиректора МУП «Водоканал» по строительству Алмаз Нигматуллин.

— Внутри двухметрового коллектора мы навиваем трубу. Между старой и новой трубой проведем забутовку. Пропускная способность коллектора — около 12 тысяч кубов в часы пик. Мы ее сохраняем и улучшаем за счет новой трубы, — рассказал Нигматуллин.

Объект построили в 1974 году. Это один из крупнейших коллекторов в городе, его диаметр — два метра. Из него уже извлекли 70 тонн мусора, который вывезли на семи КАМАЗах. Только за 2025 год здесь случилось восемь аварий из-за полного износа сетей.

Коллектор обслуживает около 300 тысяч абонентов: жилые дома, детсады, школы и больницы в Советском и Приволжском районах, а также Деревню Универсиады. В этом году восстановят 1 106 метров, в следующем — еще около 540 метров.

Ранее «Водоканал» восстановил 3,8 км сетей за первое полугодие 2026 года.

Вадим Вахрушев