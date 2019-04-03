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Суд продлил домашний арест экс-мэру Оренбурга Арапову

11:57, 03.04.2019
Суд продлил домашний арест экс-мэру Оренбурга Арапову
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ленинский райсуд Оренбурга решил оставить под домашним арестом бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова. Мера пресечения продлена до 8 июня.

«До середины апреля, по данным следствия, закончится техническая экспертиза зданий, идут допросы супругов Пукало, через которых якобы проводились сделки с недвижимостью. Продолжается проверка по якобы инвестициям Арапова через Пукало в нежилое здание на улице Терешковой», — приводит слова следователя Евгения Дастикири агентство ria56.ru. Он рассчитывает, что к началу июня расследование дела будет завершено.

Напомним, что Арапов обвиняется во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он был задержан в 2018 году. Под домашний арест экс-мэр был переведен только в январе 2019-го.

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