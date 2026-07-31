Бизнес в объекте культурного наследия: особенности национальной аренды

Аренда коммерческих площадей в ОКН глазами казанских предпринимателей

Фото: Реальное время

Найти подходящие коммерческие площади в центре Казани — задача со звездочкой. Особенно если требуется просторное помещение, в котором можно устроить и «мокрые точки», и с комфортом принимать посетителей, и обеспечить хорошую транспортную доступность. Поскольку новых коммерческих площадей в историческом центре практически не строится, многие обращают внимание на арендные площади в отреставрированных объектах культурного наследия. Их переизбытка тоже не наблюдается, однако это может стать хорошей альтернативой. «Реальное время» поговорило с предпринимателями, которые арендуют площади именно в таких исторических зданиях.

Где поселиться бизнесу?

По статистике, представленной агентством Perfect Red, второй квартал 2026 года показал рост вакантных помещений в качественных бизнес-центрах Казани, но даже с этим учетом их доля остается лишь на уровне 8%. Средневзвешенная ставка аренды за квартал снизилась на 5% в офисах А-класса и на 1,3% — в объектах класса В+. При этом значительная часть бизнес-центров указанного класса находится за пределами исторического центра Казани.

Однако для многих бизнесов критически важно находиться именно в сердце города. Есть и компании, которые прицельно выбирают здания «с историей». Плюс к тому, очень важен транспортный трафик (включая и общественный транспорт), возможность модифицировать помещение «под себя» с перспективой на изменение условий рынка. Учитывая все эти условия, поиск арендного помещения для бизнеса по-прежнему остается задачей сложной и многокомпонентной.

В связи с этим многие предприниматели обращают взор на отреставрированные старинные дома и особняки, которые сдаются в коммерческую аренду. Таким образом они убивают сразу несколько зайцев: получают и вожделенный центр города, и высокую транспортную доступность, и особый флёр историчности и респектабельности. Возражения, конечно, тоже есть: большинство таких объектов находится в реестре объектов культурного наследия, а это налагает определенные ограничения на их эксплуатацию.

Несколько объектов ASG бережно отреставрировала и провела проекты приспособления под современное использование — например, Дом приемов по улице Карла Маркса. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ряд подобных зданий находится в собственности и управлении у группы компаний ASG, которая с 2013 года взяла под свое крыло реставрацию исторического облика Казани. Несколько объектов ASG бережно отреставрировала и провела проекты приспособления под современное использование. Результат — исторические здания, в которых обеспечивается абсолютно современный комфорт и есть все технические возможности для ведения бизнеса.

Чернышевского, 28: студия йоги в купеческом доме

К примеру, дом 28 по улице Чернышевского — одно из самых старых сохранившихся зданий купеческой Казани, так называемый Дом Сенникова. Он был построен в свое время на оживленнейшем месте, в Забулачье, в бойком торговом районе Казани.

Несколько поколений казанских купеческих семей и духовенства в свое время владели этим зданием. Иван Максимович Сенников владел этим домом перед самой революцией — это он перестроил парадный вход бывшей усадьбы.

Дом 28 по улице Чернышевского — одно из самых старых сохранившихся зданий купеческой Казани. предоставлено пресс-службой ASG

После революции это был многоквартирный дом — как и многие купеческие усадьбы, он был «нарезан» на небольшие квартирки для пролетариата. К девяностым годам он пришел в плачевное состояние, но силами группы компаний ASG обрел вторую жизнь. С громадным уважением к его истории, к изящной архитектуре в стиле русского классицизма его отреставрировали и приспособили под современное использование.

Вот уже пять лет здесь работает основательница, директор и преподавательница студии йоги «Шанти» Евгения Беневоленская. Она рассказывает, что объекты большой площади в центре, не разрезанные на офисы, подыскать сложно, а это главное в ее чек-листе помещений:

— На Чернышевского, 28 мы работаем с августа 2021 года. Для нас всегда критично располагать студии в центре города, потому что вся наша клиентура — люди работающие, к нам ходят многие из тех, кто трудится в госструктурах. Всем им удобнее заниматься в центре, недалеко от работы. Кроме того, нам нужно большое помещение. В исторических особняках есть свои особенности, которые создают некоторые ограничения или неудобства, тем не менее арендодатель со своей стороны всегда помогает, и мы вместе находим пути решения в спорных вопросах и приходим к консенсусу. Альтернативы мы рассматривали, но объект большой квадратуры в центре, не разделенный на небольшие офисы, найти всегда очень сложно. Поэтому остаемся здесь!

Вот уже пять лет здесь студия йоги «Шанти». скриншот с сайта shantistudio.ru

Тукая, 86: студия танца и юридическая компания

Трехэтажный особняк на улице Габдуллы Тукая, 86 был построен в 1884 году. Архитектор Петр Романов возвел его в стиле эклектики, а владела им представительница казанской купеческой фамилии Б.Ф. Сабитова.

За 140 лет своей истории здание несколько раз переходило в разные руки, пережило послереволюционный период. С 2012 года оно было отреставрировано группой компаний ASG и полностью подготовлено под комфортную аренду. Помещения отдавались арендаторам с предчистовой отделкой и готовыми коммуникациями.

Трехэтажный особняк на улице Габдуллы Тукая, 86 был построен в 1884 году. предоставлено пресс-службой ASG

Одно из них занимает юридический центр «ЗНАТЬ». Заместитель генерального директора компании Эдуард Павлов объясняет, что как раз это и было одним из серьезных критериев выбора помещения: чтобы в нем не было готового интерьера. Компании важно было обустроить офис самостоятельно, под свою стилистику, со своим видением пространства. При этом наш собеседник отмечает, что собственник дал компании «арендные каникулы» на период проведения ремонтных работ, а стоимость аренды начал взимать только с момента, когда юристы начали принимать клиентов. Такая договороспособность и гибкость арендодателя, по словам юриста, всегда являются одними из ключевых факторов выбора помещения.

— Еще одним серьезным требованием для нас была локация в историческом центре. От нас до озера Кабан — две минуты пешком, и это мы рассматриваем как большое преимущество. Важно, чтобы здание было с историей. Трафик не столь активный, как на других участках центра, — это для нас удобно, притом что обеспечивается хорошая доступность для наших клиентов из любой точки города. Отмечу еще некоторые приятные мелочи: нам выделили дополнительные парковочные места, которые относятся не к нашему зданию, а к соседнему объекту, который принадлежит ASG. При этом никакой дополнительной платы не попросили. А тот факт, что здание историческое, в нашем случае никаких эксплуатационных неудобств не приносит. Три года назад, когда мы выбирали помещение и рассматривали, что еще есть в интересующей нас локации, мы поняли: в центре города аналогичных объектов за адекватные деньги практически нет. Их единицы. А помещения в бесформенных торговых центрах под нашу концепцию работы совершенно не подходят, — рассказывает Эдуард Павлов.

Компании «ЗНАТЬ» важно было обустроить офис самостоятельно, под свою стилистику, со своим видением пространств. скриншот с сайта 2gis.ru

Старинные особняки невольно вызывают у многих ассоциации с балами и светскими приемами. Так что студия танца «БДстудио», которая арендует 175 квадратных метров в здании на Тукая, 86, нашла здесь не только гостеприимный дом, но и символическую связь времен. Руководительница студии Юлия Соколикова рассказывает нашему изданию:

— Основными требованиями для таких студий, как наша, являются большая площадь и возможность правильно обустроить бытовые коммуникации. В этом смысле нас здесь все устраивает — и площадь нашего помещения (мы арендуем площадь в 170 кв. м), и внутренние коммуникации, и наличие «мокрых точек», ведь для танцевальной студии критически важно наличие душевых. Проблем с тем, что мы работаем в объекте ОКН, мы пока не испытываем. Да, мы не можем установить большую вывеску с подсветкой на фасаде, но танцевальная студия — не тот бизнес, в который посетители приходят «с улицы», мы строим маркетинг по-другому. В плане эксплуатации помещения у нас практически не возникает вопросов. Когда появляются нюансы по обслуживанию здания, представители арендодателя оперативно реагируют на наши обращения — например, не так давно возникли проблемы со входной дверью, и арендодатель быстро устранил неисправности.

Студия танца «БДстудио» арендует 175 квадратных метров в здании на Тукая, 86 . предоставлено Юлией Соколиковой

Юлия рассуждает, что в ее чек-листе выбора арендодателя это как раз и есть главное требование — своевременная реакция на запросы арендаторов и внимание к их нуждам. Она подтверждает, что в случае возникновения форс-мажоров ASG помогает всегда. Более того, идет навстречу даже в плане арендной платы. Например, по договору индексация для компании должна была произойти с 1 июня. Но лето в танцевальной студии — низкий сезон, поэтому Юлия попросила отложить повышение арендной платы.

— Собственник помещения пошел нам навстречу и отложил индексацию на четыре месяца — до 1 октября. Подобная гибкость — ценное преимущество! — рассказывает предпринимательница.

«Специфика есть, но при внимательном и профессиональном подходе все нюансы вполне решаемы»

Получается, бизнесу не стоит опасаться работы с объектами культурного наследия, главное — грамотно подойти к выбору арендодателя.

На недавнем деловом бранче нашего издания директор Дома приемов ASG и эксперт в области коммерческой недвижимости Айгуль Хамитова подчеркнула: сложности в эксплуатации ОКН возникают лишь в тех случаях, когда собственник не уделяет должного внимания этому вопросу. Она поделилась опытом компании, которая уже много лет успешно работает с объектами культурного наследия:

— Да, специфика здесь есть, но при внимательном и профессиональном подходе все нюансы вполне решаемы. Мы как эксперты рынка выстраиваем взаимодействие с арендаторами максимально прозрачно: еще на этапе заключения договора детально разъясняем, какие действия допустимы, а какие — нет с учетом статуса объекта. Обязательно знакомим с охранными обязательствами. Благодаря этому арендатор с самого начала четко понимает, какие идеи можно реализовать в полном объеме, а какие стоит скорректировать с учетом особенностей здания. Мы сопровождаем процессы на всех этапах: при необходимости берем на себя согласования с профильными ведомствами и лично контролируем ход работ.

Айгуль Хамитова подчеркнула: сложности в эксплуатации ОКН возникают лишь в тех случаях, когда собственник не уделяет должного внимания этому вопросу. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Такой системный подход доказывает свою эффективность и позволяет бизнесу уверенно работать в исторических пространствах.

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