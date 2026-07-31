На Казанке запретят движение лодок и катеров в связи с праздником «Я выбираю небо!»

Ограничения будут действовать с 12:00 до 18:00 на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы

Фото: Сергей Козлов

Во время авиационного праздника «Я выбираю небо!» на Казанке временно будет запрещено движение лодок, гидроциклов и других судов. Ограничения вступят в силу 1 августа с 12:00 до 18:00 на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы, согласно постановлению правительства Татарстана.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Запрет касается маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая байдарки и гребные лодки. Исключение составят только те суда, которые будут задействованы в подготовке и проведении авиапраздника. Контроль за соблюдением этих ограничений будет осуществляться Главным управлением МЧС России по Татарстану.

Праздник «Я выбираю небо!» пройдет 1 августа у Центра семьи «Казан» и начнется в 13:00. Для посетителей будут организованы интерактивные площадки, концерт, выставка авиационной техники, а также зоны для дроноспорта, VR-сборки и 3D-моделирования. Мероприятие приурочено ко Дню Воздушного флота России.

Ранее в Казани прошла репетиция авиашоу «Я выбираю небо!».

Никита Егоров