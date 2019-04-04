Облизбирком Оренбуржья назначил выборы губернатора на 8 сентября

Избирком Оренбургской области утвердил дату выборов губернатора. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

«В соответствии с законом Оренбургской области предусмотрено партийное выдвижение: кандидаты будут выдвигаться избирательными объединениями. Кроме того, есть «муниципальный фильтр»: кандидатам необходимо собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований», — цитирует «Интерфакс» слова председателя комиссии Александра Нальвадова.

Он отметил, что выдвижение кандидатов может начаться в июне, и окончательно список претендентов на кресло губернатора региона будет известен в конце июля.

Напомним, что 21 марта ушел в отставку глава региона Юрий Берг. Исполняющим обязанности губернатора был назначен Денис Паслер, ранее возглавлявший ПАО «Т Плюс».