Скандалы недели: отмена скидки на автоштрафы, полный пакет ГЖФ и откровения декана КХТИ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Олег Тихонов

На этой неделе внимание всех СМИ, причем не только российских, было приковано к большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Также серьезный резонанс на федеральном уровне вызвала директива главы Минфина РФ, призванная ускорить переход госкомпаний на отечественный софт. На уровне республики широко обсуждались громкие судебные разбирательства и аресты, а также разносы от Рустама Минниханова, устроенные местным министрам. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Президентская пресс-конференция

Центральным событием уходящей недели можно по праву считать большую пресс-конференцию Владимира Путина, прошедшую в четверг. Как страна совершит «рывок», пока экономика в стагнации? Насколько выросли доходы россиян и чем нам помогли санкции? Грозит ли миру ядерная война и зачем Россия наращивает военное присутствие в Крыму? Насколько у гаранта хорошо со здоровьем и гордится ли он своим поваром в ЧВК «Вагнера»? Наконец, когда Путин женится и встретится ли с оппозиционными главами регионов? На эти и многие другие вопросы журналистов президент отвечал на протяжении нескольких часов. Обзор самых интересных и актуальных высказываний Владимира Путина вы можете найти здесь. На мероприятии был и корреспондент «Реального времени» Ирина Плотникова.

Бывший хозяин «Альметьевск-Хлеба» в СИЗО и дело «Адмирала»

С ходатайством в Верховный суд РТ обратились руководители шести хлебозаводов Татарстана во главе с предправления Союза хлебопроизводителей республики. Они просили тщательного расследования и изменения меры пресечения своему коллеге, обвиненному в покушении на убийство. Сам бывший директор и учредитель ООО «Альметьевск-Хлеб» Расим Хайрутдинов на заседании, прошедшем на этой неделе, вспоминал Коран и заявлял о своей невиновности. Его защита говорила о прямой заинтересованности потерпевшего, которым признан новый глава «хлебного места». Подробности истории — в материале «Реального времени».

Также на этой неделе судебный процесс по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» перешел к стадии представления доказательств защиты. Что «хорошо» для подсудимой Жанны Алпаровой, почему подчиненные подделывали ее подписи и кто ночевал в отделе приставов после пожара в ТД «Адмирал»? Неформальные подробности работы УФССП вскрылись на судебном допросе. А в адрес Следкома по РТ прозвучало обвинение в умышленном сокрытии фактов отсутствия скрытой реконструкции и сноса несущих конструкций в здании ТЦ до пожара. Отметим, что основанием для подобного утверждения защиты стало постановление самого Следкома.

На этой неделе судебный процесс по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» перешел к стадии представления доказательств защиты. Фото Максима Платонова



Отмена скидки на штрафы и повышение тарифов в РТ

Татарстан стал первым регионом, власти которого заявили о неэффективности льгот в виде 50%-ной скидки на оплату штрафов ГИБДД в первые 20 дней. В понедельник президент РТ Рустам Минниханов раскритиковал послабление и призвал отменить его. Госсовет РТ может выступить с соответствующей инициативой уже в конце января. Вместе с тем эксперты «Реального времени» оценивают это непопулярное в народе решение скептически и сомневаются, что таким образом удастся увеличить денежные поступления в бюджет.

Также на этой неделе стало известно о том, что Казань не обойдется без повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение: десятилетняя инвестиционная программа МУП «Водоканала» стоимостью в 44 млрд рублей не имеет надежных источников финансирования. На заседании Госкомитета РТ по тарифам стало известно, что мэрия Казани направила татарстанскому мегарегулятору предновогоднее «прошение» о пересмотре «водных» тарифов «в связи с тяжелой ситуацией с сетями», пояснив это необходимостью обеспечения растущего города качественной водой. Новый глава госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заявил журналистам, что его ведомство «будет давать рекомендации о готовности поддержать обращение в меру возможностей», но «не за счет населения».

Единый тариф по обращению с отходами для региональных операторов Татарстана «срезали» в среднем на 20 процентов от первоначально заявленной ими величины в 568 рублей за кубометр для всех категорий потребителей. В среду правление Госкомитета РТ по тарифам «прокатило» мусорных операторов с их аппетитными «хотелками», исключив из структуры нового коммунального тарифа все задекларированные, но неподтвержденные расходы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО. Очищенный от «лишнего» тариф регоператоры встретили, мягко говоря, с большим недоумением, так как конкурсный отбор Минстроя РТ проходил с условием действия усредненного тарифа как раз в 568 рублей.

В то же время проезд в казанских автобусах может в ближайшее время подорожать до 28 рублей. Как стало известно «Реальному времени», сегодня в Госкомитет РТ по тарифам поступило консолидированное обращение мэрии Казани и городских перевозчиков, на основании которого должен решиться вопрос об установлении новых тарифов на проезд в городских автобусах.

Проезд в казанских автобусах может в ближайшее время подорожать до 28 рублей. Фото Антона Журавлева



Тем временем Татарстан опередил все субъекты ПФО в деле свертывания больничных коек инфекционного профиля. Но настолько переусердствовал, что теперь будет строить новые инфекционные больницы и увеличивать количество целевых мест в медицинских вузах с целью подготовки инфекционистов для районов. Почему обеспеченность инфекционными койками у нас в республике самая низкая не только в округе, но и по России, чем вредит больницам принятая у нас на вооружение тактика развертывания дополнительных коек в периоды эпидемий ОРВИ и как татарстанские парламентарии предлагают бороться с дефицитом в регионе врачей-инфекционистов, читайте в нашем материале.

Новые учебники по татарскому и дело педагога-неумехи

Ответственность по обучению татарскому языку нужно возложить на академию наук Татарстана — к такому выводу пришли под конец двухчасового выездного заседания комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, прошедшего на этой неделе. Вопросы по развитию гуманитарной науки АН РТ и итоги года Льва Толстого свелись к обсуждению, как изучать язык Тукая. Но ясного видения решения проблемы у участников заседания пока нет. Также на заседании стало известно, что учебники нового поколения по татарскому должны появиться к 1 сентября 2019 года. Узнать о том, как проходило обсуждение новых учебных пособий, вы можете из нашего материала.

Помимо этого, на уходящей неделе Верховный суд Татарстана узаконил приговор 21-летнему казанскому студенту, чья работа вожатым в летнем лагере закончилась тремя попытками суицида мальчишек. Один из них пытался уйти из жизни дважды, рассказывая, что старший, издеваясь, заставил его 600 раз отжиматься и 300 раз приседать — за то, что не спал в «тихий час». Вину вожатый не признал, был приговорен к условному сроку. Между тем, как выяснило «Реальное время», этого парня вообще не должны были допускать к детям без медицинской книжки и минимальных педагогических знаний, которых у вожатого было маловато для работы с ребятами из детдомов и малообеспеченных семей.

Перевод госкомпаний на отечественный софт, снижение оборотов в авиапроме и удар по «долевке» от главы ЦБ

Очередной удар по рынку долевого строительства на этой неделе нанесла Эльвира Набиуллина — Центробанк исключил из списка компаний, которым можно страховать риски застройщиков, «Респект». Теперь застройщики, которые работали с «Респектом», не смогут заключать договоры долевого участия, пока не подыщут нового страховщика. В частности, в Казани речь идет об объектах компаний «#Суварстроит», «Сити Строя» и «Арт Строя». Законодатели обещают помочь и перевести клиентов «Респекта» в Фонд защиты прав дольщиков. Но эксперты «Реального времени» уверены, что идея страхования долевого строительства уже давно дискредитировала себя.

Помимо этого, в начале текущей недели глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую российским госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение. Кому и зачем нужен перевод госкомпаний на отечественное ПО? Реалистичны ли сроки, обозначенные Силуановым? На эти вопросы по просьбе «Реального времени» ответил бывший технический директор социальной сети «ВКонтакте», экс-директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг.



В начале недели Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую российским госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение. Фото Максима Платонова



Также, составив рейтинг крупнейших предприятий авиапрома по данным за 2017 год и изучив события 2018 года, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, как изменился за это время «аэроландшафт» российской промышленности. В 2018 году российский авиапром рассчитывал получить порядка 60 млрд рублей госинвестиций. Это должно было хоть как-то помочь отрасли, которая уже довольно длительное время совершает «жесткую посадку» на сниженных оборотах — за 3 года она недополучила порядка 300 млрд рублей. Теперь за нее отвечать будет Сергей Чемезов — под его крылом уже и «Вертолеты России», и Объединенная авиастроительная корпорация, а непосредственно курировать самолетную промышленность поставлен экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Одновременно создается гражданский «ангар» для Суперджета и МС-21 с выводом их из-под американских санкций. Чемезов уже бросил спасательный круг Казанскому вертолетному заводу в виде госконтракта на санитарные вертолеты и пролоббировал для «Иркута» лизинг 50 самолетов МС-21 «Аэрофлотом».

Декан КХТИ о хищениях в вузе и смена руководителя ФСС

Об отказах ученых от премий ради «откатов в Москву» и слухах о «наказании Дьяконова», а также о некомфортной для следствия обстановке своего допроса на этой неделе рассказала «Реальному времени» доцент казанского вуза Валентина Шкодич, она же подсудимая по «делу КНИТУ-КХТИ». Отметим, что предъявленное ей обвинение по пяти эпизодам хищений «гуманитарки» «Газпрома» Шкодич считает бредом.

Также на днях стало известно о том, что глава регионального отделения Фонда соцстрахования по Татарстану Рамиль Гайзатуллин покинул свой пост. Племянник министра финансов РТ и сын депутата 5-го созыва Госсовета РТ Рамиль Гайзатуллин с 16 декабря 2018 стал временно исполняющим обязанности руководителя «Ак Барс Капитала». Часть экспертов связала уход Гайзатуллина с недавним скандалом, когда силовики вскрыли в одном из филиалов фонда мошенническую схему выплат пособий декретницам со сверхдоходами. Подробности — в нашем материале.

Среди грустных новостей — уход из жизни выходца из Татарстана, советника премьер-министра Дагестана Андрея Афонина.

Взлетевшие цены на жилье и нагоняй главе минэкономики Татарстана

На уходящей неделе «Реальное время» подготовило обзор рынка жилой недвижимости в Казани. Выяснилось, что после увеличения ключевой ставки «страшилки» об удорожании ипотеки обрели вполне реальные очертания. Участники рынка ожидают, что из-за роста ипотечных ставок и цен на жилье в 2019 году покупательский спрос снизится, и жилищный рынок может оказаться в кризисе, подобном тому, что был в 2015 году. Тем временем продажи как новостроек, так и вторички бьют рекорды — покупатели стараются успеть купить квартиры дешевле.

Также наше издание заинтересовалось ситуацией на рынке общепита Казани. Ряд российских экспертов и рестораторов высказали опасения, что следующий год для рынка общепита будет непростым: ожидается больше закрытий точек, нежели открытий. К примеру, участники рынка в Санкт-Петербурге связывают это с неоправдавшимися надеждами на чемпионат мира по футболу и недостаточным ростом доходов населения. В Казани после мундиаля ситуация оказалась более спокойной, хотя можно найти более ста предложений о продаже готового ресторанного бизнеса. Подробности — в материале «Реального времени».

После увеличения ключевой ставки «страшилки» об удорожании ипотеки обрели вполне реальные очертания. Фото Максима Платонова

А в среду инвесторов в Татарстане собрали на праздничном вечере в отеле Kazan Palace Hotel by Tasigo — поговорить о том, почему республика так перспективна для бизнеса, и обсудить, чего не хватает существующим партнерам. Досталось в ходе обсуждения министру экономики Фариду Абдулганиеву, которого Рустам Минниханов назвал шоуменом и призвал быть поближе к бизнесу. О том, почему, по мнению президента РТ, инвестора здания, где проводилось заседание, можно сравнить с казанским Шамовым и о готовности отдать индустриальные парки Татарстана частным бизнесменам, вы можете узнать из нашего репортажа.

Переход «АБД» под контроль ГЖФ, мирный договор с ПСО «Казань» и плохие итоги КАМАЗа

Госжилфонд при президенте РТ стал полным собственником компании «Ак Барс Девелопмент». Данные об изменениях в составе учредителей появились в ЕГРЮЛ. Судя по ним, доля фонда в АБД возросла с 30,1% до 100%. Ранее пакет акций в 69,9% был у Минземимущества РТ. Обе стороны не комментируют стоимость перешедшей доли, но, исходя из суммы чистых активов, ее можно оценить в 1,8 млрд рублей. Платить фонду не пришлось, утверждают источники, сделку закрыли «в счет долгов».

Тем временем ПСО «Казань» на первом же заседании по банкротству компании представило проект мирового соглашения с Федеральной налоговой службой. Сам должник пока не раскрывает условия подписанного соглашения. В суд был представлен текст, набранный в Word и сохраненный на CD-диске. Также выяснилось, что подрядчик космодрома «Восточный» уже приступил к погашению долга, оплатив из почти 2 млрд рублей долга 68 млн рублей.

ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах традиционно подвел итоги года. Побывав на встрече, корреспондент нашего издания узнал, как так вышло, что КАМАЗ начинал 2018 год хорошо, а заканчивает его не очень (убытков, правда, не будет, обещали в компании). Автогигант фактически провалил осенние продажи — единственный из отечественных автопроизводителей. Как рассказал нам финдиректор челнинского завода, причин три: большая инвестнагрузка (хотя заем «Ростеха» на 19,5 млрд рублей пока не потратили), санкции и отсутствие в России крупных инфраструктурных проектов после ЧМ по футболу. В итоге продажи самосвалов свалились в пике — зато растут продажи магистрального тягача, на который 5 лет назад в компании сделали ставку.

Что же касается санкций, то на КАМАЗе откровенно признались, что они стали для завода серьезным ударом: многие зарубежные партнеры не хотят иметь дело с российскими компаниями вообще, тем более с теми, чьи контрольные пакеты находятся в руках госкорпораций. Поэтому представители КАМАЗа не скрывают радости по поводу уменьшения пакета акций, принадлежащих «Ростеху», в пользу Татарстана: это позволит говорить за рубежом, что контрольного пакета у Сергея Чемезова теперь нет.

КАМАЗ начинал 2018 год хорошо, а заканчивает его не очень. Фото Максима Платонова

Федеральный медиаскандал с журналисткой из Казани

Также на этой неделе разразился серьезный медиаскандал со слитой перепиской Ольги Ившиной — корреспондента Би-би-си с казанскими корнями. Отметим, однако, что многие ведущие российские журналисты, обозреватели и ее бывшие коллеги считают, что шум был поднят на ровном месте. Напомним, в минувшее воскресенье «РИА Новости» заявило, что Би-би-си ищет «оборотней в жилетах», приложив частную переписку Ившиной, где она расспрашивает собеседника о возможном русском влиянии в протестах во Франции.

В ее репортажах эта информация в итоге так и не прошла. Тем не менее ряд российских СМИ и представителей власти поспешили обвинить редакцию и сотрудника «в распространении фейков». Однако в Казани, где хорошо знают Ившину, многие высказались в ее поддержку, назвав девушку объективным журналистом и патриотом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что там у соседей?

Во вторник врио главы Башкортостана обратился с посланием к Госсобранию — Курултаю республики. В своем выступлении Радий Хабиров бросил вызов соседям, перефразировав лозунг Татарстана «Без булдырабыз» на свой лад — «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!», и даже сделал отсылку к девизу Трампа: «Сделаем Башкирию сильнее». Эксперты отметили, что обращение башкирского лидера впервые прошло в необычном формате — на встречу пригласили не только высшие чины, но и рядовых сотрудников из разных сфер: от сельского хозяйства до системы образования. Подробнее — в материале «Реального времени».

Напомним также, что Радий Хабиров, приступив к исполнению обязанностей главы Башкирии, настоятельно посоветовал представителям региональной власти быть ближе к народу и завести собственные странички в соцсетях. Спустя почти сто дней со дня избрания нового состава Государственного Собрания — Курултая РБ уфимский политолог Дмитрий Казанцев и экономист Константин Кузьминых проверили, реально ли возросла информационная открытость депутатского корпуса Башкирии, и провели обзор присутствия в соцсетях региональных парламентариев и составили рейтинг их активности в интернет-пространстве.

Соседняя Удмуртия на этой неделе также подарила нам несколько громких инфоповодов. Так, продажу имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» хотят провести в оставшиеся дни 2018 года. Руководство Удмуртии и Ижевска уже обозначило «предпочтительным» предварительное предложение от «Россетей», готовых приобрести крупнейший городской актив за 3 млрд рублей. Свои доводы представители республиканских и городских властей изложили депутатам Гордумы. Подробнее о них — в материале нашего издания.

Продажу имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» хотят провести в оставшиеся дни 2018 года. Фото пресс-службы «Удмуртэнерго»

Помимо этого, в Удмуртии поставили финальную точку в обсуждении самого спорного тарифа — на вывоз твердых коммунальных отходов. Комиссия по тарифному регулированию Минстроя республики утвердила, сколько именно жители региона будут платить за мусор с 1 января 2019 года. Размер платы был снижен в 1,5 раза в сравнении с предложенным регоператором.

