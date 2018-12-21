Итоги с президентом: когда Путин женится, встретится с оппозицией и как относится к ЧВК «Вагнера»?

10 фактов с Большой пресс-конференции главы государства

Как страна совершит «рывок», пока экономика в стагнации? Насколько выросли доходы россиян и чем нам помогли санкции? Грозит ли миру ядерная война и зачем Россия наращивает военное присутствие в Крыму? Насколько у гаранта хорошо со здоровьем и гордится ли он своим поваром в ЧВК «Вагнера»? Наконец, когда Путин женится и встретится ли с оппозиционными главами регионов? Президент России накануне провел традиционную итоговую Большую пресс-конференцию, ответив на самые разнообразные вопросы. «Реальное время» собрало самые интересные.

Прорыв и доходы россиян

Все много раз слышали, как Путин обещал России «рывок». Но как это сделать, если экономисты и Кудрин считают, что реальная экономика страны растет всего на 1% в год? Ведь по сути это стагнация. Президент: «Нам нужен прорыв. Нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Нужно найти ресурсы. Надеюсь на консолидированную работу и федерального центра, и регионов».

«За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7 процента. Прогноз Минэкономразвития по году — 1,8 процента. За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента. Повышение потребительского спроса, конечно, заметно. Это положительный фактор», — отметил Владимир Владимирович Путин еще в начале пресс-конференции.

Позже эти данные вызвали вопросы, и президент пояснял. Например, стране не удастся обеспечить нужные темпы роста ВВП, если не изменить структуру экономики. На это направлены национальные проекты. Путин назвал и планы роста ВВП: в 2019—2020 годах ожидаются по 2% в год, а с 2021 — уже 3%, а потом и больше: «Я очень рассчитываю, что все это нам удастся сделать».

По его словам, доходы россиян «незначительно», но растут. Также добавил, что растут и реальные зарплаты — на 7,4% за десять месяцев и примерно на 6,9% по итогам года.



НДС и тарифы ЖКХ

Пояснил Путин и повышение НДС с 1 января 2019 года: «Во многих странах НДС под 20% и даже больше. У нас тоже он был выше, мы понизили, а сейчас вернулись к 20%. Но так называемая эффективная ставка НДС на самом деле в целом в экономике будет меньше, чем 20%, потому что мы сохранили практически все льготы: льготы по производству лекарств, льготы по производству детских товаров и так далее, и для IT-компаний много всяких льгот сохранено. Поэтому эффективная ставка будет меньше», — заверил президент, но не исключил подорожание ряда товаров и услуг в начале года.

Следом за НДС в следующем году подорожает и квартплата россиян. Причем в два этапа: сначала на 1,7%, потом на 2,4%. Получается, рост в 4,1%. «Почему в два этапа — потому что в связи с ростом НДС все-таки ожидается какой-то рост цен на услуги и товары, связанный с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ. Поэтому, чтобы не подсадить эти организации, и в конечном итоге в интересах граждан это делается, принято решение сделать это в два этапа. Но общий объем не должен превышать 4,1», — объяснил Путин.

«Пусть потом не пищат», ядерная война и санкции Запада

Антон Верницкий не знает, как успокоить маленького сына, что миру не грозит ядерная война, и он попросил сделать это Путина. Тот признал опасность подобного развития событий в мире и посетовал на ее недооценку: «Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. На выход США из договора по противоракетной обороне мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ, — мы не преимуществ добиваемся, мы обеспечиваем свое существование».

Но в целом для человечества, по словам президента, это очень плохо, подводит нас к опасной черте. Тем не менее президент заверил, что «мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать».

Речь зашла о санкциях Запада. Владимир Путин «обнадежил», что санкции всегда сопровождали страну и по большому счету удивляться нечему.

— Россия практически всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях. Вообще на протяжении всей своей истории. С чем это связано? Я уже говорил об этом и надеюсь, что подавляющее большинство сегодняшней аудитории тоже понимает — связано с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Если вы посмотрите историю XIX, XX века, всегда одно и то же, — объяснил логику Путин.

Он уверенно говорит о том, что экономика страны уже адаптировалась к санкциям. В этом же ответе он назвал численность страны — 160 млн человек, что вызвало удивление. Последние данные Росстата говорят о 146,9 млн человек.

«Ваш канал «Евроньюс» об этом не чирикает» и взаимоотношения с Украиной

Владимир Путин высказался по ситуации в Керченском проливе, когда в конце ноября этого года были задержаны корабли ВМС Украины. Он напомнил, как украинские военные суда в том году, исполнив все требования, спокойно были проведены российскими лоцманами в Азовское море: «Никто не мешал, только помогли. В этот раз все было по-другому, провокация Порошенко в ходе предвыборной кампании. Мы же показывали бортовой журнал, где написано: «Проникнуть скрытно». Что это такое? Неизвестно, что может случиться без лоцманской проводки. Сегодня в Киеве публично заявляют о намерении взорвать этот мост, мы, естественно, не можем этого допустить. Это было бы нелепо с нашей стороны, вот и все», — добавил Путин.

— Удалась провокация или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга действующего президента Украины — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немножко, — рассуждал глава государства.



Президент уверен, что руководство Украины рассчитывало, что военнослужащие, которых послали на этих кораблях, должны были погибнуть. «После уголовного разбирательства будет ясно, что с ними делать», — добавил президент.

Что касается задержанной команды, Путин напомнил, что и Украина удерживает российских моряков: «Наших рыбаков захватили в общем море и до сих пор держат, и ваш канал «Евроньюс» об этом не чирикает. Так же, как и наш сухогруз захвачен, сидит целая команда».



На вопрос, зачем Россия наращивает военное присутствие в Крыму, Путин напомнил, что после референдума полуостров в составе страны: «На своей территории мы считаем себя вправе строить так свою военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения безопасности».



У президента не нашла поддержки трансформация церкви, которая происходит на Украине. «То, что сейчас происходит в православии, это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. Вот, к сожалению, на Украине это сейчас происходит, создали вот эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода», — недоумевает Путин.



Повар Путина и группа Вагнера

«Новая газета» вспомнила погибших в Африке Орхана Джемаля и его коллег и спросила Путина, что ему известно об их гибели и «группе Вагнера», которую считают причастной к трагедии: «Говорят, бизнесмен, который считается вашим поваром, руководит этой группой. Как относитесь к частным военным группам? Вы этого стесняетесь или, наоборот, гордитесь?

— Все мои повара — сотрудники ФСО в разных воинских званиях, люди военные, других нет. Если кто-то хочет приклеить ярлыки, их дело. Есть понятие «безопасное питание», мы никому эти функции не передаем. Что касается «группы Вагнера», все должны оставаться в рамках закона. Мы можем все запретить. Думаю, и к вам придут с требованием защитить их. Если эта группа что-то нарушает, прокуратура должна их проверить, — ответил Путин.

Касательно трагедии он напомнил и других погибших журналистов, например на юге Украины: «Об этих не забывайте, пожалуйста, тоже. Ваши коллеги приехали, не уведомив местные власти, как туристы. По имеющимся на сегодня данным, покушение совершили местные группировки. Достоверных данных пока нет. Расследование продолжается, мы держим ситуацию на контроле. Приношу соболезнования и вам и близким погибших».

Пытки в колониях, Цеповяз и реформа ФСИН



В последнее время много сообщений о пытках в колониях. В то же время не всем заключенным живется плохо, например, россияне были в шоке, узнав, как роскошно проводит время за решеткой Цеповяз. «Не кажется ли вам, что назрела реформа ФСИН? Чтобы для одних это не было местом отдыха, а для других — узаконенными пыточными средневекового образца, потому что то, что сейчас происходит в системе ФСИН, — это даже для нашей страны перебор?» — спросили президента.

Путин признал, что ситуация в местах лишения свободы оставляет желать лучшего: «Разумеется, те факты, которые мы видим, совершенно недопустимы. Любые нарушения закона, тем более пытки, — это преступления, которые должны быть наказаны. Кстати, так и происходит, когда в том числе благодаря СМИ это всплывает. Говорить, что все надо переломать, тоже неправильно. Надо совершенствовать систему, повышать уровень гражданского контроля — с этим согласен полностью. У нас созданы соответствующие комиссии, которые будут получать поддержку государства и президента. Надеюсь, они тоже сыграют позитивную роль в решении этих проблем».

Эффективность МСЗ

Тема утилизации мусора и его переработки волновала журналистов не меньше. Владимир Путин признал, что предлагаемые мусоросжигательные перерабатывающие заводы нужны.

«Некоторые экологи, например, да и некоторые граждане на территориях возражают против строительства даже мусоросжигательных перерабатывающих заводов. Надо, чтобы эти заводы были качественные и эффективные, чтоб на них не экономить, на фильтрах на этих. Это самая дорогая часть заводов по переработке и сжиганию. Надо, чтобы сделано все было по соответствующей технологии и методике», — рассуждает Путин.

Присутствие войск в Сирии

Владимир Путин уверен, что американские войска там не нужны, а в то, что США вывело их из Сирии, президент России не совсем верит.

— Нужно ли здесь присутствие американских войск? Думаю, что нет, не нужно. Давайте не будем забывать, что их присутствие является не легитимным. Наши войска там по приглашению правительства Сирии находятся. Что касается вывода американских войск, — я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска, — ответил Путин.

Гонения на музыкантов и протестный потенциал россиян

Задали президенту вопрос и касательно того, зачем нужно было разгонять в регионах концерты альтернативных групп? Отвечая на вопрос, президент неожиданно упомянул Тимати.

— У меня в числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой парень. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный, — заметил Владимир Путин.

Андрей Колесников поинтересовался у президента, как он оценивает последние события во Франции и протестный потенциал россиян? Российский лидер сообщил, что считает необходимым «обеспечить права граждан на выражение своей позиции в рамках публичных мероприятий, но они должны быть в рамках закона».

— По поводу того, что во Франции происходит. Думаю, что события там, конечно, связаны с ценами на бензин, но они скорее послужили спусковым механизмом, после чего выплеснулось все недовольство французов. Оценивать действия властей Франции, на мой взгляд, некорректно. В чем разница между нами и ними в повышении цен на бензин? Французское правительство сделало это сознательно, они сами это сделали, чтобы перераспределить ресурсы, чтобы деньги направить на развитие альтернативных видов энергии. Людям это не понравилось. Что у нас. У нас выросли цены на бензин в связи с ростом цен на нефть, но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен. Договорились с нефтяниками по сдерживанию цен. В этом принципиальная разница. Договоренность с нефтяниками до марта следующего года, дальше будем следить за тем, что происходит на рынке. Хоть это в ручном управлении, это сработало. Будем и дальше работать, чтобы не допустить роста цен, — пообещал он.

Женитьба президента

Не обошлось без шутливых вопросов. У Владимира Путина поинтересовались, когда он женится и на ком.

— Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему, — ответил корреспонденту президент. — Ну, ладно. Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.

Ответ рассмешил журналистов.

1 / 83 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова



Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова



Ирина Плотникова

Ирина Плотникова



Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова



