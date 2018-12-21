Давай мириться. ПСО «Казань» договаривается с налоговиками по долгу в 2 миллиарда

В татарстанском арбитраже на первом заседании по банкротству компании Равиля Зиганшина представили мировое соглашение

Фото: Роман Хасаев

ПСО «Казань» на первом же заседании по банкротству компании представило проект мирового соглашения с Федеральной налоговой службой. Сам должник пока не раскрывает условия подписанного соглашения. В суд был представлен текст, набранный в Word и сохраненный на CD-диске. Как выяснил корреспондент «Реального времени» на заседании, подрядчик космодрома «Восточный» уже приступил к погашению долга, оплатив из почти 2 млрд рублей долга 68 млн рублей.

Банкротству не быть

Управление федеральной налоговой службы России по Татарстану, которое заявилось с иском о банкротстве ООО «ПСО «Казань», пошло на попятную. Накануне на первом заседании в Арбитражном суде РТ по иску ФНС стороны объявили о заключенном мировом соглашении, которое было представлено суду. Теперь его должен утвердить суд.

Перед тем как объявить о мировом соглашении, представитель ФНС ходатайствовала об уменьшении суммы долга. Изначально в иске значилось 1,96 млрд рублей, но за чуть более двух недель после его принятия ПСО «Казань» оплатило 68 млн рублей, поэтому сумма долга снизилась до 1,89 млрд рублей.

Представитель ПСО «Казань» Станислав Захаров представил текст мирового соглашения не на бумаге, а в файле, записанном на CD-диске. На этом же носителе было и приложение к документу.

На первом заседании в Арбитражном суде РТ по иску ФНС стороны объявили о заключенном мировом соглашении. Фото Максима Платонова

— В целях скорейшего снятия арестов со счетов и оповещения заказчика о прекращении процедуры [банкротства] в случае утверждения мирового соглашения, мы просим изготовить судебный акт об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу в день его вынесения, — обратился к суду юрист компании, передавая диск.

Выслушав стороны, судья погрузился в 15-минутное молчание, сопровождающееся шелестом рассматриваемых им документов. Подумав, он сначала объявил перерыв на 5 минут, а после него отложил заседание до 24 декабря.

Туманные условия

Напомним, что в ПСО «Казань» объяснили почти двухмиллиардную задолженность перед налоговиками задержками выплат за строительство стадионов.

«Мы не отрицаем, что у нас имеется задолженность перед налоговой инспекцией, которая образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов. Наша компания никогда не отказывалась от своих обязательств перед налоговиками, предоставив доказательства того, что все долги будут погашены», — сказала пресс-секретарь компании Светлана Брайловская.

Арбитражный суд РТ принял иск ФНС лишь со второй попытки. Первый раз суд оставил 28 ноября заявление о признании банкротом должника без движения и попросил истца устранить замечания до 25 декабря. Исправленное заявление поступило в арбитраж спустя несколько дней и 2 декабря было принято.

В ПСО «Казань» объяснили почти двухмиллиардную задолженность перед налоговиками задержками выплат за строительство стадионов. Фото vk.com

О том, что стороны договорились о мировом соглашении, Брайловская говорила еще 23 ноября. Накануне на заседании по банкротству руководитель пресс-службы компании также присутствовала и после объявления перерыва поспешила заверить журналистов, что ни на одном объекте ПСО «Казань» работы не останавливались, в том числе и на космодроме «Восточный».

А вот условия мирового соглашения она пока раскрывать не стала, предложив дождаться решения суда. Ответ на запрос «Реального времени» в налоговую службу о сроках и условиях заключения соглашения к моменту публикации материала также не поступил.

Прорвемся?

Отметим, что экономические трудности ПСО «Казань» возникли при строительстве двух футбольных стадионов — в Самаре и Саранске. По словам представителей компании, разрыв по платежам создал ряд проблем у девелопера из Татарстана с подрядчиками и поставщиками.

На этом фоне радостным событием для ПСО «Казань» стало заключение контракта на строительство второй очереди космодрома «Восточный». Контракт на возведение стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» с «Роскосмосом» заключили 3 октября. Его сумма составила 38,7 млрд рублей, а срок выполнения — до 2022 года.

Правда, после тревожных сообщений, как сообщил 11 октября «Коммерсантъ», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин «дважды обсуждал финансовые проблемы ПСО «Казань» с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым». Остается надеяться, что в конце декабря причина для нервозности снимется и налоговики и компания Равиля Зиганшина заключат мировое соглашение.