«На выходные приезжала в Дагестан, не думала, что это будет последняя встреча с Афониным»

Друзья и коллеги потрясены смертью Андрея Афонина — татарстанского помощника Здунова

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Махачкале найден мертвым советник премьер-министра Дагестана Андрей Афонин. Чиновник из команды Артема Здунова вслед за шефом переехал из Казани на Кавказ этой весной. По словам коллег, в последнее время Афонин жаловался на проблемы с сердцем. Дагестанские следователи опрашивают персонал гостиницы, но также склоняются к версии о ненасильственной смерти. «Реальное время» вместе с друзьями и коллегами Андрея Геннадьевича вспоминает, каким был и останется в памяти экс-руководитель Фонда поддержки предпринимательства, немало усилий приложивший в работе с «погорельцами» татарстанских банков.

Умер от инсульта?

Сегодня в Махачкале нашли мертвым Андрея Афонина — советника премьер-министра Дагестана и татарстанского экс-министра экономики Артема Здунова. Как и все приезжие чиновники, Афонин жил в ведомственной гостинице «Приморская». Сегодня утром за ним заехал водитель, но не дождался — на звонки шеф не отвечал. Затем советнику премьера звонили сотрудники отеля, но также тщетно. В ресторане сообщили, что Афонин утром не появлялся, хотя обычно завтракал у них ежедневно в 7.45. Тогда было принято решение зайти в номер.

Андрея Геннадьевича нашли в постели без признаков жизни. Вызвали полицию и скорую, медики констатировали смерть. По предварительному диагнозу, мужчина умер во сне от инсульта. Как рассказали позднее «Реальному времени» его коллеги, у Афонина были проблемы со здоровьем. В частности, в этом году он уже лежал в клинике с гипертоническим кризом.

Следователи опрашивают персонал гостиницы, но также считают наиболее вероятной версию смерти из-за проблем со здоровьем, сообщили «Реальному времени» в Следкоме Дагестана.

Андрею Афонину первому как представителю власти пришлось держать ответ перед разъяренными погорельцами на встречах в ТПП. Фото Олега Тихонова

Жил на два города

Андрею Афонину было 47 лет. Образование получил в КФЭИ. В первой половине 90-х годов работал в «Татсоцбанке» старшим экономистом отдела кредитования предприятий. Затем три года был заместителем директора филиала АКБ «Заречье». В последующие годы занимался предпринимательской, научной и преподавательской деятельностью. С 2015-го и до весны этого года руководил Фондом поддержки предпринимательства при Минэкономики РТ. После чего следом за шефом по его приглашению уехал в Дагестан, где стал советником Здунова. Последний незадолго до этого переманил в свою команду и экс-директора Гарантийного фонда Татарстана Дилюса Шавалиева на аналогичную должность.

Афонин переехал в Махачкалу без семьи — жена не захотела оставлять преподавание в КФУ. В Казани оставались и его дети: сын-студент и дочь-школьница. Так что помощник Здунова, по сути, жил на два города, постоянно навещая близких.

Сегодня в Казани Андрея Геннадьевича вспоминают не только за заслуги в области поддержки предпринимательства, но и по непростой работе с вкладчиками «Татфондбанка» и «Интехбанка». Напомним, что ему первому как представителю власти пришлось держать ответ перед разъяренными погорельцами на встречах в ТПП. Андрей Геннадьевич консультировал представителей бизнеса, как вернуть деньги, рассказывал о кредитах под низкий процент и пытался договориться с налоговой, до которой не дошли платежи предпринимателей. Позднее, уже после его отъезда в Дагестан, сам Фонд поддержки предпринимательства попал в эпицентр скандала — в МВД вскрыли аферу с займами лжепогорельцам лопнувших банков.

«Многое, что сделано в республике в развитии предпринимательства, это его предложения»

В Министерстве экономики Татарстана с большой болью встретили известие о смерти Афонина. Здесь его запомнили не только как большого профессионала своего дела, но и жизнерадостного, отзывчивого человека: «В любой ситуации он говорил, что все будет хорошо».

— Уважал и любил Андрея Геннадьевича. Мы с ним работали в одной команде: он руководил фондом, я, как замминистра, курировал это направление. Надежный и энергичный человек, который не только как исполнитель мог точно выполнить поручение, он еще и генерировал свои идеи. Многое из того, что сделано в республике в развитии предпринимательства, это его предложения. При нем создавался Фонд микрофинансирования, он фактически создавал Дом предпринимателя на Петербургской. Внедрил факторинговые механизмы в деятельность. Взял на себя большую нагрузку и ответственность по работе с бывшими вкладчиками «Татфондбанка» и «Интехбанка». На переговорах со всеми группами и на их митингах был в первых рядах, и он же первым предлагал идеи поддержки, — вспоминает бывшего коллегу первый заместитель министра экономики Рустем Сибгатуллин.

Время и место похорон пока неизвестны, но коллеги уверены, что Андрея Геннадьевича упокоят в Казани: «Да, я думаю, его сюда привезут. Сам жду этой информации и просил мне сообщить», — говорит Сибгатуллин.

«В его лексиконе просто не было слов «нет», «нельзя», «невозможно»

С большой теплотой отзывается о покойном и другой замминистра экономики — Наталья Таркаева.

— Всех всегда подкупала его добродушная улыбка. Андрей Геннадьевич был безумно открытым человеком. Что бы ни случилось, к нему всегда можно было прийти, сесть и вместе подумать — он был генератором идей. У него всегда были нестандартные подходы. В нашей «чиновничьей» сфере у него оставалось свежее мышление. Мы все-таки идем по накатанным путям, к которым привыкли, а он мог любую задачу развернуть, посмотреть с другой стороны и предложить решение, которое мы даже не видели. И сразу на ум приходило много вариантов, что можно сделать. В его лексиконе просто не было слов «нет», «нельзя» и «невозможно», и мы это быстро узнали, — поделилась с «Реальным временем» заместитель министра экономики РТ Наталья Таркаева.

По ее словам, к моменту прихода Андрея Геннадьевича в министерство кадры в нем практически не менялись лет пять, но ему достаточно быстро удалось влиться в коллектив. «Он мгновенно стал частью команды, так что мы перестали представлять, как давно он с нами. Было ощущение, что он был с нами всегда». И впоследствии, когда Афонин уехал работать в Дагестан, многие продолжали поддерживать с ним связь.

— Я на выходные приезжала в Дагестан увидеться с друзьями и коллегами. Конечно, не думала, что это будет наша последняя встреча. Он, как всегда, был жизнерадостный, веселый и позитивный. Не все, конечно, гладко было со здоровьем. Так что, скорее всего, это и произошло, — допускает Наталья Таркаева. — Но он все-таки не производил впечатления человека нездорового по своему отношению к жизни — такой позитив всегда излучал! Он заходил в любой зал, и сразу хотелось улыбаться. Было ощущение, что он радуется всему, что происходит вокруг, и этой радостью заражал окружающих, не важно — знакомых или нет.