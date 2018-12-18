«У нас есть обращение мэра Казани: рассмотреть вопрос повышения тарифа на воду...»

Мэрия Казани направила официальное обращение о необходимости изучения вопроса повышения тарифов на воду

Казань не обойдется без повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение: десятилетняя инвестиционная программа МУП «Водоканала» стоимостью в 44 млрд рублей не имеет надежных источников финансирования. На заседании Госкомитета РТ по тарифам стало известно, что мэрия Казани направила татарстанскому мегарегулятору предновогоднее «прошение» о пересмотре «водных» тарифов «в связи с тяжелой ситуацией с сетями», пояснив это необходимостью обеспечения растущего города качественной водой. Новый глава госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заявил журналистам, что его ведомство «будет давать рекомендации о готовности поддержать обращение в меру возможностей», но «не за счет населения». Подробности в материале «Реального времени».

«У нас есть обращение мэра: в связи с тяжелой ситуацией с сетями»



После недавней декабрьской репетиции казанских властей по лоббированию пересмотра тарифов для модернизации хозяйства МУП «Водоканал» мэрия Казани перешла к активным действиям. Накануне на заседании согласительной комиссии Госкомитета РТ по тарифам, где проходило утверждение тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на предстоящие 2019—2023 годы, обнаружилось, что парламентские дебаты 12 декабря вокруг критического износа водопроводных и канализационных сетей Казани проводились «с дальним прицелом».

Как сообщил глава татарстанского регулятора Александр Груничев, мэрия Казани направила ведомству официальное письмо с просьбой поднять тарифы на основные услуги, которые оказывает МУП «Водоканал» населению Казани, — на поставку питьевой воды и водоотведение. «У нас есть обращение мэра: в связи с тяжелой ситуацией с сетями рассмотреть вопрос повышения тарифа за счет прочих источников», — подчеркнул он, поставив смысловое ударение в речи на словах «за счет прочих источников».



О каких именно источниках идет речь, осталось неизвестным. Чтобы сразу расставить все точки над i, глава Госкомитета заявил, что его ведомство «в целом готово поддержать это обращение». После чего сделал несколько важных оговорок: во-первых, «надо понимать, в пределах каких источников», а во-вторых, сроки для пересмотра «короткие сроки остались» (тарифная кампания завершается 20 декабря, — прим. ред.). «Вряд ли мы в ближайшее время решим, но стараться будем, и вы должны быть готовыми к тому, что вместе с исполкомом мы поддерживаем этот вопрос», — отметил Александр Груничев. Так что, скорее всего, ведомство рассмотрит запрос мэрии уже в будущем году, когда «сможет работать более конкретно и детально». В этом случае заявитель и госкомитет смогут «придти к общим результатам», чтобы в будущем «проблем с водоснабжением не было».

В инвестиционную программу МУП «Водоканал» до 2028 года входят завершение строительства КНС «Заречная», строительство корпуса сушки илового осадка на улице Магистральной, а также реконструкция волжского водозабора и др. Фото: kzn.ru



Напомним, что инвестиционная программа МУП «Водоканал» до 2028 года была принята в связи с реконструкцией обветшалой системой водоснабжения Казани. Стоимость программы — 44 млрд рублей. В нее входят завершение строительства КНС «Заречная», которая призвана оживить западную часть города, строительство корпуса сушки илового осадка на территории (БОСов) на улице Магистральной, а также реконструкция волжского водозабора, водозабора «Мирный», строительство водопроводных узлов «Тэцевский», «Кольцевой», «Дербышки», «М-7» в районе Мамадышского тракта, строительство и реконструкция инженерных сетей с насосными станциями. Однако надежных источников финансирования у нее, похоже, нет. Во время парламентских слушаний глава «Водоканала» Андрей Егоров жаловался, что водные тарифы в Казани не обеспечивают обновление сетей. По его мнению, для содержания систем водоснабжения и водоотведения минимальный тариф на 2019 год должен составлять 36 рублей за кубометр по водоснабжению и 30 рублей по водоотведению, тогда как сегодня они составляют 19 рублей и 16 рублей соответственно.



Индексация «водных» тарифов Казани на 3,1 и 3,4%

Между тем на предстоящий год эти тарифы предлагается проиндексировать чуть более 3%. Как сообщила эксперт Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина, в первом полугодии проектом предполагается оставить тарифы без изменений, а со второго повысить на 3,1% и 3,4%. Примечательно, что объем подачи как питьевой воды, так и водоотведения продолжает снижаться: на 2,6% и 6,1% соответственно. При такой тенденции ведомство прогнозирует, что от подачи питьевой воды «Водоканал» получит выручку 1,53 млрд рублей (заложен объем в 90 млн кубометров, — прим. ред.), от услуг по водоотведению — 1,19 млрд рублей (заложен объем в 92 млн кубометров воды, — прим. ред.).

С подобным раскладом руководство МУП «Водоканал» Казани не согласилось: в ней не остается даже крох для инвестиционной программы на 44 млрд рублей. Правда, отстаивать экономические интересы приехал не лично Андрей Егоров, а его заместитель Марат Салахов. «У Андрея Николаевича совещание с Москвой по цеху термоутилизации», — оправдывал он шефа перед большой аудиторией экспертов.

Впрочем, разногласия носили скорее технический характер, и претензии заявителя не влияли на радикальное переписывание тарифа. Марат Салахов пожаловался, что не учтены в полном объеме расходы на электрическую энергию, которая тратится на подъем и перекачку воды с учетом роста тарифа, а также растущие расходы на ГСМ. Но когда перешли к детальному подсчету, то выяснилось, что расходы на электроэнергию заложили даже больше, чем нужно — 290 млн рублей, тогда как в этом году «Водоканал» выйдет на уровень расходов в 210 млн рублей. В какой-то момент едва на откатили назад — до 200 млн рублей.

Марат Салахов пожаловался, что не учтены в полном объеме расходы на электрическую энергию, которая тратится на подъем и перекачку воды с учетом роста тарифа, а также растущие расходы на ГСМ

Салахов сумел «защитить» расходы на ГСМ, но это потребовало пересчета всей «бензиновой сметы». Салахов стал давить на просчеты 2018 года: при запланированных 28 млн рублей фактические расходы составили 44 млн рублей. «Как же вы сэкономили?» — полюбопытствовал Груничев. «Удачно провели конкурс на закупку химреагентов. Есть экономия по текущему ремонту. При штатной численности в 2 560 человек факту работает 2 100 человек: вот и вся экономия», — раскрыл нехитрые приемы Салахов.

МУП «Водоканал»: Казань на 49-м месте по уровню роста тарифов на воду

Впрочем, «бодаться» по мелочам и искать деньги «по сусекам» больше не было смысла. Марат Салахов ясно дал понять, что без радикального повышения тарифов им не обойтись. «Мы провели анализ по 60 самым крупным городам численностью свыше 500 тысяч человек. К сожалению, Казань занимает 49-е место и уровень роста тарифа самый минимальный», — выложил он последний и самый неубедительный аргумент в защиту свой позиции.

«К сожалению это для вас, — ехидно поставил его «на место» глава Госкомитета РТ по тарифам. — А всем остальным нужно гордиться, ведь смотря с какой точки зрения смотреть». Тем не менее он заверил, что обращение мэрии взято в работу.

«Попытка нарастить тариф должна сопровождаться тем, что вы должны раскрыться и показать работу не только в контексте новостей на ремонт сетей или строительство КНС «Заречная». Нам надо услышать от вас отчет, а ваша компания должна стать публичной», — попенял на закрытость монополиста заместитель председателя межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий Тимур Халиков. По его словам, «Татэнерго», «Сетевая компания» полностью раскрыли программу, и большая часть затрат видна и прозрачна. «Когда такие действия вы проведете, тогда намного проще воспринимать инициативы по росту тарифа», — считает он.

«Нам надо услышать от вас отчет, а ваша компания должна стать публичной», — попенял на закрытость монополиста Тимур Халиков (справа)

Регулятор: цена, которую платит население Казани, адекватная



В заключение Александр Груничев пояснил журналистам, что поручение изучить вопрос повышения тарифов поступило от президента РТ: «Сразу могу сказать, что пока никаких решений ни президентом, ни правительством не принято. Пока мы готовим только рекомендации».

По его словам, казанцы платят сейчас нормальную, не заниженную стоимость за услуги. «Цена, которую платит население Казани, адекватная, — подчеркнул он. — Но вопросы, которые должен решать «Водоканал» в связи с расширением городских территорий, становятся напряженными. Мы будем давать рекомендации о том, что мы готовы поддержать обращение в меру возможностей». Глава комитета особо подчеркнул, что «источники финансирования прорабатываются, они не определены, но могу сказать точно, что все это будет в пределах тех нормативов, которые нам доведены и это в целом не повлияет на увеличение платы граждан». Скорее всего, речь идет о повышении платы на технологическое присоединение к сетям «Водоканала», которую придется выкладывать застройщикам города.