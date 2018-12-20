Давние счеты. «Ак Барс Девелопмент» перешел под полный контроль Госжилфонда

ГЖФ получил в собственность долю стоимостью 1,8 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

Госжилфонд при президенте РТ стал полным собственником компании «Ак Барс Девелопмент». Данные об изменениях в составе учредителей появились в ЕГРЮЛ. Судя по ним, доля фонда в АБД возросла с 30,1% до 100%. Ранее пакет акций в 69,9% был у Минземимущества РТ. Обе стороны не комментируют стоимость перешедшей доли, но, исходя из суммы чистых активов, ее можно оценить в 1,8 млрд рублей. Платить фонду не пришлось, утверждают источники, сделку закрыли «в счет долгов». Подробнее – в материале «Реального времени».

«Очень просто — в счет долгов «Ак Барс» Банка

Строительная компания «Ак Барс Девеломент» вновь претерпела изменения в составе учредителей. Фирма полностью перешла под контроль Госжилфонда при президенте РТ. Еще в сентябре доля фонда в АБД составляла 30,1%, в декабре же, по данным ЕГРЮЛ, возросла до 100%. Ранее пакетом акций в 69,9% владело Минземимущество РТ, где пока никак не комментируют решение переуступить свою долю фонду. В самом ГЖФ на наш запрос обещали ответить позднее.

Чистые активы «Ак Барс Девелопмента» по итогам прошлого года составили 2,7 млрд рублей. Исходя из этой суммы, стоимость перешедшей от Минземимущества к фонду доли можно оценить в 1,8 млрд рублей. Однако эксперты строительной отрасли убеждены, что платить фонду не пришлось вовсе. Сделку закрыли взаимозачетом в счет прежних долгов:

— Очень просто — в счет долгов «Ак Барс» Банка Госжилфонд становится полным собственником, — пояснил источник «Реального времени», близко знакомый с ситуацией в АБД.

ООО «Ак Барс Девелопмент» основали в 2008 году, фирма входит в пятерку крупных застройщиков республики. Известна масштабными проектами «Казань XXI век», «Солнечный город», «Светлая долина», «Чистое небо» и другими. Хотя изначально в числе учредителей значились фирмы с Британских Виргинских Островов, собственником считался «Ак Барс» Банк. Однако в конце 2015 года началась национализация АБД. Иностранных учредителей сменили ООО «ДЭЗ» (85%) и ООО «АБН» (15%). Первая фирма на тот момент принадлежала самому «Ак Барс Девелопменту», вторая — арбитражному управляющему Антону Кожевникову. В феврале 2016 года ДЭЗ сократил долю в АБД до 35%, а 50% перешло Минземимуществу РТ. Через месяц ДЭЗ еще раз сократил долю до 15,1%, а его 19,9% выкупил «Инвестнефтехим» — «дочка» АО «Связьинвестнефтехим».

«Было принято решение, что Госжилфонд возьмет и вместе с ними доработает вопросы организации, застройки, развития территории, инвестиционное планирование, технологический контроль, использование потоков денежных средств». Фото Олега Тихонова

По данным ЕГРЮЛ на сентябрь 2017 года, основной пакет (50%) и 19,9% оставались у Минземимущества и «Инвестнефтехима» соответственно, а 30,1% капитала уже числились за ГЖФ. Причем фонду девелоперская компания досталась с большими долгами. Как пояснял в интервью «Реальному времени» Талгат Абдуллин, на приобретенную фирму пришлось почти 22 млрд рублей кредитных обязательств, которые надо обслуживать. «Это значит, что даже если по 10% годовых, то надо было отдавать 220 млн рублей только на проценты, не считая основного долга. А там было 15%. Поэтому мы с них эту кредитную нагрузку сняли… Мы с «Ак Барс» Банком реструктуризацию провели», — рассказывал Талгат Мидхатович и называл компанию непрофильным активом «Ак Барс» Банка:

— «Ак Барс Девелопмент» — компания, которая формировалась для того, чтобы выполнять определенные коммерческие заказы, реализовать жилищное строительство в том числе. Но общая ситуация была такова, что произошел кризис в строительстве, и АБД в него попал. И банку, честно говоря, было сложно с такой компанией — не совсем профильный актив, система управления разительно отличается от управления финансами. Поэтому было принято решение, что Госжилфонд возьмет и вместе с ними доработает вопросы организации, застройки, развития территории, инвестиционное планирование, технологический контроль, использование потоков денежных средств, — пояснял Абдуллин.

Спасение банка или «параллельные процессы»

Некоторые считали, что передача АБД в собственность ГЖФ — это часть программы по спасению «Ак Барс» банка, у которого по итогам 2015 года вышел убыток в 9,8 млрд рублей. Допэмиссию акций АББ на ту же сумму и выкупил фонд, получив 25,8% капитала. Правда, сам Абдуллин позднее утверждал, что приобретение «Ак Барс Девелопмента» никак не связано с вхождением ГЖФ в акционеры «Ак Барс» Банка:



— Нет, это параллельно, разные процессы. Вхождение в «Ак Барс» было связано с финансовым подкреплением, то есть мы решили вопрос с источниками и обеспечением бесперебойного финансирования, и в том числе эффективного использования как финансового механизма для вложения средств, получение депозитов — тоже очень важный момент, он сегодня успешно работает, — пояснил глава Госжилфонда и подчеркнул, что финансовое положение у «Ак Барс Девелопмента» замечательное — «они непотопляемые, сразу говорю».

Абдуллин утверждал, что приобретение «Ак Барс Девелопмента» никак не связано с вхождением ГЖФ в акционеры «Ак Барс» Банка. Фото Дарьи Турцевой



На фоне краха «Татфондбанка» Госжилфонд едва не потерял свой пакет акций в АББ на 9,8 млрд рублей. В 2016 году ГЖФ поручался этими акциями по кредитам мусинских компаний в «Татфондбанке». Впоследствии это привело к опасной тяжбе с АСВ, которое потребовало вернуть залоги в конкурсную массу. Однако в данном деле удача оказалась на стороне ГЖФ. В ноябре 2017 года Вахитовский районный суд Казани признал недействительными все договоры о залоге акций АББ. Решение райсуда было обжаловано конкурсным управляющим ТФБ, но Верховный суд оставил его в силе.

Как фонд готовился к покупке АБД

Примечательно, что планами полностью выкупить АБД Талгат Абдуллин делился с «Реальным времени» еще в конце прошлого года:

— Фонд выкупил долю акций АБД, свыше 30 процентов. Еще осталось имущество у Минземимущества. Мы намерены выкупить и его, но здесь надо согласовать с антимонопольным законодательством — есть одна формальность, которая пока не позволяет этого сделать. Но и самая главная задача — мы определились как будем вместе работать, сейчас полным ходом идет процесс создания единых стандартов, которые позволят значительно ускориться.

Судя по всему, фонду удалось урегулировать вопрос с антимонопольщиками и осуществить задуманное к концу года уже без Абдуллина. В этой связи примечателен еще один момент. Летом ГЖФ подал иск в отношении «Ак Барс Девелопмента» на 7,2 млрд рублей. Тогда эксперты называли это нормальной практикой, фиксацией сроков исковой давности по неоплаченным долгам:

— Может быть, компания «Ак Барс Девелопмент» или права на ее долги готовятся к продаже, — предполагал руководитель компании «Татюринформ» Марат Камалов. — Для банка стояла задача убрать «токсичные» долги. Сделка ГЖФ не была вызвана экономическими потребностями фонда. Скорее всего, в настоящее время ситуация — как с ненужным чемоданом: бросить жалко, а нести невозможно. Учитывая долговую нагрузку «Ак Барс Девелопмента», вопрос покупки такой компании для любого инвестора был бы очень спорным.

Участники жилищного рынка не видят серьезных причин для беспокойства из-за смены собственников у одного из своих конкурентов. Фото kazanfirst.ru

«Закономерное решение, у государства появится большой застройщик»



Участники жилищного рынка не видят серьезных причин для беспокойства из-за смены собственников у одного из своих конкурентов. Узнав, что АБД перешла под полный контроль ГЖФ, депутат Казгордумы, гендиректор компании «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов счел это решение закономерным:

— Я считаю, это ожидаемо, — где 30%, там и 100%. АБД — это большой строительный холдинг, у которого все есть. ГЖФ — тоже крупнейший застройщик, то есть будет все государственное. С чем связано, не могу гадать, не знаю их внутренней кухни. А так, это закономерное решение, у государства появится большой застройщик с землей и мощностями. Возможно, так ГЖФ будет проще какие-то жилищные программы реализовать. Нуждающихся же много, а у них все возможности строить недорого. Правда, это немного ломает рынок. Получается, они будут в более привилегированном положении, — отметил Эмиль Хуснутдинов.

— На мой взгляд, ничего не изменится. Я так понимаю, «Ак Барс Девелопмент» и раньше принимал участие в проектах ГЖФ. В то же время я не думаю, что в связи с изменениями они захотят уйти с коммерческого рынка. Получается, и раньше правительство республики владело АБД: Минземимущество или ГЖФ — какая разница, по большому счету? — считает заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.