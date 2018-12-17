«Никаких фейк-ньюсов не состоялось!» Как Алексей Венедиктов защитил корреспондента Би-би-си

С главредом «Эха Москвы» согласны еще ряд российских журналистов и обозревателей

Фото: Олег Тихонов

Скандал со слитой перепиской Ольги Ившиной — корреспондента Би-би-си с казанскими корнями, раздут на ровном месте, считают многие ведущие российские журналисты, обозреватели и ее бывшие коллеги. Напомним, накануне «РИА Новости» заявило, что Би-би-си ищет «оборотней в жилетах», приложив частную переписку Ившиной, где она расспрашивает собеседника о возможном русском влиянии в протестах во Франции. В ее репортажах эта информация в итоге так и не прошла. Тем не менее ряд российских СМИ и представителей власти поспешили обвинить редакцию и сотрудника «в распространении фейков». Однако в Казани, где хорошо знают Ившину, многие высказались в ее поддержку, назвав девушку объективным журналистом и патриотом. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже»

Во Франции, где продолжаются протесты против повышения налога на бензин, 9 декабря МИД страны заявил, что изучает информацию об «иностранном вмешательстве» в дела страны. Напомним, звучали предположения о российском следе в беспорядках и было начато расследование.

Накануне «РИА Новости» опубликовало переписку своего стрингера с корреспондентом Русской службы Би-би-си Ольгой Ившиной, где она расспрашивала о возможной причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. В шутливой форме девушка поясняла: мол, редакция «требует крови». В ответ российские СМИ заявили, что Би-би-си пытается доказать «вмешательство РФ» в протесты во Франции. Представитель МИД РФ обрушилась с критикой в адрес телеканала, обвинив в распространении «фейковых» новостей и добавив, что действия журналистов Би-би-си являются проявлением «цинизма»:

«Как британские общественность и регуляторы медийного пространства оценивают такую компиляцию фактов, которой занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?» — заявила Мария Захарова, пообещав обратить внимание ОБСЕ на ситуацию.

Сама Ольга ситуацию не комментирует, а в пресс-службе Би-би-си подтвердили подлинность переписки и пояснили действия своего журналиста:

— Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже. Однако в итоге в ее репортажах возможная связь с Россией не упоминается вовсе. Мы продолжаем придерживаться принципов беспристрастной и независимой журналистики, — ответила на запрос «Реального времени» представитель Би-би-си.





Сама Ольга ситуацию не комментирует, а в пресс-службе Би-би-си подтвердили подлинность переписки и пояснили действия своего журналиста. Фото facebook.com/oivshina



«А как иначе работать журналистом? Быть просто подставкой под микрофон для министров?!»

Ольга Ившина родом из Казани, где в 2008 году окончила Казанский федеральный университет по направлению «Международные отношения». Карьеру журналиста начинала на местном телеканале ГТРК, работала корреспондентом в программе «Вести-Татарстан». Много лет ездит в поисковые экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны, сняла несколько фильмов о поисковом движении. В последнее время работает корреспондентом русской службы Би-би-си, ведет репортажи из горячих точек.

Говоря о слитой переписке Ившиной, ведущие российские журналисты и обозреватели посчитали скандал раздутым и не увидели ничего криминального в действиях корреспондента.

— В данном случае я вообще не понимаю слово «скандал», кроме слова «слито». Потому что, когда, предположим, президент РФ Владимир Путин говорит о том, что украинские суда были обстреляны и задержаны в территориальных водах, я даю команду своим журналистам найти доказательства этому. В данном случае во Франции министр иностранных дел сказал, что открыто расследование, и, конечно, нормальная пресса должна проверять то, что говорит министр, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, это нормально, что редакция ищет доказательства заявления министра, «а не просто ретранслирует его слова». Поэтому «ничего особенного» в переписке Ившиной главред «Эха» не увидел:

— Мы проверяем то, что подчас утверждают российские, нероссийские государственные мужи и женщины, — это работа редакции. Но при этом, что очень важно, если подтверждения не находятся, то они и не публикуются. Вот так, собственно, и случилось в истории с Би-би-си — они не нашли подтверждения тому, что сказал министр иностранных дел Франции, и это не публиковалось. Поэтому никаких фейк-ньюсов не состоялось!

Что касается обвинений Би-би-си со стороны Захаровой и других представителей власти, Венедиктов отметил, что они не знают принципов работы редакций, которые обязаны проверять их заявления: «Мы, например, не нашли подтверждения тому, что украинские суда были атакованы в территориальных водах России».

— Самое главное здесь — не публиковать, если не нашли подтверждения. А как иначе работать журналистом? Быть просто подставкой под микрофон для министров французских, российских, китайских?! — говорит главный редактор радио «Эхо Москвы».

Военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр также не усмотрел «ничего особенного» в содержании обнародованной переписки журналиста и счел ответ Би-би-си «вполне адекватным». Фото ru.rfi.fr

«Частную переписку использовали российские госорганы — это и моральное, и уголовное преступление!»

Независимый военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр также не усмотрел «ничего особенного» в содержании обнародованной переписки журналиста и счел ответ Би-би-си «вполне адекватным».

— Она с кем-то разговаривала, но в публикацию это не вошло. Мало ли о чем люди говорят между собой. Так что здесь вообще нет никакого криминала. Би-би-си вполне адекватно ответила, что запрашивать такую информацию имело смысл, но поскольку ничего не нашли, то и в публикациях этого не было. А если не было в публикациях, тогда о чем разговаривать?! Частная переписка никого не касается. А вот то, что частную переписку использовали российские госорганы, — это и моральное, и уголовное преступление! Это абсолютно запрещено, — подчеркнул Павел Фельгенгауэр.

В поддержку Ольги Ившиной высказались и многие ее казанские коллеги.

— С моей точки зрения, реакция некоторых коллег и госпожи Захаровой несколько экзальтированная и преувеличенная. Из того, что корреспондент спрашивает: не наваривается ли на протестах во Франции русский бизнес, и добавляет: «да, я ищу углы», «редакция требует крови», еще ничего не следует. Она же не просила его подтасовать какие-то факты, она просто ищет доказательства. Поэтому, когда госпожа Захарова в свойственной ей манере начинает размахивать руками: да мы напишем, мы им покажем, — а что, стрингер или Ившина что-то сфабриковали?! Ившина вправе задаться этим вопросом, тем более если редакция говорит. Поэтому не понимаю, из чего тут раздули шумиху? Я знаю Ольгу как вполне профессионального журналиста, который прекрасно понимает, где красная линия проходит, — отметил советник ректора КФУ Юрий Алаев.

Бывшие коллеги Ившиной с ГТРК «Татарстан» также отзываются о ней исключительно положительно — как о большом профессионале своего дела:

— Ольга, хоть и работала у нас недолго, очень ярко работала. Она и человек хороший, и журналист замечательный, и я верю, что с годами это не меняется. Она к нам и сейчас заглядывает, когда бывает в Казани. У нас ее все любят, уважают, ценят. Она же много лет ездит в поисковые отряды, сняла замечательный фильм о работе поисковиков. Поэтому обвинять ее в том, что она что-то копает против России, — совершенно несправедливо, ее патриотизму еще поучиться нужно, — считает Лилия Жданова.

«Ольгу знаю давно, лет 10, если не больше. И знаю как суперпрофессионала и абсолютно беспристрастного журналиста», — заявил Антон Райхштат. Фото tatmitropolia.ru

— Мы действительно можем сказать об Ившиной только хорошее. Мы до сих пор поддерживаем с ней отношения. На самом деле, Ольга — человек очень честный и открытый. Нисколько не теряет связь с родиной, дает мастер-классы современным журналистам, снимает документальные фильмы. В основном о поисковых экспедициях, из которых сама не вылезает. Она снимает эти фильмы и показывает молодежи, и именно не на словах, а делом доказывает свою любовь к России. И очень переживает за все, что происходит и в нашей стране, и в мире, — отметил Олег Сафиканов.

Того же мнения и другие представители медиасообщества в городе. «Ольгу знаю давно, лет 10, если не больше. И знаю как суперпрофессионала и абсолютно беспристрастного журналиста», — заявил еще один казанский журналист — Антон Райхштат. По самой ситуации высказал следующее:

— Понятно, что это была дружеская шутливая переписка. Нужно понимать реалии, в которых находится журналист. Я в ее словах не увидел криминала. Нужно быть очень наивным, чтобы за этими словами реально увидеть, что какая-то редакция «хочет крови». Комментарий Би-би-си здесь кажется исчерпывающим. Журналист на месте как раз для того, чтобы проверять всевозможные гипотезы и домыслы. Зная Ольгу, я вижу, что она и говорила в свойственной ей шутливой форме, — считает Райхштат.