Удачная рокировка: как Гайзатуллин сменил Фонд соцстраха на «Ак Барс Капитал»

После проверок силовиков в структуре ФСС сменился руководитель

Фото: Сергей Туганов

Глава регионального отделения Фонда соцстрахования по Татарстану Рамиль Гайзатуллин покинул свой пост. Племянник министра финансов РТ и сын депутата 5-го созыва Госсовета РТ Рамиль Гайзатуллин с 16 декабря 2018 стал временно исполняющим обязанности руководителя «Ак Барс Капитала». Часть экспертов связала уход Гайзатуллина с недавним скандалом, когда силовики вскрыли в одном из филиалов фонда мошенническую схему выплат пособий декретницам со сверхдоходами. Подробности — в материале «Реального времени».

Из чиновников — в управляющие

Управляющий региональным отделением Фонда соцстрахования по Татарстану Рамиль Гайзатуллин сменил госслужбу на работу врио генерального директора «Ак Барс Капитала». На сайте организации информация об этом появилась накануне. К исполнению функций руководителя Гайзатуллин приступил 16 декабря 2018 года. Эти обязанности возложены на него до 15 февраля 2019 года. На момент публикации ответ на запрос в «Ак Барс Капитал» в редакцию «Реального времени» не поступил. В ФСС РФ по РТ подтвердили его уход. На сайте фонда уже появилась информация, что исполняющим обязанности управляющего отделения стал Камиль Фатыхов.

Источники «Реального времени» в Ак Барс Банке сообщили, что Рамиль Гайзатуллин недавно приезжал в штаб-квартиру.

До Гайзатуллина на протяжении более 10 лет, с 2008 года, «Ак Барс Капитал» возглавлял Алексей Дорогов. Сейчас на сайте компании информация о нем удалена. По мнению собеседника издания, его «ушли», чтобы освободить место для Гайзатуллина.

Дядя Рамиля Гайзатуллина — министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Фото prav.tatarstan.ru



Непростые родственники и заслуги в фонде

Рамиль Гайзатуллин родился в Казани в 1980 году. В 2003-м окончил КГМУ по специальности «Лечебное дело», а позднее — КФЭИ по специальности «Менеджмент». В 2012 году также получил ученую степень MBA в Колорадском государственном университете. Параллельно с получением образования Гайзатуллин выстраивал карьеру. С 2005-го работал онкологом в Городском онкоцентре, где спустя два года стал заместителем главврача клиники. В 2007-м ушел в Фонд обязательного медицинского страхования РТ заместителем директора по экономическим вопросам, а в 2011-м возглавил региональное отделение ФСС.

Отец экс-главы ФСС — предприниматель, депутат Госсовета РТ и заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Ринат Гайзатуллин. Дядя — министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Скорую отставку главе фонда соцстраха многие предвещали еще летом на фоне скандала с проверками силовиков. Напомним, тогда в одном из филиалов ФСС вскрыли аферу с выплатой пособий декретницам. И хотя официально историю преподносили так, будто Гайзатуллин совместно с правоохранителями сам раскрыл мошенническую схему, разговоры не утихали. По версии следствия, врач горбольницы №7 Казани и сотрудники отделения ФСС РФ по РТ похитили за 2016—2017 годы около 59 млн рублей.

Отвечая на запрос «Реального времени», в фонде добавили в послужной список своего бывшего шефа реализацию проекта «Электронный листок нетрудоспособности», который впервые разработали в Татарстане, а потом внедрили по всей России. В результате динамика выдачи электронных больничных в республике выросла в 300 раз.

В фонде добавили в послужной список своего бывшего шефа реализацию проекта «Электронный листок нетрудоспособности», который впервые разработали в Татарстане, а потом внедрили по всей России. Фото amur.info

Кроме того, в пресс-службе отметили, что за время работы Гайзатуллина на базе регионального отделения фонда и его филиалов создали консультационно-клиентский центр, разработали проект контроля обеспечения инвалидов с помощью ГЛОНАСС GPS, увеличили число предоставляемых госуслуг и расчетов с использованием ЭЦП.

С середины 2015 года ФСС также присоединился к пилотному проекту прямых выплат, и в интервью «Реальному времени» Гайзатуллин рассказал, как непросто было внедрить систему.

Переход не вызывает удивления

Официальные комментарии от представителей социальной сферы звучат по-другому. Спикеры находят много положительных изменений в работе фонда под руководством Рамиля Гайзатуллина.

— Я только узнала об этом и, конечно, считаю, что на место руководителя Фонда соцстрахования нужен человек, который досконально знает эту область, — компетентен в вопросах социальной защиты, знает вопросы страхования и проблемы инвалидов. Чтобы ему не приходилось заново во все вникать. Рамиль Ринатович со своей командой провел большую работу, и на сегодняшний день многие проблемы, например с обеспечением инвалидов средствами реабилитации, решены. В этом году практически прекратились жалобы на отсутствие памперсов — их стараются закупать заранее, в декабре, — дала комментарий «Реальному времени» председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан по социальной политике, председатель комиссии Государственного совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Светлана Захарова.

Очевидно, что задачи «Ак Барс Капитала» с управлением паевыми инвестиционными фондами кардинально отличаются от функций Фонда социального страхования. Впрочем, у экспертов переход Гайзатуллина с госслужбы в «Ак Барс Капитал» не вызывает особого недоумения.

— В целом такой переход удивления не вызывает. «Ак Барс Капитал» — крупная структура, тесно сотрудничающая с государством, как и другие аналогичные структуры, она заинтересована в привлечении управленцев, имеющих руководящий опыт на государственной службе. Сфера деятельности тоже сопоставима. «Ак Барс Капитал» является крупным держателем активов через линейку паевых фондов, в том числе владеет хорошим объемом недвижимости, однако, насколько мне известно, их интересы больше все-таки сосредоточены в финансовой сфере, а не в девелопменте, — поясняет «Реальному времени» директор ООО «Дженсен Групп», эксперт по управлению активами Андрей Генсен.

Он соглашается, что такие структурные изменения для крупных организаций не характерны. «Можно сказать, ими определяются вехи в развитии компаний, и если эти изменения произошли, то, скорее всего, это не просто формальный переход, а реальные планы по развитию. Остается пожелать удачи компании и новому руководителю в реализации намеченного», — рассуждает Генсен.

Мария Горожанинова, Юлия Косолапкина, Инна Серова