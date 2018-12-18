Бывший хозяин «Альметьевск-Хлеба» из СИЗО: «Я — жертва хорошо спланированного мероприятия»

Хлебные «генералы» заступились за обвиненного в покушении на убийство, сам арестованный говорил о вере в справедливое следствие

Фото: Ирина Плотникова

С ходатайством в Верховный суд РТ обратились руководители шести хлебозаводов Татарстана во главе с предправления Союза хлебопроизводителей республики. Они просили тщательного расследования и изменения меры пресечения своему коллеге, обвиненному в покушении на убийство. Сам бывший директор и учредитель ООО «Альметьевск-Хлеб» Расим Хайрутдинов сегодня вспоминал Коран и заявлял о своей невиновности. Его защита говорила о прямой заинтересованности потерпевшего, которым признан новый глава «хлебного места», передает из суда журналист «Реального времени».

Почетного пекаря защищают два адвоката



С 27 апреля обладатель звания «Почетный пекарь РТ» находится в СИЗО. Об условиях содержания сегодня на заседании апелляционной инстанции Верховного суда республики он не говорил. Два его защитника — Дамир Закиров и Наиль Валетов — в своих жалобах посчитали нужным напомнить о не лучшем состоянии здоровья своего 58-летнего клиента. Оба просили суд отменить постановление об аресте как незаконное и вынесенное с нарушением норм УПК. На суд приехал только один из адвокатов.

Валетов указал в жалобе на отсутствие в «арестных» материалах «сведений, указывающих на причастность Расима Хайрутдинова к совершенному преступлению», и доказательств возможного противодействия следствию. Возможность воздействия на свидетеля — водителя остановившейся на трассе машины — защитник Закиров посчитал также необоснованной — тот не видел начала конфликта, застал только драку между ныне обвиняемым Хайрутдиновым и Рустамом Латыповым, получившим статус потерпевшего.

Арестованный в своей апелляционной жалобе написал — сам стал объектом вооруженного нападения со стороны Латыпова «по причине наличия долга последнего в 19,5 млн рублей».

Сам Латыпов рассказывал, что осечки пошли после первого выстрела, ему чудом не попало в голову, ну а Хайрутдинов заявил в полиции — это Латыпов на него покушался. Фото vk.com

Вкратце напомним, вечером 25 ноября бывший и нынешний директора хлебозавода на машине первого направлялись на базу Федотово — встречаться с некими московскими банкирами по вопросу кредита для предприятия, но до места не доехали, узнав, что москвичи требуют залог. Дальше, по версии Следкома по РТ, Хайрутдинов остановил машину якобы протереть стекла и фары, а сам открыл заднюю пассажирскую дверь и попытался через нее пристрелить пассажира — Рустама Латыпова. При этом, по данным следствия, револьвер не выстрелил — были лишь осечки, в итоге оба устроили драку у машины. Сам Латыпов рассказывал «Реальному времени» — осечки пошли после первого выстрела, ему чудом не попало в голову, ну а сам Хайрутдинов заявил в полиции — это Латыпов на него покушался.

По ходатайству защиты суд приобщил к материалам дела большую стопку старых благодарственных писем, грамот и дипломов в адрес Хайрутдинова как директора хлебозавода. В их числе были документы о звании заслуженного работника пищевой индустрии РТ, диплом победителя конкурса «1000 лучших предприятий России — 2001» и два сертификата на английском языке, которые председательствующий перевести не смог, в чем честно признался. Зато процитировал письмо на татарском языке за подписью Минтимера Шаймиева.

«У нас же не водка, не нефть!»

Судья подробно огласил ходатайство семи руководителей предприятий хлебопекарной отрасли республики. В их числе гендиректора Зеленодольского, Нижнекамского, Васильевского хлебозаводов и хлебокомбинатов, председатель Совета директоров Казанского хлебозавода, а также топ-менеджер Елабужского пищекомбината и гендиректор БКК.

«Ходатайствуем о проведении тщательного детального расследования и об изменении меры пресечения Хайрутдинову Расиму Гиматдиновичу», — пишут они. В ходатайстве сказано — «отрасль обеспокоена судьбой коллеги — экс-директора ОАО «Альметьевский хлебозавод». Еще отмечается — с первых дней работы Хайрутдинова на хлебозаводе «начался этап активного технического перевооружения и реконструкции, замена изношенного оборудования, ввод новых производственных мощностей». Его биографию директора-хлебопеки считают «свидетельством трудолюбия, упорства, принципиальности и большой жизненной энергии».

Ильдар Никифоров: «Его ведь обвиняют в каких-то абсолютно нелогичных действиях. Нам вообще непонятно — что и с чего там могло произойти. У нас же не водка, не нефть!..» Фото Романа Хасаева



Подписавшиеся считают обвинение необоснованным: «Уверены, что Хайрутдинов не мог совершить покушение на убийство и следствие придет к такому выводу». Первую подпись под обращением поставил председатель правления Союза хлебопроизводителей РТ Ильдар Никифоров, бывший гендиректор «Казанского хлебозавода», «Татхлеба» и председатель совета директоров «Альметьевского хлебозавода».

— Для нас это шок. Мы же давно и хорошо его знаем. И, конечно, не верим, — подтвердил в разговоре с «Реальным временем» сам Ильдар Никифоров. — Знаем его лично как человека, и только с положительной стороны. Завод при нем был в очень хорошем состоянии. Его ведь обвиняют в каких-то абсолютно нелогичных действиях. Нам вообще непонятно — что и с чего там могло произойти. У нас же не водка, не нефть!..

По словам Никифорова, с новым руководителем ООО «Альметьевск-Хлеб» он встречался лишь дважды — первое впечатление было неплохим. Кто кому из двух хозяев завода должен, предправления Союза хлебопроизводителей судить не берется.

Виноватого определит экспертиза?

Получив слово, арестованный не стал подробно рассказывать о событиях того дня, 25 ноября. Но выразил надежду, что следователи во всем разберутся.

«Я в данный момент не понимаю, что вокруг меня творится. Я, наверное, жертва хорошо организованного и, так скажем, хорошо спланированного мероприятия», — сказал он и сообщил — за 28 лет работы на Альметьевском хлебозаводе не было даже замечания.

— Люди, плохие душой и с грязными мыслями, не могут выпекать хлеб. Для мусульман самая высшая мера в жизни — это книга Коран. Хлеб можно класть на Коран. Коран нельзя класть на хлеб, — поделился Расим Хайрутдинов, а затем обратился к суду. — Вы, когда будете принимать какое-то решение, задумайтесь на минутку! Вы решаете судьбы миллионов людей, в том числе и мою. Я считаю, что я в этом деле не виноват. Следователи, конечно, разберутся до конца… Все доказательства, все вещи — какие должны были показать на меня — изъяты. В конечном итоге экспертиза, наверное, определит, кто виноват, кто нет.

В завершение своей речи обвиняемый попросил учесть его возраст и заслуги перед республикой и жителями Альметьевска.

Наиль Валетов заявил: Хайрутдинов был арестован фактически только по той причине, что его обвинил потерпевший Латыпов. Фото Ирины Плотниковой



Его адвокат Наиль Валетов, в свою очередь, заявил: Хайрутдинов был арестован фактически только по той причине, что его обвинил потерпевший Латыпов — других доказательств обоснованности избрания меры пресечения в деле нет.

«Потерпевший Латыпов является лицом заинтересованным, — подчеркнул защитник. — У них есть коммерческие разногласия. Именно Латыпов купил альметьевский хлебозавод у Хайрутдинова и остался должен 19,5 млн рублей. Поэтому для потерпевшего выгодно, чтобы Хайрутдинов находился под стражей. Сейчас идет процесс, чтобы обанкротить данное предприятие и остаться с деньгами».

Адвокат Валетов также отметил — его подзащитный после «инцидента сам явился в правоохранительные органы и рассказал свою версию событий». Однако все эти доводы Верховный суд РТ не убедили — он согласился с представителем прокуратуры о законности ареста.

Уже после заседания «Реальному времени» удалось выяснить — для проверки всех версий сотрудники Следкома забрали на экспертизу на наличие следов пороха одежду как обвиняемого, так и потерпевшего, у обоих сделали смывы с рук. Кроме того, Хайрутдинов подсказал, где находится другая «Тойота», в которой, по версии Латыпова, началась стрельба. Участия в ее осмотре защитники почетного пекаря РТ не принимали. С нетерпением ждут заключений экспертов. В Следкоме же держат паузу, не комментируя, добавил ли осмотр машины доказательств против обвиняемого.