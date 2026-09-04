СИБУР и ХК «Нефтехимик» запускают масштабную экологическую программу

Ключевой инициативой станет полная компенсация углеродного следа всех домашних матчей команды

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское предприятие СИБУРа совместно с хоккейным клубом «Нефтехимик» приступает к реализации комплексной экологической программы в новом сезоне КХЛ, который стартует 5 сентября.

Парниковые выбросы, возникающие при проведении игр — от энергопотребления арены до логистики, — будут рассчитаны и компенсированы за счет углеродных единиц, полученных непосредственно на производственной площадке «Нижнекамскнефтехима». Эффект достигнут благодаря климатическому проекту предприятия: использование побочных продуктов производственного цикла на собственной парогазовой установке позволило снизить расход природного газа для выработки электроэнергии. Полученные углеродные единицы теперь направляются на компенсацию воздействия массовых мероприятий, включая домашние игры клуба.

В центре внимания нового сезона окажется Экодом, созданный на базе Детского эколого-биологического центра Нижнекамска. Открытый по инициативе компании 15 ноября 2025 года (Всемирный день вторичной переработки), он стал первым подобным объектом в Татарстане и девятым в периметре компании.

За первый шесть месяцев работы его посетили более 6 тысяч человек: сотрудники предприятия и члены их семей, жители Нижнекамска и гости города, включая воспитателей и методологов из детских садов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Брянска, которые изучали в Экодоме методы приобщения детей к современным экологическим привычкам.

Хоккеисты стали гостями Экодома. Они изучили технологию переработки пластика. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В рамках программы для болельщиков и спортсменов предусмотрены новые форматы взаимодействия.

Практическое вовлечение: хоккеисты стали гостями Экодома. Они изучили технологию переработки пластика — от сортировки крышек от бутылок до запуска в станок — и создали из вторсырья памятные брелоки с образом волка, тотемного символа «Нефтехимика».

Инфраструктура на арене: на «Нефтехим Арене» будут устанавливлены фирменные экобоксы компании для сбора ПЭТ-бутылок. Собранная тара будет направлена на переработку и получит вторую жизнь на предприятиях компании. Воспользоваться боксами сможет каждый гость матча.

Просветительская работа: Экодом объединяет зону приема вторсырья, мастерскую ресайклинга, библиотеку, игротеку и образовательную площадку для детей и взрослых.

Кроме того, предприятие поддержит традицию проведения тематических матчей, посвященных вопросам экологии, которые стали важной частью жизни региона.

Все эти шаги объединены общей целью — интегрировать заботу об окружающей среде в повседневную культуру нижнекамцев. Используя популярность спорта, НКНХ и «Нефтехимик» говорят об ответственном производстве с широкой аудиторией, вовлекая болельщиков и молодежь в формирование устойчивого будущего для города.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Ранее — в рамках подготовки к новому сезону — игроки и руководство команды посетили предприятие 24 августа. Участники команды в спецодежде компании осмотрели производство: хоккеисты высоко оценили чистоту цехов и сравнили тренировочные полигоны СИБУРИНТЕХа, на которых сотрудники компании проходят подготовку для работы на производственных объектах предприятия, со своей подготовкой к нештатным ситуациям на льду.