Спящие в Сети: кто из депутатов башкирского Курултая выполнил наказ Радия Хабирова

Топ-20 парламентариев Башкирии в соцсетях: лидер «Зеленых», доверенные лица Путина, местный директор «Газпрома» и паралимпийский чемпион

Радий Хабиров, приступив к исполнению обязанностей главы Башкирии, настоятельно посоветовал представителям региональной власти быть ближе к народу и завести собственные странички в соцсетях. Спустя почти сто дней со дня избрания нового состава Государственного Собрания — Курултая РБ уфимский политолог Дмитрий Казанцев и экономист Константин Кузьминых проверили, реально ли возросла информационная открытость депутатского корпуса Башкирии. Специально для «Реального времени» эксперты провели обзор присутствия в соцсетях региональных парламентариев и составили рейтинг их активности в интернет-пространстве.

9 сентября в Государственное Собрание — Курултай Башкирии были избраны 110 парламентариев, представляющих шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Зеленые». Парламент нового созыва обновился более чем наполовину, в него вошло много лидеров мнений (т. н. ЛОМы) и общественников, а бессменный спикер Курултая Константин Толкачев еще в предвыборный период завел страничку в соцсети Facebook, размещая на ней довольно много актуальных комментариев на острые темы.

Со дня избрания нового состава республиканского парламента прошло почти сто дней. Насколько выросла депутатская активность за это время? Мы оценили контент страниц действующих депутатов Госсобрания в нескольких популярных социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Основными индикаторами анализа был общий охват аудитории, качество и частота выкладки публикаций, оригинальность контента, обратная связь с аудиторией.

При анализе публичной активности нашлись и «мертвые аккаунты» депутатов, заброшенные народными избранниками сразу после дня выборов.

С депутатским значком: юзеры и продвинутые пользователи

Наличие виртуальных друзей сегодня является важным элементом публичной политики, отчасти формирующей доверие определенной категории граждан. Поэтому депутат, претендующий на высокую оценку эффективности, — это прежде всего открытый политик, обладающий интеллектом, достаточным, чтобы вести прямой диалог, убеждать и решать проблемы как минимум своих избирателей в абсолютно любой доступной форме, и в онлайн- и офлайн-режимах. Примечательно, что буквально месяц назад врио главы Башкирии Радий Хабиров, обращаясь к широкой публике, ввел в обиход новый термин и одновременно принцип деятельности властей — «очеловечивание». Под ним первое лицо республики подразумевал работу, которая сейчас проводится в соцсетях.

Любопытно, что несколько членов парламента Башкирии размещают комментарии на двух-трех языках. В их числе председатель Союза башкирских женщин РБ Гульнур Кульсарина и председатель Союза писателей РБ Заки Алибаев.

В настоящее время в соцсетях зарегистрировано 85 (из 110*) депутатов Курултая, в том числе 64 являются пользователями «Вконтакте», 55 сидят в Facebook и 25 — в Instagram. Вместе с тем, при грубом подсчете, «исправно» ведут свои личные странички в соцсетях не более 67 парламентариев, или около половины парламентариев.

Активность с соцсетях депутатов Курултая РБ

ФИО депутата «Вконтакте»: количество друзей, разновидность контента «Вконтакте»: лайки, периодичность, количество просмотров Facebook: количество друзей, разновидность контента Facebook: лайки, периодичность, кол-во просмотров Instagram: кол-во подписчиков, лайки Аблаев Рустам

ЕР 1 друг, 134 подписчика, 15 фотографий житейского характера. Имея более ста подписчиков, не имеет друзей. Свежий, житейский контент, в среднем с 30 просмотрами. — — — Аиткулова Эльвира, ЕР 175 друзей, 84 подписчика, 57 фотографий 4-8 % от просмотров.

Свежий, по работе с пояснениями, в среднем 350 просмотров. Комментарии 541 друг, перепосты, комментарии. Контент разный, но рабочий. В среднем 40 лайков. Депутат обсуждает законотворчество на странице. 1824 подписчик, в среднем 100 лайков Алексеев Александр

КПРФ — — — — — Алибаев Заки

ЕР



2093 друга,34 подписчика, 397 фотографий 4-8 % от просмотров.

Свежий, частично на башкирском языке, констатация мероприятий по работе, в среднем 1000 просмотров. 20 интересных страниц. Комментарии. 2030 друзей, перепосты, комментарии. Контент разный, но рабочий. В среднем 20 лайков. Депутат обсуждает законотворчество на странице. 591 подписчик

В среднем 80 лайков Андреев Александр

ЕР Не дружит, 504 подписчика 5-10 % от просмотров.

Акцент на выборный период, после резкий спад активности, констатация мероприятий по работе с кратким анализом, в среднем 100 просмотров. Комментарии. — — — Андреев Вячеслав

ЕР



650 друзей, 2 подписчика, 34 фотографий.

Примечательно, что у депутата два аккаунта. Небольшое количество лайков на фоне максимального 13 тысячного просмотра!

72 интересные страницы.

Свежий, по работе с пояснениями и конкретными мероприятиями по решению вопросов, в среднем 4000 просмотров. Есть комментарии и перепосты личных новостей. 2376 друзей.

Свежий, комментарии по работе с пояснениями, результатами и конкретными мероприятиями по решению вопросов В среднем 30 лайков. 670 подписчиков Асадуллин Булат

ЕР 445 друга, 1 подписчик, 434 фотографии, 2 видео записи Менее 1 % от просмотров. Свежий, констатация мероприятий по работе, в среднем 500 просмотров. 16 интересных страниц. Комментарии 2045 друзей, перепосты, комментарии. Контент разный. В среднем 25 лайков. 264 подписчика. В среднем 40 лайков Асадуллин Раиль

ЕР — — 2024 друзей, комментарии. Контент рабочий. В среднем 40 лайков. Депутат обсуждает законотворчество на странице. — Афонин Сергей

ЕР — — — — —

Можно сразу отметить, что, несмотря на существенное обновление депутатского корпуса Госсобрания, почти четверть из них (25 из 110 народных избранников) пока игнорируют современные инструменты создания открытой коммуникации. Причем некоторые депутаты получают неплохую заработную плату в качестве руководителей профильных комитетов башкирского парламента. К тому же ряд нынешних региональных депутатов после дня выборов забросили свои страницы, ставшие впоследствии «фантомами». Таких «мертвых аккаунтов» (по аналогии с бессмертным произведением Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души») сегодня насчитывается 18 человек. В их числе лидер башкирского КПРФ Юнир Кутлугужин, руководитель местных «справедливороссов» Юрий Игнатьев, бывший глава контрольно-счетной палаты РБ Салават Харасов и экс-руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный.

При составлении рейтинга активности в соцсетях депутатов были и претенденты, не вошедшие в топ-20, но заслуживающие внимания. Среди них бывший координатор ЛДПР Вячеслав Рябов, депутат Госсобрания Айгуль Гареева (экс-президент фонда «Мархамат» Гульшат Хамитовой). Последние имеют значительное число подписчиков и друзей, но по уровню насыщенности контента и обратной связи в соцсетях они пока немного отстают от основных лидеров.

По нашему мнению, публичная активность народных избранников должна отражать не только цель и комментарии по депутатскому мероприятию, но и результат с последующим действием, на что многие из них пока не заморачиваются в соцсетях — ни практически, ни интеллектуально.

Добавляя «ложку меда в бочку дегтя» парламенту Башкирии, отметим, что полный охват аудитории депутатов в соцсетях на сегодняшний день — 129 тысяч 184 человека, с учетом положительной динамики прироста «френдов». То есть в среднем депутат Госсобрания проводит публичную активность в социальных сетях для 1 174 наблюдателей его аккаунта. Для сведения, всего в онлайн-пространстве региона зарегистрировано порядка «500 тысяч пользователей, тех, кто каждый день что-то пишет в сети».

Топ-20 «социально активных» депутатов Госсобрания-Курултая РБ

№ ФИО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВО КОНТЕНТА ОБЩИЙ ОХВАТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 1 Руфина Шагапова Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Государственного Собрания-Курултая РБ, председатель совета регионального отделения партии «Зеленые» Контент хорошо насыщен, рабочий, разной тематики. Депутат представлена как в соцсетях, так и различных интернет-ресурсах: от twitter до youtube канала. Есть обратная связь 12169 2 Рустам Ишмухаметов Заместитель председателя Государственного Собрания-Курултая РБ Свежий, констатация мероприятий по работе с «сухой» аналитикой. Парламентарий активно сидит в Facebook и Вконтакте. Есть обратная связь 7561 3 Владимир Яковлев Руководитель Ассоциации молодых депутатов РБ Контент насыщенный, рабочий, аналитика и хорошая работа с комментариями. Есть обратная связь 7031 4 Рушанна Бабич Артист Национального молодежного театра РБ им. Мустая Карима, доверенное лицо В.В. Путина на президентских выборах Свежий, констатация мероприятий по работе. Есть обратная связь 5091 5 Константин Толкачев Председатель Государственного Собрания-Курултая РБ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Контент хорошо насыщен, рабочий, разный. Есть обратная связь 4743 6 Заки Алибаев Председатель Правления Союза писателей РБ Свежий, встречаются публикации, как на русском, так и башкирском языках, констатация мероприятий по работе 4714 7 Рустем Мусабиров Директор Центра государственно-частного партнерства РБ Свежий, хороший анализ каждой ситуации по работе и дорожной картой дальнейшего действия 4073 8 Гульнур Кульсарина Председатель Союза башкирских женщин РБ Контент рабочий, встречаются публикации, как на русском, так и башкирском языках. Есть обратная связь 3762 9 Галина Ишмухаметова Главный редактор газеты «Уфимские ведомости Своих комментариев и аналитики мало. Превалируют перепосты других авторов. Контент рабочий 3732