«Заявлялись на один, а получаем другой». Операторам урезали аппетиты на мусорный тариф

Двукратный рост тарифов на ТБО «подавили» силой: «Гринту» и ПЖКХ лишили инвестиционной надбавки на 20 процентов

Фото: Олег Тихонов

Единый тариф по обращению с отходами для региональных операторов Татарстана «срезали» в среднем на 20 процентов от первоначально заявленной ими величины в 568 рублей за кубометр для всех категорий потребителей. Вчера правление Госкомитета РТ по тарифам «прокатило» мусорных операторов с их аппетитными «хотелками», исключив из структуры нового коммунального тарифа все задекларированные, но неподтвержденные расходы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО. Очищенный от «лишнего» тариф регоператоры встретили, мягко говоря, с большим недоумением, так как конкурсный отбор Минстроя РТ проходил с условием действия усредненного тарифа как раз в 568 рублей. За заседанием наблюдала корреспондент «Реального времени».

Поверка «мусорного» тарифа

После завершения череды согласительных комиссий по тарифным заявкам многочисленных поставщиков услуг правление госкомитета РТ по тарифам вчера вынесло окончательные решения. Финальное в этом году заседание регулятора проходило с расширенной повесткой, включавшей утверждение 20 тарифных решений для поставщиков тепла, воды и региональных операторов по обращению с ТБО.

Правда, вчера на первый план решили вынести нашумевшие в последнее время «мусорные тарифы», которым предрекали двукратный рост в коммунальной платежке. Ведь накануне согласительная комиссия Госкомитета РТ по тарифам обсуждала с одним из двух региональных операторов Татарстана заявку на утверждение нового единого тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ПЖКХ), выбранное регоператором в западной зоне РТ, предложило установить его в размере 568 рублей за кубометр образующих отходов. Схожую заявку подал региональный оператор по восточной зоне — ООО «Гринта».

Вопреки их ожиданиям, заявленный ими тариф был «сдут» в среднем на 20 процентов. Обосновывая секвестр, эксперт татарстанского регулятора Ирина Устинова сообщила, что при расчете тарифа «использован метод экономически обоснованных затрат», поскольку организация обращается впервые (обычно используется еще сравнительный метод, — прим. авт.). Проще говоря, тариф устанавливался «в кабинете», путем сухих математических расчетов, далеких от реальности.

Как сообщила Ирина Устинова, при оценке затрат эксперты исходили из того, что объем коммунальных отходов, подлежащий вывозу «Гринтой», должен составить 5,8 млн кубов. Опираясь на эту величину, они утвердили самую большую статью расходов на транспортировку мусора в сумме 1,45 млрд рублей. Тут эксперт напомнила, что «Гринта» выбрана региональным оператором для обслуживания Набережных Челнов и еще 22 муниципальных районов. Расходы на захоронение оказались втрое меньше — 515 млн рублей. В результате необходимая валовая выручка (ННВ) утверждена для «Гринты» в сумме 2,1 млрд рублей.

Представив полную раскладку утвержденных расходов, она предложила установить единый тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в восточной зоне РТ в сумме 365, 8 руб./куб. м (без НДС) или 439,03 руб./куб. м (с учетом НДС). Изначально «Гринта» подавала тарифное предложение в 538,92 рубля за кубометр ( с учетом НДС). Окончательный тариф ей был срезан на 18 процентов.

ООО «Управляющая компания «ЖКХ», выбранная регоператором в западной зоне РТ, предложила установить тариф в размере 568 рублей за кубометр образующих отходов. Фото Максима Платонова

Значит, снижение на 30 процентов?

По схожей схеме была представлена тарифная картинка для второго регионального оператора, компании ПЖКХ, являющейся «дочкой» «РТ-Инвест Финанс». Как следовало из отчета того же эксперта Ирины Устиновой, для ПЖКХ, обслуживающей Казань и еще 21 муниципальный район в западной зоне Татарстана, установлен годовой объем вывоза мусора в 6,6 млн кубометров. Как и «Гринте» ему установили похожие транспортные расходы в 1,5 млрд рублей, а на захоронение — в 137 млн рублей. Правда, показатель ННВ утвердили не сопоставимо больше — 2,447 млрд рублей (что выше 347 млн рублей). Исходя из этих принятых регулятором затрат, эксперт предложила установить такой же с разницей в несколько копеек единый тариф в 365 рублей (без НДС). Учитывая что оператор предлагал ввести сумму 568,16 рубля за куб ( с учетом НДС), то ей срезали «жирка» побольше — 22 процента. Пересмотру эти тарифы не подлежат.

«Значит, расчетный тариф предлагается снизить порядка на 30 процентов», — не верил своим ушам генеральный директор ПЖКХ Сергей Богатов. В отличие от менеджмента «Гринты», которого никто живьем в глаза не видел, глава ПЖКХ не игнорировал приглашения и не пропускал ни одного заседания Госкомитета РТ по тарифам. В течение месяца он откликался на каждый чих экспертов, чтобы доказать правомочность предлагаемого тарифа. И вот тут такое!

— На 20 процентов, — мягко поправил его глава ведомства Александр Груничев.

— В любом случае, это существенная для нас сумма, — вслух оценил потери глава самого крупного в РТ регионального оператора. По его мнению, многие расходы «вывалились» из тарифа, потому что они не смогли подтвердить их обоснованность из-за отсутствия практики. Он считает, что мусорные тарифы, установленные расчетным методом, могут обернуться на практике «огромными кассовыми разрывами». «Заявлялись на один тариф, а получаем другой. У нас возникнут дополнительные сложности с привлечением денежных средств», — заранее предупредил он членов правления. И заодно попросил смягчить требования к региональному оператору.

— Мы надеемся и верим, что у вас все получится, — напутствовал в ответ глава Госкомитета РТ по тарифам. — Раз в квартал будем с вами встречаться, мы же делаем общее дело.

«Мы надеемся и верим, что у вас все получится», — напутствовал регоператоров глава Госкомитета РТ по тарифам. Фото kt.tatarstan.ru



Конкурсный «откат»

Недоумение регионального оператора вполне объяснимо. Участвуя в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с отходами в казанской агломерации, ПЖКХ ориентировалось на усредненный тариф по обращению с ТКО в размере 568 рублей за куб. метр с учетом НДС, который был установлен в конкурсной документации. «Цифра в 568 рублей была заявлена в конкурсной документации по выбору регионального оператора. Мы на него заявлялись и с этой стоимостью выиграли конкурс, — заявил он позже журналистам. — Она была снижена в связи с тем, что новый вид деятельности, новые затраты, которые расчетным путем выявлялись, и доказать все мы не смогли, потому что таких расходов раньше просто не существовало».

Из-за 20-процентного снижения тарифа региональный оператор намерен переписать заново собственный бюджет, но отказываться от выполнения функций регоператора компания не собирается. «На регоператора возложены определенные требования. Они жестко прописаны в территориальной схеме и соглашениях, для чего нужен определенный денежный поток. У нас произошло все с опозданием. Во-первых, конкурс был проведен позже запланированного, во-вторых, времени на подготовку не оставалось. И только в ноябре заключили соглашение. И сейчас так получается, что нам нужно разработать новую финансовую модель».

«Необходимой валовой выручки достаточно для вывоза мусора»

Правда, какой суммы недосчитается компания в результате пересмотра тарифа, он назвать не смог. По его словам, принятого тарифа хватит для выполнения текущих обязательств по вывозу отходов, а вот с развитием компании проблематично. По его словам, тарифы ниже, чем в среднем по России. «Тарифы в Самаре и Нижнем Новгороде существенно выше», — отметил он в заключение.

Не допускает возможности срыва и замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. «Необходимый объем валовой выручки для выполнения мероприятий у них есть — 2,47 млрд, — отметил он. — После оценки предстоящих затрат было принято объективное решение», — выразил он согласие с тарифным органом.

Не допускает возможности срыва и замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Фото Олега Тихонова

Впрочем, подвох заключается не столько в тарифах для регионального оператора, сколько в нормативах накопления мусора на одного человека. Ведь итоговая сумма в коммунальной платежке зависит не только от тарифа, но и от нормы накопления ТБО, разработанной Минстроем РТ. А здесь счетчик не поставишь: придется платить не по факту, а по нормативу. Как известно, активисты-общественники считают нормы накопления ТБО в городах республики завышенными, но добиться их пересмотра в суде им не удалось. Остается ждать 1 февраля, когда придут платежки за январь.