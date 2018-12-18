«Жесткая посадка»: авиапром снижает обороты, а недовольные истребителями военные подают в суд

Теперь за отрасль отвечать будут Сергей Чемезов с Анатолием Сердюковым — выводя гражданские активы из-под американских санкций

Фото: Максим Платонов

В 2018 году российский авиапром рассчитывал получить порядка 60 млрд рублей госинвестиций. Это должно было хоть как-то помочь отрасли, которая уже довольно длительное время совершает «жесткую посадку» на сниженных оборотах — за 3 года она недополучила порядка 300 млрд рублей. Теперь за нее отвечать будет Сергей Чемезов — под его крылом уже и «Вертолеты России», и Объединенная авиастроительная корпорация, а непосредственно курировать самолетную промышленность поставлен экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Одновременно создается гражданский «ангар» для Суперджета и МС-21 с выводом их из-под американских санкций. Чемезов уже бросил спасательный круг Казанскому вертолетному заводу в виде госконтракта на санитарные вертолеты и пролоббировал для «Иркута» лизинг 50 самолетов МС-21 «Аэрофлотом». Составив рейтинг крупнейших предприятий авиапрома по данным за 2017 год и изучив события 2018 года, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, как изменился за это время «аэроландшафт» российской промышленности.

За 3 года авиапром «потерял» 300 млрд рублей

Напомним, что по результатам 2015 года семь из десяти крупнейших предприятий ОПК России относились к авиапрому. Оборот последнего за 2015 год составил 1,07 трлн рублей, увеличившись на 15%. В 2016 году выручка авиастроительных предприятий выросла лишь на 10,4%, достигнув отметки 1,178 трлн рублей.

По итогам 2017 года темп роста оборота российского авиапрома упал почти в два раза, составив 5,7%. В абсолютных цифрах он увеличился на 68 млрд рублей — до 1,24 трлн. Конечно, нужно заметить, что к настоящему моменту из 168 предприятий отрасли отчетность за 2017 год предоставили лишь 142, и по скорректированным данным оборот, как и динамика роста, может увеличиться. Тем более что в предыдущем году оборот 140 предоставивших данные компаний составил 1,128 трлн рублей. Рост по отношению к 2015 году составил тогда 4,5%. А по скорректированным данным, с использованием отчетности уже 151 компании, оборот авиапрома в 2016 году вырос на 50 млрд рублей, а темп роста перевалил за 10%.

Тем не менее тенденция к падению темпов роста налицо, хотя, на первый взгляд, она и не столь существенна: ежегодно с 2014 года темпы уменьшаются на 4,5%. Если бы, допустим, они сохранились на уровне 2015 года (15%), к началу 2018-го совокупная выручка всех предприятий авиапрома перевалила бы за отметку 1,5 трлн рублей. То есть порядка 300 млрд рублей за эти годы, вследствие кризиса или санкций, оказались потеряны.

КВЗ продолжает «жесткую посадку» — выручка упала и в 2017-м

В списке по-прежнему семь татарстанских предприятий, работающих в авиастроительной отрасли. Три из них не предоставили отчетность за прошлый год. Это «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» (оборот в 2016 году составил 2,5 млрд рублей — с ростом на 26%), ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (в 2016 году оборот, упав на 12%, составил 2 млрд рублей) и «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» (нет отчетности и за 2016 год).

«Казанский Гипронииавиапром» не предоставил отчетность за прошлый год. Фото gap-rt.ru



Из четырех предприятий, предоставивших отчетность, два улучшили свои результаты. Это занимающий 83-е место в рейтинге авиапрома «Реального времени» «Казанский завод «Электроприбор», увеличивший свой оборот почти на 20%, до 1,8 млрд рублей, и занявшее по итогам 2017 года 74-е место НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова», выручка которого выросла в 1,5 раза, составив 2,3 млрд рублей.

Еще две компании, увы, продолжили ухудшать свои показатели. Выручка занимающего по итогам 2017 года 139-е место «Конструкторско-производственного предприятия «Авиамотор»» в 2016 году упала почти на 40%, в 2017-м — еще на 16%, составив в итоге всего 32,8 млн рублей. А оборот находившегося когда-то в топ-10 «Казанского вертолетного завода» в 2016 году упал в два раза, а в следующем году — еще на 17%, до 20,9 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году выручка компании составляла 53,7 млрд рублей. В результате КВЗ, еще в прошлом году занимавший 11-е место, потерял год спустя еще три позиции, опустившись на 14-е и пропустив вперед компании «Пермский моторный завод» и «Туполев». КВЗ, напомним, входит в холдинг «Вертолеты России» корпорации «Оборонпром», контролируемой, в свою очередь, ГК «Ростех» Сергея Чемезова.

Как башкирский директор выводил КВЗ из кризиса четырехдневкой и снижением производства «Ансатов»

Причины кризиса КВЗ в том, что предприятие долгие годы сидело на игле гособоронзаказа, в результате чего объем производства достиг к 2012 году 100 машин, а в 2013 году — 107. К 2014 году доля оборонзаказа достигла почти 25% — но годом позже она упала до 1% (из-за снижения гособоронзаказа с 13,3 млрд руб до 971,5 млн). Тогда КВЗ продал всего 70 вертолетов, столько же он реализовал и в 2016 году. По компании ударило и падение экспортной выручки: предыдущие контракты были выполнены, раскрутка «Ансата» только началась, а вертолетами Ми-8/18 рынок насытился. Штат завода сократили на 500 человек.

В 2016 году руководство КВЗ заявило о намерении сменить направление с оборонного на гражданское. Помимо «Ансата» на заводе делали ставку на производство среднего многоцелевого вертолета Ми-38. Однако серийное производство его на КВЗ должно было начаться еще в 2009 году (к тому моменту в разработку уже вложили 2 млрд рублей, каждый вертолет намеревались продавать за $15—17 млн), затем сроки перенесли на 2015 год.

В 2016 году руководство КВЗ заявило о намерении сменить направление с оборонного на гражданское. Фото Максима Платонова



По итогам первого полугодия 2017 года КВЗ получил убыток в 1,2 млрд рублей (в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года). Тем не менее, неунывающий гендиректор предприятия Вадим Лигай заверил, что, отгрузив все те же 70 вертолетов, 2017 год завод закроет с прибылью, а к 2020-му вернется на уровень выручки в 50 млрд рублей.

Но Лигай, как известно, не успел даже отчитаться о результатах 2017 года — в феврале его «ушли», посадив в кресло гендиректора экс-министра промышленности Башкортостана и экс-директора УМПО (5-е место в нашем рейтинге) Юрия Пустовгарова. В марте выяснилось, что отгружено было не 70, а лишь 65 вертолетов. С другой стороны, чистую прибыль завода в 2017 году, засучив рукава, смогли увеличить со 130 млн до 316,4 млн рублей — справедливости ради, в 2016 году прибыль рухнула в 100 раз — с 12,4 млрд рублей. EBITDA упала в 2017 году с 3,4 млрд рублей до 226,8 млн рублей, прибыль от продаж снизилась с 18,3 до 3 млрд рублей.

Пустовгаров пришел фактически в качестве «антикризисного управляющего»: уже в мае на КВЗ была введена четырехдневка. Очень вовремя — всего пару дней спустя после этой новости Индия, из-за опасений американских санкций, заявила о сворачивании военно-технического сотрудничества с РФ, под вопросом в том числе оказался контракт с казанскими вертолетостроителями на 48 Ми-17В-5. В июне КВЗ заявил о планах выпуска до 30 «Ансатов» в год (притом, что еще в соответствующих планах на 2017 год стояла цифра 80).

Спасательно-санитарный круг от «Ростеха» и китайский контракт должны вытащить КВЗ из ямы

В сентябре завод представил, наконец, экспортный вариант «Ансата», в ноябре был подписан контракт с Китаем на поставку 20 машин до 2020 года — для Ассоциации медицины катастроф КНР. Приглядывается КВЗ и к таиландскому рынку. Но, судя по всему, основную ставку завод будет делать на внутренний рынок, в том числе на госзаказ: еще в сентябре «Ростех» и российская Национальная служба санитарной авиации подписали контракт на поставку 104 вертолетов «Ансат» до 2020 года.

Помимо этого контракта (по сути, спасательного круга от «Ростеха») в отрасли заговорили и о планах заменить 700 машин вертолетной индустрии РФ — преимущественно Ми-8Т — «Ансатами» производства КВЗ и Ми-8АМТ с Ми-171А2 Улан-Удэнского авиационного завода (опустился с 10-го на 12-е место в авиационном рейтинге «Реального времени»). Замена должна быть произведена в течение 5—10 лет. Что касается другого продукта КВЗ, Ми-38Т, то его первый полет был совершен буквально в конце ноября 2018 года, начало поставок запланировано на начало 2019 года.

В кресло гендиректора КВЗ посадили экс-министра промышленности Башкортостана и экс-директора УМПО Юрия Пустовгарова. Фото tatarstan.ru

В ноябре же 2018 года холдинг «Вертолеты России» объявил о том, что в следующем году будут собраны 60 вертолетов «Ансат». Из них 40 — для Национальной службы санитарной авиации, 20 — для других российских и зарубежных заказчиков.

Как американские санкции подорвали контракт Су-35 с Индонезией, а война в Сирии, напротив, помогла Су-34 с первым экспортом

Лидером же авиационной отрасли остается «Авиационная холдинговая компания «Сухой», входящая в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ныне в составе «Ростеха», см. ниже). В 2017 году «Сухой» увеличил выручку на 13,7%, до 122,8 млрд рублей. Чистая прибыль «Сухого» выросла почти в два раза, с 2,35 млрд рублей до 4,3 млрд рублей. Кредиторская задолженность компании, однако, остается высокой — почти 60 млрд рублей.

Еще 10 лет назад в «Сухом» перспективными были признаны проекты по производству истребителей четвертого поколения Су-35, фронтового бомбардировщика Су-34, истребителя пятого поколения ПАК ФА, не считая гражданского ближнемагистрального авиалайнера «Сухой Суперджет».

Су-35 к 2017 году произвели 64 штуки, к 2018-му — 84, таким образом, в прошлом году «Сухой» отгрузил 20 таких истребителей. Часть из них пошла на экспорт — еще в 2015 году был подписан контракт с Китаем на 24 истребителя ($2,5 млрд), к концу 2017 года в КНР поставили 14 из них. В ноябре 2018 года контракт окончательно исполнен. В начале 2018 года был подписан контракт с Индонезией на поставку 11 истребителей Су-35 ($1,1 млрд). Однако в ноябре этого года власти Индонезии заявили об угрозе срыва контракта из-за возможных американских санкций. Внутренний рынок обеспечен гособоронзаказом на 50 истребителей до конца 2020 года (60 млрд рублей).

Истребитель-бомбардировщик Су-34, который начали эксплуатировать в 2014 году, к настоящему моменту поставляется в основном по линии Минобороны РФ: из 118 произведенных к 2018 году самолетов более 100 были поставлены в ВКС России к осени 2017 года. Заявку на первую экспортную поставку «Сухой» получил только в августе 2018 года — «после того, как Су-34 хорошо зарекомендовал себя в Сирии» (страна-заказчик не называется).

Истребитель-бомбардировщик Су-34, который начали эксплуатировать в 2014 году, к настоящему моменту поставляется в основном по линии Минобороны РФ. Фото mil.ru

Проблемы с ПАК ФА: Индия разочарована истребителем, Минобороны РФ подало иск к «Сухому» на 5 млрд рублей

ПАК ФА, или истребитель пятого поколения Су-57 ориентировочной стоимостью 3,2 млрд рублей ($100 млн по данным на 2010 год), в разработку которого было вложено почти $3 млрд, начал эксплуатироваться только в этом году. Десять его образцов передали российским военным, два самолета перебазировали в Сирию для испытаний в боевой обстановке. Серийное производство планируется в 2019 году. В 2018-м, однако, «отвалился» потенциально дорогой экспортный контракт — весной в Индии заявили о «разочаровании в Су-57», притом, что еще год назад сообщалось, что внутренняя комиссия Министерства обороны этой страны «дала рекомендацию по приобретению партии из 108 самолетов путем совместного производства с Россией» — якобы индийцы решили, что Су-57 уступает американским F-35 и F-22.

Мы писали в прошлом году о том, что Минобороны РФ подало иск к «Сухому» на 5,4 млрд рублей. Как выяснилось, он был связан со срывом сроков исполнения одной из опытно-конструкторских работ по истребителю Су-57. Осенью 2018 года Арбитражный суд частично удовлетворил иск.

Почему «гражданской гордостью» «Сухого» недовольны авиакомпании и Валентина Матвиенко

Что касается гражданского профиля, то у Sukhoi Superjet тоже не все гладко. Ближнемагистральным пассажирским самолетом стоимостью порядка $35 млн (всего их «дочкой» «Сухого» — АО «Гражданские самолеты «Сухого» — было выпущено более 160 штук) планировали заменить старый авиапарк российских самолетов, но уже в 2017 году выяснилось, что средний ежедневный налет эксплуатируемых в России бортов из-за проблем с поставками запчастей меньше, чем у иностранных конкурентов.

В 2018 году критика посыпалась еще активнее: триггером стало решение бельгийской Brussels Airlines заменить «Суперджет» на канадские Bombardier «из-за проблем с эксплуатацией» (в результате чего был аннулирован ряд рейсов). Продлевать контракт по лизингу, который истекал в марте 2019 года, компания отказалась. И хотя российская авиакомпания S7 в апреле подала заявку на покупку 100 пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet после их перепроектирования и создания версии вместимостью 75 кресел, в конце ноября стало известно, что сразу в четырех авиакомпаниях недовольны самолетом. Проблема оказалась во французском двигателе, созданном специально для Суперджета, кстати, совместно с предприятием, входящим в «ОДК-Сатурн» «Ростеха» (10-е место в рейтинге, см. ниже).

Почти сразу же выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заявившая, что Суперджет не годится даже для региональных перевозок и при этом «на 80 процентов зарубежный» — приведя в пример «Аэрофлот», купивший 50 российских самолетов, но, по ее словам, почти не использующий их.

Валентина Матвиенко заявила, что Суперджет не годится даже для региональных перевозок и при этом «на 80 процентов зарубежный». Фото wikipedia.org

«Роствертол» провел допэмиссию на 20 млрд рублей, начал строительство кластера и экспорт Ми-28НЭ

С третьего на второе место поднялся «Ростовский вертолетный производственный комплекс» («Роствертол»), который вдобавок к полутораразовому увеличению выручки в 2016 году добавил 17,5-процентный рост в 2017-м — оборот компании составил почти 100 млрд рублей.

По сравнению с «Сухим», «Роствертол» гораздо прибыльнее: его чистая прибыль, хотя и снизилась с 2016 года, составила в прошлом году 16,7 млрд рублей (кредиты — 32,2 млрд рублей). Тем не менее совет директоров рекомендовал выплатить на 42% меньше дивидендов (9,8 млрд рублей), чем годом ранее. Компания остается крупнейшим налогоплательщиком Ростовской области.

«Роствертол» серийно выпускает Ми-26, Ми-24, Ми-28. Главным образом успехи предприятия зависят от гособоронзаказа — правительство РФ в конце 2016 года заявило, что будет своими гарантиями обеспечивать финансирование его проектов. Власти уже предоставили госгарантии компании на 3,4 млрд рублей по кредитам Сбербанка. Ежегодно «Роствертол» поставляет Минобороны РФ 40 машин.

В ближайшие годы предприятие намеревается сохранить продажи объемом 230—280 вертолетов в год, портфель твердых заказов оценивался в 500 вертолетов. До 2020 года компания также собирается вложиться в открытие пяти новых производств. Основной проект — создание вертолетного кластера, в который придется инвестировать порядка 20 млрд рублей. В рамках кластера должна появиться летно-испытательная станция, сборочное производство машин модификаций Ми-28, Ми-35, Ми-26 и центр компетенции по производству лопастей и других изделий из композитных материалов.

Ми-28 в количестве108 единиц («Ночной охотник», стоимость одного вертолета $24 млн) находятся на вооружении ВКС, существенно меньше — в Ираке и Алжире. Модификация Ми-24ВМ — Ми-35М стоит более $30 млн, российским ВКС уже поставлено 60 штук. В 2018 году вертолеты поставлялись в Нигерию, Узбекистан, Пакистан и Мали. Открыты контракты с Ираком, Индонезией, Казахстаном.

На вооружении ВВС находится 108 единиц Ми-28 («Ночной охотник»). Фото wikipedia.org

В 2017 году «Роствертол» осуществил первую экспортную поставку вертолетов Ми-28НЭ, оснащенных бортовым комплексом обороны (БКО). Разработку двигателя для Ми-28НЭ «Ростех» завершил в конце ноября 2018 года. В прошлом же году начались работы по модернизации вертолета Ми-26 для российских ВКС (вариант Ми-26Т2В). Наконец, в ноябре 2017 года завод передал российским военным первую партию новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Серийные вертолеты Ми-28НМ «Роствертол» начал отпускать уже в 2018 году. Серийные Ми-26ТB начнут поставлять в 2019 году. Первый полет этой машины состоялся летом этого года.

В 2018 году «Роствертол» собрался провести допэмиссию в пользу «Ростеха», выпустив 1,2 млрд акций и увеличив уставный капитал на 36%. Тем самым компания намеревалась привлечь порядка 20 млрд рублей. Одновременно началось развитие проекта по созданию кластера – со строительства нового испытательного комплекса и ремонта взлетно-посадочной полосы на 48 тыс. кв. м.

Как Чемезов пролоббировал для «Иркута» лизинг 50 самолетов МС-21

Научно-производственная корпорация «Иркут» впервые за последние годы сократила выручку на 15%, в 2017 году она составила 84,6 млрд рублей. А ведь еще год назад рост оборота «Иркута» составлял 17,5%, и корпорация дышала в затылок самому «Сухому». Тем не менее по итогам 2017 года чистая прибыль выросла с 2,2 млрд, до 3 млрд рублей (кредитов набрано на 30,2 млрд рублей).

«Иркут» также принадлежит «ОАК» (86,12%). Самому «Иркуту» принадлежат 75,46% «ОКБ им. Яковлева». Согласно отчетности по МСФО за 2016 год, валовая прибыль большей частью приходилась на военные программы — 25,7 млрд рублей: то есть, во-первых, на поставки самолетов Як-130 (учебно-боевой, стоимость — $15 млн на экспорт, $7,5 млн — для ВВС РФ), которых отгружено было к началу 2018 года уже более 140 штук. Осенью 2018 года стало известно также о планах Минобороны закупить 150 самолетов Як-152. Во-вторых, речь идет о продажах Су-30 стоимостью от $50 млн для российских ВКС и до $83 млн на экспорт (отгружено к 2018 году более 630 штук). Портфель заказов на Су-30 в 2017 году составлял 470 самолетов. По данным на 2015 год, большая часть выручки генерировалась тоже военной продукцией, 43% приходилось на программу Су-30.

Научно-производственная корпорация «Иркут» впервые за последние годы сократила выручку. Фото vpk.name

За гражданский профиль отвечает МС-21 стоимостью порядка $100 млн. В 2016 году были заключены твердые контракты с российскими авиаперевозчиками на 175 ближне-среднемагистральных лайнеров. К маю 2018 года портфель заказов на МС-21 составил почти 280 самолетов, из них на 185 машин заключены твердые, проавансированные контракты. Судя по всему, от части контрактов пришлось отказаться — в прошлом году мы писали о контрактах на 315 самолетов. В планах производить по 72 самолета в год.

Первый полет МС-21 состоялся в мае этого года, сертификацию должны завершить до 2020 года. Всего в проект МС-21 вложено уже почти полтриллиона рублей (точнее, 450 млрд). Немалая часть заключенных контрактов носит политический характер, считают в отрасли: «Аэрофлот», например, вряд ли сможет отказаться от лизинга 50 самолетов ($2,3 млрд), так как за проектом МС-21 стоят «Ростех» и Сергей Чемезов. С другой стороны, о желании приобрести МС-21 заявила Сирия, что, опять же, нельзя в полной мере рассматривать только в экономической плоскости. При этом для окончательной отработки систем МС-21 «Иркут» объявил в мае 2018 года тендер на строительство производственной базы стоимостью 4 млрд рублей.

От истребителей «МиГ» отказались в Словакии, зато их подарили Сербии и продали Египту

В 1,4 раза вырос оборот «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (тоже находится в составе ОАК), достигший по итогам 2017 года 80 млрд рублей. Чистая прибыль составила всего 3,5 млрд рублей (кредиторская задолженность — 63,4 млрд рублей). В итоге «МиГ» поднялся с пятого на четвертое место.

Наиболее крупные составляющие производственной программы: поставки корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМФ России и ВМС Индии, многофункциональных истребителей МиГ-29СМТ ВКС РФ, а также модернизация парка МиГ-29 ВВС Индии. К началу 2017 года в портфель заказов «МиГа» входило контрактов уже на $4 млрд (заказов должно было хватить до 2023 года). Проблема в том, что в августе 2015 года объем заказов уже находился на уровне $4 млрд, а в начале 2016 года, например, портфель только экспортных заказов на какое-то время превысил $5 млрд.

В 2015—2016 годах на фоне кризиса компания сократила 1 тыс. человек, приняв одновременно на работу 500 сотрудников производственных специальностей. «МиГ» в 2017 году вошел в список санкционных предприятий, составленный Госдепом США.

В 2018 году в Сербию бесплатно — «в рамках военно-технической помощи» — было поставлены 9 самолетов МиГ-29 (дорогой подарок, один самолет еще в 2013 году стоил более $20 млн). В этом же году Россия поставила в Египет новейшие многоцелевые истребители МиГ-29М/М2 с ракетами X-31 — в рамках пакета контрактов на $3,5 млрд, заключенных еще в 2014 году. Речь идет о поставках 46 самолетов такого типа. В то же время, осенью 2018 года, Словакия, стремясь полностью прекратить сотрудничество с Россией в военной сфере, заявила о готовности заменить российские истребители МиГ-29 14 истребителями Lockheed Martin F-16V.

В 2018 году «в рамках военно-технической помощи» 9 самолетов МиГ-29 были поставлены в Сербию. Фото warspot.ru

Военные передумали: Минобороны РФ подало в суд на «МиГ» на 3,4 млрд рублей

Сегодня корпорация делает ставку на МиГ-35 «4++» – вариант МиГ-29, который должен поступить в российские войска в 2018 году. Производство машины началось в марте 2016 года, но серию, однако, должны запустить лишь в 2018—2019 гг. Предполагаемая стоимость нового истребителя — около $40 млн. В этом году он находился на стадии госиспытаний. В самой компании заявили, что интерес к новому истребителю проявили уже 30 стран.

В 2019 году корпорация намеревается начать серийные поставки в российскую армию, однако первые шесть самолетов обещали поставить военным уже в этом году. Контракт с Минобороны РФ был подписан в августе 2018 года, но речь в нем шла именно и только о поставке шести самолетов МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный) до 2023 года. В 2017 году, однако, в Минобороны заявляли о готовности закупить 24 самолетов МиГ-35. Напряженности отношениям добавляет и то, что военное ведомство в ноябре 2018 года подало иск на «дочку» ОАК в Арбитражный суд Москвы на сумму 3,4 млрд рублей.

Если говорить об экспортном потенциале нового истребителя, то в текущем году заинтересованность в МиГ-35 высказывала Индия. Но пока она выбирает также между американскими, шведскими и французскими самолетами F-16 Fighting Falcon, Gripen E и Dassault Rafale. Речь идет о лакомом кусочке — контракт оценивается в $15 млрд. Возможно, Индия, разочаровавшись в Су-57 (см. выше), будет согласна на совместное производство истребителя с корпорацией «МиГ».

ОДК-УМПО: пока башкирские топ-менеджеры стреляют друг в друга, компания начала работы по производству двигателя для Ил-114-300

Продолжает опускаться в рейтинге «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), экс-глава которого в начале этого года пересел в кресло гендиректора «Казанского вертолетного завода». В 2015 году башкирское предприятие занимало третье место, в 2016-м — четвертое, по итогам 2017 года опустилось на пятое, несмотря на рост оборота на 7,2% — он составил 73,7 млрд рублей (кредитная нагрузка составила 23 млрд рублей).

Зато чистая прибыль выросла сразу в 3,5 раза, с 3,5 млрд до 12,5 млрд рублей (по МСФО она составила 16,1 млрд рублей). В первом полугодии 2018 года УМПО еще на треть увеличило прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (до 6 млрд рублей), выручка выросла на четверть, составив 34,5 млрд рублей. К началу года ОДК-УМПО имело сформированный портфель заказов на 2018—2020 годы в 18 млрд рублей (внутренние поставки) и $1,07 млрд (экспорт).

Продолжает опускаться в рейтинге «Уфимское моторостроительное производственное объединение». Фото bashinform.ru

УМПО входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», принадлежащее «Оборонпрому», подконтрольному «Ростеху» все того же Сергея Чемезова. В 2017 году оно было переименовано в ОДК-УМПО.

В 2011 году УМПО назначили головным предприятием по выпуску двигателей для боевой авиации. Сегодня оно считается основным разработчиком двигателей для «Сухого» и «Иркута» — здесь производят двигатели для истребителей поколения 4++ Су-35/Су-35С и «перспективный двигатель» для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). УМПО также серийно выпускает турбореактивные двигатели для самолетов семейств Су-35С (АЛ-41Ф-1С), Су-27 (АЛ-31Ф), Су-30 (АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), отдельные узлы для вертолетов «Ка» и «Ми».

В рамках предвыборных поездок по стране президент РФ Владимир Путин, посетив УМПО в январе 2018 года, поставил задачу, чтобы через 12 лет продукция предприятия была уже на 50% гражданской (к 2025 году доля «гражданки» должна составить 30%). В среднем доля гражданской продукции на оборонных предприятиях РФ в 2017 году составляла всего 17%.

Один из гражданских проектов стартовал в 2018 году: УМПО в рамках кооперации предприятий ОДК развернуло работу по производству деталей для новейшего российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, гражданская модификация которого должна стать штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300 (возобновление его серийного производства планируется в России).

Одновременно башкирская компания собирается вложить более 1 млрд рублей в первый этап реконструкции производства роторов турбины и компрессора двигателя и поставку оборудования для реконструкции и технического перевооружения механосборочного производства для изготовления мелко- и среднеразмерных узлов авиационных двигателей.

Не обошлось и без печальных и даже скандальных событий: летом 2018 года был убит заместитель коммерческого директора ОДК-УМПО Юрий Яшин, уже месяц спустя был задержан вероятный заказчик убийства — начальник Яшина, сам коммерческий директор УМПО Сергей Евстафьев. Такое эхо из 1990-х вряд ли может понравиться команде Чемезова. Однако пока никаких значительных перестановок в руководстве не произошло.

Владимир Путин, посетивший УМПО в январе 2018 года, поставил задачу, чтобы через 12 лет продукция предприятия была уже на 50% гражданской. Фото kremlin.ru

«Прогресс» после неудачи с «Черной акулой»: «Аллигаторы» в Египет, свой аэродром за миллиард, ГОЗ на сотню Ка-52 и новый гражданский вертолет

На седьмом месте — «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», новичок рейтинга и главный его герой: оборот дальневосточной компании (расположена в Приморском крае) вырос в 2017 году более чем в четыре раза, составив 48,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность в 2016 году составляла почти 40 млрд рублей, данные за 2017 год неизвестны. Еще год назад «Прогресс» занимал лишь 21-е место в рейтинге авиапрома.

Начавшее свою историю в сталинские 1930-е годы предприятие к концу советской эпохи начало производить знаменитые вертолеты Ка-50 «Черная акула». После выпуска всего 11 машин их производство было прекращено.

Вновь к вертолетам предприятие вернулось лишь в 2007 году, начав выпуск ударной машины Ка-52 «Аллигатор». Год спустя «Прогресс» вошел в состав холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», а в 2009 году запустил «Аллигаторов» в серию. В 2011 году Минобороны РФ заказало уже 146 подобных вертолетов, в 2012 году началась подготовка к производству гражданского варианта (первый полет состоялся в 2016 году).

В феврале 2018 года Минобороны заявило о намерении купить еще 114 боевых вертолетов Ка-52 в рамках реализации госпрограммы вооружения 2018—2027 — шесть из них должны быть поставлены в 2018 году.

Сегодня «Прогресс» делает ставку уже на новый, гражданский вертолет — Ка-62, совершивший второй испытательный полет в феврале 2018 года. В серию его намерены запустить в 2019 году. К Ка-62 уже проявили интерес дальневосточные регионы. Так, Приморский край готов будет взять гражданские вертолеты в лизинг для перевозки пассажиров в отдаленные населенные пункты. В конечном счете эта машина должна заменить устаревший Ми-8.

В феврале 2018 года Минобороны заявило о намерении купить еще 114 боевых вертолетов Ка-52 в рамках реализации госпрограммы вооружения 2018—2027 годов. Фото wikipedia.org



Успешность Ка-52, обеспеченная гособоронзаказом, позволила «Прогрессу» вложить почти 1 млрд рублей в реконструкцию заводской аэродромной базы. Как заявили на самом предприятии, реализация проекта была вызвана ростом выпуска готовой продукции в 2,4 раза по сравнению с 2015 годом.

Новая инфраструктура должна позволить заводу «обеспечить строгое выполнение всех сроков по государственным и экспортным контрактам, а также дальнейший рост производственных возможностей». В 2018 году «Прогресс» должен поставить всего 25 вертолетов (в 2017-м — 27). В том числе на экспорт: Египет в 2017 году закупил 46 вертолетов Ка-52. Это будут первые экспортные поставки дальневосточного предприятия.

Как «трясет» «Сатурн»: из-за проблем с газотурбинными двигателями отложена закладка десантных кораблей на воздушной подушке

«Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (Москва) увеличил свою выручку в 2017 году на 9,8%, до 46,4 млрд рублей. Прибыль составила 10,5 млрд рублей (кредитов набрано на 14,5 млрд рублей). Это одно из немногих авиапромышленных предприятий, которое до недавнего времени было ФГУПом и лишь в 2015 году стало акционерным обществом и вошло во всю ту же ОДК, принадлежащую чемезовскому «Ростеху».

В первое свое годовое общее собрание акционеров (три представителя от ОДК, еще три — непосредственно от «Ростеха») последние решили не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года в связи с необходимостью реализации инвестпрограмм по освоению производства инновационной и импортозамещающей продукции — семейства двигателей ВК-2500, ТВ7-117, РД-33.

«Салют» в советские времена производил реактивные двигатели для самолетов семейства «Су», с 1990-х годов начал изготавливать газотурбинные авиадвигатели для боевых самолетов «Су-27», «Су-30», «Су-33» и приступил к производству гражданских турбинных установок. Ныне «Салют» ведет разработку авиационного двигателя для истребителей «пятого поколения». В 2007 году госпредприятие стало корпорацией по производству авиадвигателей (в нее вошло более пяти предприятий).

Сегодня на «Салюте» занимаются изготовлением и сервисным обслуживанием авиадвигателей для самолетов семейства Су-27 и МиГ-29, Як-130 и Т-50 (ПАК-ФА). И участвуют в программе создания двигателя ПД-14 для самолета МС-21.

Сегодня на «Салюте» занимаются изготовлением и сервисным обслуживанием авиадвигателей для самолетов семейства Су-27 и МиГ-29, Як-130 и Т-50. Фото mos.ru

Замыкает топ-10 «ОДК-Сатурн» (Ярославская область), оборот которого вырос всего на 1%, составив 32,6 млрд рублей. В прошлом рейтинге компания занимала девятое место. Чистая прибыль упала почти в три раза, до 235,8 млн рублей (кредиторская задолженность составила почти 19 млрд рублей).

Ситуация на НПО всецело зависит от «Сухого»: его двигатели, разработанные совместно с французскими производителями (теми самыми, в адрес которых высказываются сегодня претензии со стороны авиаперевозчиков и Валентины Матвиенко), были выбраны для установки на Sukhoi Superjet 100. К 2013 году объем поставок двигателей SaM146 для самолетов «Сухой Суперджет» достиг 50 штук в год, к тому моменту их было произведено 100 единиц.

Оборот компании растет по меньшей мере с 2011 года (10,6 млрд рублей), таким образом, за 5 лет он вырос в три раза. Помимо гражданского сегмента, НПО «окучивает» и оборонку: производит авиадвигатели четвертого и пятого поколения, двигатели для беспилотников, новые морские двигатели: последние начали изготавливать в мае 2017 года, к концу 2018 году обещают уже первые поставки. Однако именно из-за проблем с газотурбинными двигателями уже отложена закладка десантных кораблей на воздушной подушке.

«Суперджет» мало летает из-за трещин во французских деталях двигателя «Сатурна»

2017 год ожидался для НПО таким же успешным, хотя уже было тревожно, что за два первых квартала «Сатурн» получил чистую прибыль в размере 812,5 млн рублей, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным самой компании, 36% в структуре портфеля заказов приходится на внутрироссийские поставки, 64% — на экспортные.

На решение задач, поставленных государством, и развитие производства гражданской продукции «ОДК-Сатурн» направил в 2017 году более 4,5 млрд рублей. В 2018 году компания планирует увеличить объемы производства на 12,6% — до 38,5 млрд рублей. И рассчитывает, что объем реализации продукции по итогам 2018 года достигнет 37,3 млрд рублей (плюс 15,3% к уровню 2017 года). Прибыль собираются увеличить на 30%.

Однако эти планы уже осенью 2018 года оказались под вопросом. Напомним, двигатель SaM146 производится «ОДК-Сатурн» совместно с Safran Aircraft Engines-PowerJet и устанавливается на российский региональный самолет Sukhoi Superjet 100. Именно о проблемах с двигателями «Суперджета» заговорили в ноябре 2018 года, в частности, из-за быстрого образования трещин в его горячей части, где сжигается топливо, которую поставляет Safran (капремонт обходится в $2—5 млн и 2 месяца простоя).

На решение задач, поставленных государством, и развитие производства гражданской продукции «ОДК-Сатурн» направил в 2017 году более 4,5 млрд рублей. Фото rostec.ru

Из-за аварии на «импортозамещающей» газовой турбине «Интер РАО» подал иск на 850 млн рублей

Третья проблема, возникшая у «Сатурна» — строительство газовой турбины, разработкой которой в компании занимаются с 2013 года в рамках соглашения с «Роснано» и «Интер РАО» на 2,5 млрд рублей. Испытания турбины в 2018 году закончились аварией. При этом уже в 2018 году ее должны были отправить в серийное производство.

После неудачного испытания «Ростех» предложил войти в проект «Силовым машинам» Алексея Мордашова. В «Газпроме» российский проект импортозамещения изначально вызывал скепсис: так, 6 лет назад «газовики» сняли турбину «Сатурна» с ГРЭС в Рязанской области из-за частых остановок. И если скандальная ситуация с двигателями для «Суперджета» еще далека от завершения, то очевидно именно из-за аварии газовой турбины «Интер РАО» в сентябре 2018 года подал иск к ПАО «ОДК-Сатурн» на 854 млн рублей в Арбитражный суд Москвы.

ОАК наконец вышла в прибыль

Наконец, в топ-10 входят вертолетный холдинг и авиакорпорация, консолидирующая активы самих входящих в десятку и сотню крупнейших предприятий авиапрома.

Шестое место занимает «Объединенная авиастроительная корпорация», оборот которой вырос в 2017 году всего на 2,8%, составив 52,3 млрд рублей. С учетом инфляции в 2,5% увеличения, по сути, и не произошло. Такая ситуация повторяется второй год подряд. В 2016 году оборот ОАК вырос на 3,1% и тоже был стерт инфляцией. При том что в 2015 году рост выручки ОАК составлял 23,5%. Прибыль ОАК в 2017 году составила всего 196 млн рублей, однако еще год назад корпорация показывала вообще убыток в размере 3,1 млрд рублей. Кредиторская задолженность огромна и превышает оборот самой материнской компании — 53,5 млрд рублей.

ОАК была создана в 2006 году, в нее вошли «Сухой» (1-е место в нашем рейтинге), «Иркут» (3-е), «МиГ» (4-е), «Туполев» (11-е — оборот 25,5 млрд рублей), «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (29-е — оборот упал на 40%, составив 8,7 млрд рублей) и т. д., всего — 20 компаний. Идею объединения критиковали в ФАС «за устранение конкуренции между своими ради соревнования с иностранными производителями». Власти же поставили перед ОАК цель: довести оборот с $2,5 млрд в 2006 году до $7-8 млрд в 2016-м.

Основной результат достигнут, уверяют в ОАК, за счет реализации за рубеж самолетов типов Су-35, Су-30 и поставок SSJ100 зарубежным заказчикам. В 2015 году в корпорацию влили 100 млрд рублей на докапитализацию (что снизило кредитную нагрузку). В 2017—2019 году в ОАК собираются влить еще 400 млрд рублей в основном на реализацию программ «Суперджета» и МС-21.

Шестое место занимает «Объединенная авиастроительная корпорация». Фото arms-expo.ru

Однако если считать совокупный оборот компаний ОАК, то консолидированная выручка по итогам 2017 году составила почти 417 млрд рублей или треть оборота всего авиапрома. В 2017 году ОАК полностью еще не была сформирована: объединение ее с «Сухим» должно было завершиться до конца 2019 года. В конце декабря приняли решение перейти на единую акцию для всех входящих в ОАК авиапредприятий. Наблюдатели с сомнением относились к этой затее, учитывая в т. ч. соперничество между «Сухим» и «Иркутом» (последняя считалась самой самостоятельной в составе ОАК компанией).

Само масштабное объединение началось осенью 2017 года и обошлось примерно в 80 млн рублей. Объединение должно было завершиться в октябре 2018 года. Но осенью 2017 года по ОАК был насенен удар со стороны американских властей, который сразу смешал планы по консолидации авиаактивов: наряду с «Вертолетами России», ОАК включили в перечень предприятий, в отношении которых команда Дональда Трампа с начала 2018 года получила возможность применять экстерриториальные американские санкции. В том числе в отношении третьих стран, которые сотрудничают с ОАК.

Влившись в «чемезовскую семью», ОАК будет создавать гражданское подразделение для Суперджета и МС-21

2018 год прошел для авиапредприятий в обстановке тотального передела структуры ОАК. Летом власти задумались не только о выделении гражданского сектора в «дочку» (об этом заговорили еще в 2017 году), но и о переходе ее на одну акцию — дабы вывести проекты «Суперджет» и «МС-21» из-под удара Госдепа США. В нее должны были войти «Гражданские самолеты «Сухого» и «Корпорация «Иркут».

В конце августа стало известно, что на базе «Иркута» создадут подразделение по производству гражданских самолетов (туда войдут гражданский актив «Сухого», сам «Иркут», КБ Яковлева и «Аэрокомпозит»), доля ОАК снизится ниже 50%, в капитал компании собирались войти Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. На этом фоне в сентябре акции «Иркута» выросли на 60%, акции ОАК — в 1,5 раза. Всего несколько недель назад, 22 ноября, стало известно о том, что «Иркут» в составе ОАК передали «Ростеху» Сергея Чемезова. Якобы для «консолидации основных научно-производственных мощностей в области авиастроения». Теперь Чемезов контролирует разом и самолетостроение, и «Вертолеты России».

Куратором авиакрыла «Ростеха» стал экс-министр обороны Сердюков, пообещавший вложить в проект МС-21 55 млрд рублей

В самой ОАК слияние объясняли предложением «Ростеха» профинансировать проекты корпорации на 55 млрд рублей до конца 2025 года, что должно в итоге снизить бюджетную нагрузку. Всего же оптимизация работы «дочек» «Вертолетов России» и «ОАК» позволит заместить, якобы, 120 млрд рублей.

Куратором авиакрыла в «Ростехе» стал экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, который сразу же после интеграции оптимистично заявил, что доля выручки авиационного кластера «Ростеха» составит 1 трлн рублей. Приоритетным проектом Сердюков назвал МС-21, в который обещают вложить 55 млрд рублей до конца 2025 года, то есть, по сути, те самые 55 млрд рублей пойдут в результате только на финансирование «Иркута». Одним из итогов объединения станут сокращения в управленческом аппарате компаний ОАК, которую команда Чемезова считает слишком забюрократизированной: там работают 900 человек, а в «Ростехе» управленцев вполовину меньше.

Куратором авиакрыла в составе «Ростеха» стал экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Фото kremlin.ru

Помимо инвестиций в МС-21, в ОАК должны заняться выпуском самолета Ил-114-300 сразу на четырех предприятиях: ульяновском «Авиастаре-СП» (38-е место в рейтинге, оборот вырос в три раза, до 6,6 млрд рублей), в «Воронежском акционерном самолетостроительном обществе» и воронежском и луховицком филиалах «МиГа». Власти РФ поддержат проект выделением 2,2 млрд рублей путем докапитализациии ОАК.

Во-вторых, в числе новых проектов в ОАК выделяют разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (под контролем Минобороны РФ), модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС и разработку тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А с созданием на его базе современного самолета-заправщика.

Стороннему наблюдателю, конечно, сразу бросится в глаза военный «крен» авиакрыла «Ростеха» — тем более что курировать его будет экс-министр обороны. Однако у ОАК есть долгосрочная стратегия развития, согласно которой выручка корпорации от продаж в гражданском сегменте должна увеличиться до 45% от совокупного объема продаж.

«Вертолеты России» летят «на гражданку» и пытаются пробиться на восточноазиатский рынок

Холдинг «Вертолеты России», тоже контролируемый «Ростехом», занял в 2017 году девятое место: оборот материнской компании снизился почти на 20%, составив 36,25 млрд рублей. Зато чистая прибыль по итогам 2017 года составила 15,7 млрд рублей (кредиторская задолженность — 23,7 млрд рублей). Консолидированная же выручка «Вертолетов России» по итогам прошлого года составила почти 230 млрд рублей, чистая прибыль — почти 27 млрд рублей (в холдинге планировали получить 228 млрд рублей — так что план выполнен).

На конец 2016 года портфель твердых заказов компании составлял 396 вертолетов, его стоимость оценивалась в 466 млрд руб. План поставок на 2017 год был обеспечен твердыми заказами на 100%. В 2017 году должно было быть поставлено 220 вертолетов, однако в итоге произведено и поставлено было 214 машин, что, впрочем, на 13% больше, чем в 2016 году. На гособоронзаказ пришлось 72 вертолета, то есть 33%. 70 вертолетов, или еще одна треть всех заказов, пришлась на «гражданку», что в четыре раза выше показателя 2016 года.

В 2018 году «Вертолеты России» вновь собираются поставить 220 вертолетов, то есть достичь-таки планки, которую не смогли преодолеть в 2017 году. Предварительно объявлялись планы о поставках 60 вертолетов по линии гособоронзаказа. Налицо стремление холдинга (или властей, снижающих ГОЗ намеренно) перевести свои компании на гражданский профиль. К 2035 году холдинг обязуется довести долю гражданской продукции до 40%. По итогам первого полугодия 2018 года холдинг увеличил выручку на 9% — до 93,8 млрд рублей.

Сергей Чемезов заявил, что «на пакет могут претендовать только компании с российской юрисдикцией». Фото Сергея Афанасьева

Из знаковых событий 2017 года стоит отметить заключение соглашения с ОДК на обеспечение холдинга двигателями ВК-2500, в том числе последней модификации ВК-2500П/ПС, а также ТВ7-117В. Сумма сделки составила 75 млрд рублей. К сожалению, без ложки дегтя не обошлось: осенью 2017 года стало известно, что «Вертолеты России» попали в перечень предприятий, в отношении которых американские власти собирались ввести санкции с 2018 года.

В прошлом году прошел первый полет Ка‑62, начались разработки перспективного вертолета VRT500, состоялись первые экспортные поставки Ка‑52, Минобороны РФ поставили первую партию Ми‑28УБ, стартовало строительство модернизированного тяжелого вертолета Ми‑26Т2В и средне-тяжелого Ми‑38Т.

«Ростех» до сих пор так и не смог продать 13% акций, которые в прошлом году собирались купить индийские или китайские компании. Напомним, 12% акций «Вертолетов России» в феврале 2017 года продали неким «ближневосточным инвесторам», однако они и в 2018 году находились во владении Российского фонда прямых инвестиций. Мало того, сам Сергей Чемезов в мае этого года заявил, что хотя и рассматривает варианты увеличения доли внешних инвесторов до 25%, но, так как речь идет о стратегическом инвесторе, то «на пакет могут претендовать только компании с российской юрисдикцией». Иными словами, ближневосточные, китайские и индийские инвесторы купить 13% не смогут.

Но сотрудничество холдинга с зарубежными партнерами продолжается. Осенью этого года «Вертолеты России» заявили о намерении начать переговоры о поставках вертолетов — в т. ч. «Ансатов» Казанского вертолетного завода, во Вьетнам, и провели демотур «Ансатов» и «Ми-171А2» в Таиланде. По поставкам этих же вертолетов были заключены предварительные договоры с Камбоджей. В ноябре 2018 года китайская компания China General Aviation Service подтвердила намерение приобрести партию вертолетов Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода. В том же месяце АО «Вертолеты России» и китайская компания Avicopter договорились о создании тяжелого гражданского вертолета.

Портфель заказов по экспорту на 2019—2021 гг. составил более 120 машин «военной тематики», сообщили недавно в холдинге. Планы на 2019 год обеспечены твердыми контрактами на 90%. В частности, в «Вертолетах России» обещали досрочно завершить поставки по долгосрочным контрактам гособоронзаказа, которые были заключены еще в 2011—2012 гг. Останутся контракты по поставке Минобороны РФ боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28Н. Усилен будет и «гражданский крен»: заказчикам передадут уже не 70, а 75 вертолетов, из них — см. выше — 60 машин должен будет произвести Казанский вертолетный завод.

Рейтинг предприятий авиапромышленности за 2017 год

№ Предприятие 2017 2016 2015 2014 1 Авиационная холдинговая компания «Сухой», г. Москва 122.846.463 108.016.999 100.651.902 86.233.343 2 Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол», г. Ростов-на-Дону 99.056.138 84.300.261 56.826.994 36.938.285 3 Научно-производственная корпорация «Иркут», г. Москва 84.644.974 99.918.598 82.786.503 59.380.219 4 Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», г. Москва 80.033.284 56.672.945 44.069.000 39.000.000 5 ОДК-УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, г. Уфа, Республика Башкортостан 73.771.883 68.811.332 67.510.963 48.903.137 6 Объединенная авиастроительная корпорация, г. Москва 52.298.499 50.835.934 49.289.236 39.902.486 7 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, г. Арсеньев, Приморский край 48.520.298 11.717.674 11.719.054 18.391.452 8 Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», г. Москва 46.461.918 42.281.972 43.415.532 34.899.945 9 Вертолеты России, г. Москва 36.256.548 45.204.603 9.077.994 4.106.732