Армейская нагрузка за нарушение тихого часа: как педагог-неумеха детей изводил

По версии Следкома, ради исполнения контракта в 20 млн рублей к «трудным» мальчишкам допустили пациента наркологов

Верховный суд Татарстана узаконил приговор 21-летнему казанскому студенту, чья работа вожатым в летнем лагере закончилась тремя попытками суицида мальчишек. Один из них пытался уйти из жизни дважды, рассказывая, что старший, издеваясь, заставил его 600 раз отжиматься и 300 раз приседать — за то, что не спал в «тихий час». Вину вожатый не признал, был приговорен к условному сроку. Между тем, как выяснило «Реальное время», этого парня вообще не должны были допускать к детям без медицинской книжки и минимальных педагогических знаний, которых маловато для работы с ребятами из детдомов и малообеспеченных семей. Подробности — в материале «Реального времени».

Муштра в «тихий час»

Общественный резонанс ЧП федерального уровня получило лишь на стадии вступления приговора в силу благодаря релизу прокуратуры Татарстана. В нем сообщались выводы двух судебных инстанций: 21-летнего вожатого из Казани признали виновным в доведении до попыток самоубийства трех детей и ненадлежащем воспитании, за что наказали 3,5 года условно с таким же испытательным сроком.

Местом преступления в июне 2017 года стал лагерь «Берсут» в Мамадышском районе, куда герой уголовного дела Роман С. приехал 12 июня, а уже через пару дней одного из его подопечных привели в медпункт с порезами. В последующем врачу пришлось обрабатывать раны еще трижды — у мальчишек 11—13 лет, причем один совершил две попытки подряд, а кроме того, пытался из лагеря бежать.

Судом установлено: студент факультета технологии, переработки и сертификации пластмасс и композитов Роман сам в армии еще не служил, но серьезно занимался айкидо и в лагере устроил не спящим в «тихий час» детям муштру. В первый раз заставил четверых мальчишек приседать 150 раз «братским хватом» — выстроившись в шеренгу и положив руки друг другу на плечи. Затем последовал «стульчик» — замереть в полуприседе с вытянутыми вперед руками детей заставили на 10 минут. Дальше — стойка на локтях в упоре лежа минут на 15.

Местом преступления в июне 2017 года стал лагерь «Берсут» в Мамадышском районе, куда герой уголовного дела Роман С. приехал 12 июня, а уже через пару дней одного из его подопечных привели в медпункт с порезами. Фото mamadysh-rt.ru

Юные потерпевшие и свидетели вспоминали — время «тренер» засекал на планшете и если кто-то падал от усталости, отсчет начинался заново. Любопытно, что выбранные воспитательные меры эффекта не давали, ведь в последующие дни число не спящих и поднятых на тренировку выросло вдвое. Возраст — от 8 до 13 лет, однако нагрузка для всех была одинаковой.

Один из мальчишек 11 лет удостоился индивидуальных «занятий», после которых рассказал, что еще почти 600 заставили отжиматься и почти 300 раз приседать. Именно этого «отдыхающего» позже дважды приводили к врачу. Вторую попытку он предпринял после того, как устроил бунт — отказался выполнять приказы вожатого и сел на диван, за что был сброшен на пол.

На вожатого заявили семь мам и бабушка

В лагерь будущие потерпевшие приехали из Елабуги, Челнов, Казани, Альметьевска, Муслюмовского района. Некоторым, как установило следствие, серьезные физические нагрузки были просто противопоказаны. У одного мальчика — была вегетососудистая дистония, головные боли, проблемы с лишним весом. Впрочем, на армейскую зарядку жаловались и здоровые — выполнять упражнения с непривычки было очень тяжело и даже больно, они просили вожатого перестать и даже плакали. Некоторые после таких каникул дома не могли спокойно спать, продолжили бояться злого дядю Рому и возвращения в лагерь.

ООО «Берсут» и одноименный лагерь летом 2017-го получили госконтракт на 20 млн рублей, обязавшись принять на отдых 1 300 детей. Причем речь шла о детях в трудной жизненной ситуации — из малообеспеченных семей, детских домов, приютов. Многие из пострадавших мальчишек растут без отцов.

Буквально с первых дней «воспитания» из лагеря, по словам родственников, пошли звонки от детей. В ответ одна из матерей лично звонила руководству, даже приглашала в лагерь полицию, а потом подала жалобу в прокуратуру. В итоге смена для вожатого Романа и двух его коллег завершилась досрочно уже 22 июня. В случае с Романом выяснилось — он состоит на учете у нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов» и в лагерь его трудоустроили без обязательной справки о прохождении медицинского осмотра. Роман покинул лагерь, якобы отправившись за нужной справкой, после чего директору лагеря позвонила его мама и сказала — он в Питере, помогает больной родственнице.

Дело было возбуждено Следкомом по РТ 9 августа 2017 года, и поначалу статья о доведении до самоубийства в нем не фигурировала. Фото Ирины Плотниковой

Семь мам и одна бабушка тем же летом написали заявления с требованием привлечь «педагога» к уголовной ответственности за издевательства над детьми. Дело было возбуждено Следкомом по РТ 9 августа 2017 года, и поначалу статья о доведении до самоубийства в нем не фигурировала.



Вожатый о непослушных и курящих детях

Расследование позволило выяснить, а как вообще в качестве вожатого в лагере с «трудными» детьми оказался студент непрофильного вуза. История оказалась банальна — выигравшая тендер организация не захотела срывать контракт и возвращать предоплату в 70%, порядка 15 млн рублей.

Изначально на летний сезон 2017 года в «Берсут» пригласили 16 студентов Казанского института культуры — из числа будущих педагогов. Ребята прибыли и через три после начала смены дружно написали заявления об увольнении, объяснив это так: лагерь не готов к открытию, а его руководство — некомпетентно. Возможно, «культурные» студенты просто испугались сложностей с непростыми детьми. Руководству «Берсута» пришлось в разгар смены искать замену — обзванивать вожатых прошлых лет, публиковать вакансию в соцсетях. Объявление увидел и Роман, которого, говорят, привлекла зарплата в 10 тысяч рублей. В спешке глаза на отсутствие его медсправки в лагере закрыли.

В ходе следствия и суда вину бывший вожатый не признал. Близкие к следствию источники уверяют — на допросах парень настаивал: дети ему достались сложные — не слушались, бегали курить. По версии осужденного, издевательства и запредельных нагрузок с его стороны не было: чтобы привлечь к себе внимание и добиться дисциплины, просил детей «приседать по пять раз», и во время упражнений ребята «не жаловались, не плакали, не звали на помощь».

14 сентября Мамадышский суд вынес обвинительный приговор бывшему вожатому. Фото mamadyshsky.tat.sudrf.ru

По данным «Реального времени», на следствии в пользу обвинения свидетельствовали не только бывшие «пионеры» из «Берсута» и их родители, но и некоторые коллеги обвиняемого. При этом действия медработника лагеря, которая просто мазала порезы зеленкой и устно сообщала о случившемся руководителю, вызывают вопросы.

14 сентября Мамадышский суд вынес обвинительный приговор бывшему вожатому, но он был оспорен. Защита просила оправдать вожатого за отсутствием состава преступления. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ оснований для отмены решения райсуда не нашла. Приговор вступил в силу.

«По моим сведениям, родители требовали денег»

Директор республиканского центра «Лето» Раиль Муратшин заявил «Реальному времени» — в 2017-м его организацию о произошедшем в лагере не уведомляли. Руководитель центра считает, что в этой истории все не так однозначно.

— Вас не смущает, что мальчик (вожатый, — прим. ред.) не признал свою вину? Если бы он ее признал, то срок, возможно, был бы меньше, суд бы к нему лояльно отнесся. А почему он не признал? — задается вопросом директор центра.

По его мнению, в обвинениях ориентироваться лишь на показания детей не совсем корректно. Раиль Муратшин говорит, что в лагере были очень тяжелые ребята, и он не верит, что молодой человек издевался над ними. Один из воспитанников, чьи родители первыми стали жаловаться на работу вожатого, по его словам, совершил попытку суицида еще во время другой смены, но родители снова отправили его в этот лагерь, что также вызывает вопросы: зачем это делать, если ребенку там было плохо?

— Дети там не подарок. Никто не говорит, что над ними надо издеваться, естественно, это самое последнее дело. Я однозначно не защищаю. Но физического насилия к ним он не применял. Более того, по моим сведениям, родители требовали денег, — говорит собеседник издания.

По информации «Реального времени», показания о требовании денег родителями давал на следствии сам обвиняемый.

Не исключает Раиль Муратшин и того факта, что на самом деле дети не пытались совершить суицид, а просто таким образом привлекали внимание. Об этом, по словам собеседника, говорит и характер увечий, которые дети нанесли себе.

В Следкоме, в свою очередь, уверены в законности решения суда и осведомленности руководства центра «Лета» о прошлогоднем ЧП. Как сообщили «Реальному времени», сотрудник центра допрашивался в рамках уголовного дела, более того, в адрес его непосредственного начальства еще в 2017-м направлялось представление с целью устранить нарушения законодательства. Сделать это следователь решил после того, как пришел к выводу об отсутствии контроля за набором кадров в конкретный лагерь.

К детям только после обучения и с педагогическим образованием

Директор лагеря «Территория МЫ», психологического центра «Лестница» и республиканской «Школы вожатых» и семейный психолог Елена Юсупова делает акцент на том, что история в лагере «Берсут» — это исключение для Татарстана, где очень сильно вожатское движение. Ситуацию в лагере она называет страшным попустительством. Эксперт отмечает, что на федеральном уровне приказ о необходимости специальной подготовки всех вожатых вышел лишь в прошлом году, а в нашей республике такое решение было принято еще несколько лет назад.

— По сути, к работе с детьми не должны допускаться вожатые, которые не имеют сертификатов гособразца о прохождении курсов повышения квалификации в школе вожатых, — говорит эксперт. Таких школ, к слову, в Татарстане несколько.

Елена Юсупова считает, что вожатых нельзя набирать со стороны, а нужно годами воспитывать, чтобы знать и доверять тому, кто будет заниматься чужими детьми.

— Но я, к сожалению, знаю очень много лагерей в республике, которые набирают людей через соцсети, через открытые публичные страницы, сайты. Они берут людей, которые не проходили школу вожатых. А ведь еще нужна медкнижка, справка о судимости. Только чтобы оформить медкнижку, нужно две недели. А у нас же берут чуть ли не накануне начала смены. К сожалению, такое есть, — констатирует собеседница издания.

По ее словам, для лагеря с детьми в трудной жизненной ситуации требуются еще более тщательная подготовка вожатых.

— Туда должны брать социальных педагогов, а не просто обычных вожатых, у которых зачастую нет педагогического образования, опыта работы и, соответственно, необходимых компетенций — они просто не развиты, — комментирует эксперт.

Елена Юсупова предлагает задуматься, почему осужденный 21-летний молодой человек выбрал путь физического наказания.

— Такое наказание применяется в случаях, когда я не справляюсь с ситуацией и не знаю, как сделать по-другому. То есть этот человек не знает, не умеет, не обладает определенными навыками и поэтому начинает применять физическое насилие в то время, как существует масса других способов вовлечения ребят в интересную деятельность, — полагает эксперт.

Татарстан присмотрится к своим вожатым

В пресс-службе Министерства молодежи РТ подтверждают слова директора центра «Лето» об отсутствии других случаев издевательств над детьми. В ответ на запрос «Реального времени» в министерстве сообщили, что перед работой вожатые обязаны пройти обучение в республиканской школе вожатых на базе педагогических вузов всех крупных городов Татарстана. Обучение начинается с февраля, к лету вожатые получают на руки специальный сертификат, без которого работать в лагере они не могут. Отбирает сотрудников начальник лагеря под контролем организации, которой он принадлежит.

«Основные требования при отборе — наличие сертификата вожатого и соответствующих документов (в том числе, медкнижка с отметкой от нарколога, справка о наличии (отсутствии) судимости). Полное соответствие персонала лагеря всем требованиям проверяется сотрудниками Роспотребнадзора перед началом каждой смены», — сообщили в пресс-службе.

По их данным, сейчас все лагеря Татарстана на 100% укомплектованы педагогами, в том числе и вожатыми. После случая в Мамадышском районе к отбору вожатых в республике будут относиться еще внимательнее, уверяют в Минмолодежи РТ.

«Для постоянной обратной связи, которая позволяет нам оперативно принимать решения для защиты интересов детей, отдыхающих в летних лагерях, на протяжении всего летнего сезона действует круглосуточная горячая линия. Все жалобы и обращения рассматриваются и оперативно обрабатываются под контролем Министерства по делам молодежи», — говорится в ответе на запрос.