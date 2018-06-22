Рестораторы Казани: от ЧМ выиграли заведения в центре и на путях движения болельщиков

Выручка общепита на Баумана, у «Казань Арены» и «Чаши» выросла примерно на 30%

Фото: Олег Тихонов

К чемпионату мира по футболу в Казани усиленно готовились не только власти города, но и рестораны с кафе. Бизнес был в ожидании роста потока клиентов и выручки. Но спустя неделю после открытия мундиаля результаты оказались неоднозначными — пока одни жалуются, что выручка упала и иностранцы спугнули российских туристов, другие пожинают плоды выгодного расположения заведений и радуются болельщикам из-за границы. При этом, как рассказали «Реальному времени» рестораторы, особенных предпочтений иностранцы не выказывают, удивляются, что плов — это не татарское блюдо, и с удовольствием поедают манты и конину. Подробности — в нашем материале.

Центр поднялся, районы упали

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова акцентирует внимание на том, что выручка заведений выросла примерно на 30%, правда, только в тех кафе и ресторанах, которые находятся на Баумана и у «Казань Арены» с «Чашей».

— Если взять рестораны, находящиеся на Горках, в Ново-Савиновском, Московском районах, то они могут смело сказать про падение и что у них нет ни туристов, ни гостей. И есть факт — также было и на Кубке конфедераций — во время проведения событийных мероприятий простой турист старается не приезжать. Потому что здесь есть ограничения по передвижению, закрывают что-либо. На общем туристическом потоке, наверно, есть какие-то потери, но их замещают как раз приехавшие болельщики. Что касается центра города — Баумана, Профсоюзной, Островского, Чернышевского, Старо-Татарской слободы — я могу смело сказать, что там аншлаг, — констатирует собеседница издания.

Подтверждает диаметрально разные ситуации на ЧМ по футболу и казанский ресторатор Нурислам Шарифуллин, руководитель проектов P.Love и Cream Coffee. Впрочем, и значительного увеличения турпотока он также не наблюдает.

— От заведения к заведению все по-разному. Есть заведения, которые «упали», поскольку они далеки от стадиона и туристических мест. У нас есть один ресторан, который находится близко, но прямо кардинальный рост выручки я не заметил. Мы работаем в штатном режиме и стараемся работать скорее на наших постоянных гостей, с которыми у нас долгие теплые отношения, нежели на туристов. Туристов мы тоже, конечно, встречать любим, но их не так много, как мы ожидали.

Ресторатор отмечает, что его заведения в среднем работают стабильно, на одном уровне, — не проседая по клиентам и без кардинального роста. Стабильность обеспечивают в первую очередь постоянные клиенты, поскольку туристический трафик в своей основной массе обошел их стороной.

По собственным ощущениям, наблюдая за залом, Нурислам Шарифуллин пока констатирует, что его ресторан на Зорге в выручке упал, хотя и находится рядом с отелем. В свою очередь, в XL ресторан чуть «подрос», а на Гоголя ситуация не изменилась.

Все еще в ожидании

Генеральному директору УК «Пирушка» Артему Тяжелову повезло больше — часть его пивных заведений находится как раз на пути туристического потока. Пока анализ ситуации они не проводили, поскольку команда занята работой, поэтому о росте выручки в процентах собеседник издания не говорит. По его словам, приток гостей они ощутили, как в баре Top Hop на Меридианной, так и на Баумана.

— Их много, особенно в день игр — все, как рассчитывали. И за день до игры, и в день игры ребята приезжают, с удовольствием заходят — им понятна концепция. Все болельщики, которые приезжали до игры, возвращаются после нее, — отмечает ресторатор.

При этом он констатирует, что в отдаленных от болельщиков местах роста посещаемости они не наблюдают.

— В целом это, наверно, сильно повлияло на тех, кто стоит либо на центральных улицах, либо на путях движения болельщиков — например, на Сибгата Хакима. Где большое скопление людей, там и больше гостей. У нас есть разные заведения — некоторые находятся не в центре, например, на «Варке» на Декабристов минимально сказался чемпионат у нас в Казани, — говорит Тяжелов.

На ресторанах с более высоким чеком, судя по всему, чемпионат сказался в меньшей степени. Но все же сказался. Директор ресторана «Кремлин» на Профсоюзной Ольга Жукова рассказывает, что количество посетителей пока увеличилось незначительно — в основном ресторан посещают постоянные клиенты. Больше всего иностранных туристов они наблюдали накануне — к ним приехали испанские болельщики. Одна из сотрудниц ресторана знает испанский, поэтому языковых проблем в общении не возникло.

— Вчера у нас было очень много гостей из Испании. Все семьями, с детьми, по 5—6 человек — не такие шумные, которые ходят по Баумана. Они шли друг за другом, будто у них есть группа, в которой они советуют друг другу, где можно хорошо и вкусно покушать. К нам целенаправленно приезжают туристы на такси. Они все семейные, не шумные — никто никому не мешает. Естественно, все пробуют национальную кухню. Все смотрят футбол, когда идут матчи. Правда, иногда мы их даже не включаем — люди просят. Они просто отдыхают и наслаждаются едой, — отмечает собеседница издания.

Ольга Жукова ждет, что основной поток иностранных туристов пойдет ближе к одной восьмой финала и к полуфиналу. Уже сейчас помимо испанцев интерес к «Кремлину» возникает у прибывающих шотландцев — сегодня они уже позвонили предупредить, что приедут в заведение.

В рестораны за местной кухней и алкоголем

По словам гендиректора «Кремлина», особых требований к еде у иностранцев они пока не отмечали. К примеру, испанцы накануне кушали то, что им советовали сами сотрудники заведения.

— Они все ели манты, конину, которую мы готовим. Все кушают наш знаменитый щербет и берут его с собой на вынос. Что мы сами советуем из национальной кухни — то они и берут, чего-то особого не просят, — говорит Жукова.

По словам Нурислама Шарифуллина, иностранцы ждут экзотики. А когда их привезли в P.Love кушать плов, они очень удивились, узнав, что это не татарское, а узбекское блюдо.

При этом уже звучало мнение, что со стороны кажется, будто иностранные болельщики очень много пьют, но мало едят, тем самым практически не увеличивая выручку ресторанов и кафе. Артем Тяжелов отмечает, что, действительно, в его пивных барах пьют больше, чем едят, но и блюда в целом заказывают активно. Кстати, толпы иностранцев в его заведениях, напротив, не отпугивают, а притягивают российских клиентов.

— Самое прикольное, когда наши ребята специально приходят знакомиться с болельщиками, фотографируются, общаются. Ни раз наблюдал, когда наши ребята, не разговаривающие по-английски, пытаются что-то объяснить иностранцам, находят общий язык, фотографируются, обнимаются — это достаточно вежливо и дружелюбно, — говорит собеседник издания.

При этом он неоднократно замечал, что некоторые из посетителей уже начали коллекционировать фотографии с представителями разных стран, участвующих в чемпионате. Впрочем, воспринимают все подобные знаки дружелюбия позитивно.

Visit Tatarstan поддержит?

Ситуацию с непопулярностью ресторанов и кафе в отдаленных районах Казани Галина Шарафутдинова называет стандартной для летнего сезона и констатирует, что пока придумать, как с ней бороться, у них не получается.

— На самом деле, мы много думаем над тем, как вообще сделать так, чтобы привлечь туда народ. Мы возили группы на обеды в более отдаленные рестораны, но пока не можем решить эту проблему, потому что у туристов маршрут выстроен таким образом, что они очень ограничены во времени. Если они передвигаются по центру с экскурсиями, им ехать обедать в отдаленные места просто по времени не получается, — отмечает исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ.

Как известно, поддержать заведения по всему городу решили наклейками «Рекомендовано Visit Tatarstan». Пока проект только начался, и в дальнейшем аккредитацию будут получать все больше и больше объектов.

— Это, на самом деле, первые шаги проекта, который разработан госкомитетом совместно с мэрией Казани и при нашей поддержке. Этот проект направлен на то, чтобы провести аккредитацию предприятий общественного питания и выдать им такие наклейки. В связи с тем, что проект только что стартовал, еще не успели ко всем попасть и всех оценить. То есть это не говорит о том, что если у соседа нет наклейки, у него хуже. Возможно, там аккредитация еще не проведена, — отмечает собеседница издания.

По ее словам, работа по аккредитации продолжается во время чемпионата и впоследствии ресторанам участие в проекте может дать дополнительных клиентов, поскольку вся информация о проверенных заведениях будет выкладываться как на сайте Госкомитета по туризму, так и Центра развития туризма. Сам проект не был направлен конкретно на чемпионат, но начал реализовываться именно в период его проведения.

— Это будет делаться на постоянной основе, и все предприятия, которые будут в списке рекомендованных заведений, получат дополнительную рекламу на сайтах, на всех информационных ресурсах, что для них также немаловажно.