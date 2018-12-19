К продаже готов. Ижевские электросети отдадут «Россетям» за три миллиарда?

Стали известны подробности предстоящей продажи принадлежащих Ижевску электросетей.

Фото: пресс-служба "Удмуртэнерго"

Продажу имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» хотят провести в оставшиеся дни 2018 года. Руководство Удмуртии и Ижевска уже обозначило «предпочтительным» предварительное предложение от «Россетей», готовых приобрести крупнейший городской актив за 3 млрд рублей. Свои доводы представители республиканских и городских властей изложили депутатам Гордумы. Подробнее о них — в материале «Реального времени».

Имущество вместо акций

Обсуждение с депутатами Городской думы Ижевска предстоящей продажи имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» вместо запланированных 45 минут продлилось больше двух часов. Оно проходило за закрытыми дверями, однако даже в коридоре порой слышались возгласы, свидетельствовавшие, что разговор был сложным. Некоторые депутаты покинули зал совещаний до окончания обсуждения.

Продажа крупнейшего городского актива — «Ижевских электрических сетей» — уже почти год является предметом споров и обсуждений: насколько необходимо избавляться от него, в формате продажи акций или имущественного комплекса, по какой цене и как при этом избежать рисков для стабильного электроснабжения столицы республики без чрезмерного повышения тарифов.

— Правительство республики считает, что единственно верным, возможным и наиболее эффективным для города решением является реализация сделки через реализацию имущественного комплекса, — заявил журналистам по итогам встречи с депутатами первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин. — Во-первых, потому что это экономически обоснованно — стоимость имущества сегодня выше, чем та стоимость, которая предложена оценщиками, второе — эта процедура полностью законна, потому что есть заключения саморегулируемой организации о несоответствии оценок имущества и акций, которые были проведены ранее, скажем так, и законодательству РФ. Третье — есть, скажем так, понятный и прозрачный для всех стратегический инвестор, который сможет в будущем данные сети содержать в надлежащем состоянии, вкладывать деньги в инфраструктуру. Самое главное — сохранять тот коллектив, который есть сегодня на предприятии.

«Правительство республики считает, что единственно верным, возможным и наиболее эффективным для города решением является реализация сделки через реализацию имущественного комплекса», — заявил журналистам по итогам встречи с депутатами Александр Свинин



Различия в оценке

Оценка имущественного комплекса «ИЭС» в 2,9 млрд рублей, представленная «ВЭБ Капиталом» в ноябре, вызвала споры, так как первоначально его оценили в 5,4 млрд. Оценку летом провело ООО «Столичный центр аудита и оценки». ООО «Экспертиза собственности — Ижевск» по муниципальному контракту оценило стоимость 100% акций АО «ИЭС» в 3,56 млрд рублей, при этом отдельно стоимость имущественного комплекса компания не рассчитывала.

Свинин пояснил, что «по заключению саморегулируемых организаций эти оценки признаны недействительными».

Как сообщил «Реальному времени» источник, знакомый с ситуацией, эксперты СРО НК «АРМО» пришли к выводу, что стоимость имущества по ранее проведенным оценкам была необоснованно завышена «путем необоснованного применения коэффициентов и корректировок».

Якобы была использована необъективная информация из открытых источников вроде популярных сайтов объявлений Авито и Домофонд по незакрытым сделкам, то есть брали цену, выставленную продавцом, вместо того, чтобы использовать цены аналогичных договоров, зарегистрированных Росреестром. Офисные помещения были изначально оценены исходя из перспективы их перепрофилирования и коммерческого использования, то есть возможности их сдать в аренду или снести под строительство жилья. Между тем, предполагается, что здания и имущество «ИЭС» будут после продажи и дальше использоваться по назначению, то есть для обеспечения электроснабжением города. Эксперты также отмечают, что оценка схожих помещений сильно отличается.

Кроме того, оценщики не применили при проведении анализа стоимости доходный метод оценки актива. В среднем прибыль «ИЭС» составляет 200 млн рублей в год, при этом ее большая часть направляется на увеличение и поддержание в надлежащем состоянии основных производственных фондов. То есть практически вся прибыль идет на плановые и профилактические ремонты.

Ранее врио руководителя Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов рассказал «Реальному времени», что в 2015 и 2016 годах городской бюджет получил в качестве дивидендов от «ИЭС» по 1 млн рублей, в 2017-м — 5,5 млн, в 2018-м — 7,5 млн рублей. То есть реальный доход, который мог бы получать инвестор при нынешнем состоянии предприятия, не превышает 10 млн рублей в год.



Предполагается, что здания и имущество «ИЭС» будут после продажи и дальше использоваться по назначению — для обеспечения электроснабжением города. Фото пресс-службы «Удмуртэнерго»



Собственно с учетом этого эксперты делают вывод, что при представленной оценке имущества и акций предприятия его покупка для потенциального приобретателя окупится лишь через 18—22 года, а доходность от вложения составит 4-5 процентов годовых. Такая сделка для инвестора экономически нецелесообразна.



Тем не менее в некоторых СМИ и телеграм-каналах делались предположения, что обозначенные оценки в 5,4 и 3,6 млрд рублей могут не устраивать потенциального покупателя. И якобы нежелание проводить переоценку могло стоить Сергею Задорожному, исполнявшему с мая по октябрь полномочия главы города, должности. В то же время якобы существовали и некие интересанты в сохранении «ИЭС» в собственности города.

Без конкурса стратегическому инвестору

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, чистые активы «ИЭС» оцениваются в 2,3 млрд рублей, поэтому предложенная цена в 3 млрд рублей оптимальна.

— Стратинвестор помимо того, что покупает актив дороже стоимости чистых активов, берет на себя гарантированное обязательство по сохранению трудового коллектива, — отметил в разговоре с журналистами Бекмеметьев. — Мы гарантированы от чрезмерного завышения тарифа, поскольку это будет госрегулируемая деятельность не в первом юрлице, а уже в юрлице, имеющем определенную историю деятельности на регулируемом рынке тарифов на электроэнергию, на ее передачу. Соответственно здесь никаких пикообразных скачков по тарифу не будет точно, только лишь тот предельно допустимый индекс предельного роста, который устанавливается правительством РФ, не более того. В случае с продажей акций это невозможно по закону, мы не можем этим обременять покупателя акций. В случае проведения конкурса это тоже невозможно. В лучшем случае при проведении конкурса мы можем просить у покупателя сохранить коллектив не более чем в течение года после приобретения.

Он добавил, что пакеты акций предприятий по обозначенной оценщиком стоимости, как правило, не продаются. За этим следует снижение цены сразу в два раза, в итоге активы нередко уходят по низкой стоимости. Как раз этого падения цены и отсутствия гарантий по дальнейшей работе предприятия и хотят избежать власти за счет предложения имущественного комплекса стратегическому инвестору.

Условия сделки, как сообщил Свинин, согласовывают в ФАС, Министерстве энергетики РФ и Росимуществе.

Что касается собственно стратегического партнера, то имеется в виду в первую очередь ПАО «Россети».

— Оценка имущества, которая была представлена на совете директоров «ИЭС» — 2,9 млрд рублей. Продать предполагается именно по этой цене, и мы надеемся, что стратегическим инвестором выступит ПАО «Россети», — сообщил Свинин.

Он отметил, что привлеченный для реализации актива «ВЭБ Капитал» направил предложения о приобретении «ИЭС» 18 компаниям, однако именно предварительное предложение, полученное от «Россетей», является «предпочтительным». Свинин также уточнил, что «Россети» не покупают акции, их интересует именно имущественный комплекс.

Еще в феврале этого года на Сочинском форуме Александр Бречалов и гендиректор МРСК Центра Олег Исаев подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса республики и организации максимально эффективной инфраструктуры. Фото mrsk-cp.ru

История отношений с «Россетями»

Наиболее вероятным приобретателем активов «ИЭС» «Россети» назывались и ранее. Компания представлена в Удмуртии филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Удмуртэнерго». Еще в феврале этого года на Сочинском форуме Александр Бречалов и гендиректор МРСК Центра Олег Исаев подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса республики и организации максимально эффективной инфраструктуры. Как раз в феврале появилась информация о возможной продаже «Ижевских электрических сетей».

В мае подобное соглашение глава региона подписал уже с руководителем головной структуры — ПАО «Россети» — Павлом Ливинским. Вновь Бречалов встречался с Ливинским в конце августа, тогда предложение по «ИЭС» впервые прозвучало публично.

«Я предлагаю «Россетям» участвовать в открытом аукционе по приобретению соответствующих сетей», — цитирует Бречалова пресс-служба компании, при этом он отметил, что в качестве приоритетного проекта в настоящее время рассматривается сделка по сетям, эксплуатируемым АО «Ижевские электрические сети».

Еще одно соглашение глава Удмуртии и руководитель «Россетей» подписали 7 декабря.

«Не секрет, что у нас в регионе — самый низкий тариф в Приволжье и одни из самых низких показателей инвестиций в энергетику. Разумеется, это сдерживает экономический рост. Ведь энергетика — это база развития. Заключенное сегодня соглашение двукратно увеличит объем инвестиций в электросетевой комплекс субъекта. Мы готовы выступить одним из пилотов цифровизации сетей. Кроме того, мы заинтересованы в централизации активов на территории Удмуртской Республики», — заявил после подписания Александр Бречалов.

Стоит упомянуть и своего рода подарок «Россетей» для Ижевска — в октябре в столице республики открыли современный скейт-парк, построенный во многом как раз на деньги компании, которая в ближайшее время может стать обладателем электросетей Ижевска.

Окончательное решение относительно сделки должен принять совет директоров АО «ИЭС». Фото susanin.news

Решение за советом директоров

Окончательное решение относительно сделки должен принять совет директоров АО «ИЭС», подчеркнул вице-премьер. Однако вряд ли оно будет отличаться от обозначенной позиции правительства УР и руководства Ижевска. Совет директоров возглавляет глава города Олег Бекмеметьев, в его состав входят врио генерального директора АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов, замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев, замдиректора «Ижевских электрических сетей» Ирина Балобанова, депутаты Городской думы Михаил Молоков, Игорь Стыценко и Андрей Батов.

Встреча с депутатами, по выражению Свинина, была призвана разъяснить народным избранникам, почему «ИЭС» продавать нужно и именно по таким параметрам. Однако, судя по высказываниям некоторых депутатов, они так и не поняли, чего от них хотят, если вопрос продажи актива будет решать совет директоров, и «ИЭС» уже включен в прогнозный план приватизации. На встрече они высказывали сомнения как в предлагаемой форме продажи, так и в оценке стоимости.

Ожидается, что совет директоров соберется уже в ближайшие дни.

— Будем рекомендовать совету директоров до конца года провести одобрение. Закрыть [сделку] предлагать будем в этом году, — сообщил представитель «ВЭБ Капитал» Отто Сопроненко.

Вырученные от продажи активов «ИЭС» средства городские власти хотят потратить на ремонт и строительство ряда соцобъектов.