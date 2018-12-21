Деньги на мусор. Регоператору в Удмуртии срезали тариф более чем в полтора раза

В Удмуртии утвердили тариф на обращение с ТКО, который начнет действовать с 1 января 2019 года.

В Удмуртии поставили финальную точку в обсуждении самого спорного тарифа — на вывоз твердых коммунальных отходов. Комиссия по тарифному регулированию Минстроя республики утвердила, сколько именно жители региона будут платить за мусор с 1 января 2019 года. Размер платы был снижен в 1,5 раза в сравнении с предложенным регоператором. За счет чего это произошло и есть ли перспективы дальнейшего снижения — в материале «Реального времени».

Тарифы

Расчетами тарифа на твердые коммунальные отходы (ТКО) в Минстрое Удмуртии занимались 19 декабря до позднего вечера, сообщил на заседании комиссии по тарифам министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Иван Ястреб. Итог представили на заседании 20 декабря.

Для жителей многоквартирных домов тариф будет рассчитываться в размере 98,48 рубля на человека, для жителей частных домов — 95,20 рубля с человека.

Между тем, изначально регоператор по обращению с ТКО предлагал взимать плату в 166 рублей с человека в частном секторе и 7,54 рубля с квадратного метра в многоквартирных домах. Споры вызывала как заявленная сумма, так и способ расчета с квадратного метра в многоквартирных домах.

Независимые эксперты, подготовившие электронную модель территориально схемы размещения отходов, представили на недавнем совещании в правительстве УР немного другой расклад — 135,25 рубля с человека для частных домовладений и 7,61 рубля за 1 кв. м для многоквартирных домов. Причем тогда представители компании высказывались против установления тарифа ниже 100 рублей, чтобы не получить «мертвого регоператора».

На фото — Иван Маринин, Ярослав Семенов, Иван Ястреб



На заседании комиссии по тарифам 20 декабря представитель Минстроя отметила, что при проведении расчетов специалисты выявили статьи, расходы по которым они считают необоснованными. Среди прочего это расходы на закупку контейнеров, аренду помещений, командировочные расходы, убрали и статьи по строительству двух мусоросортировочных комплексов. Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на эти необоснованные затраты указывали депутаты Госсовета и представители Государственного контрольного комитета Удмуртии.



В результате первоначальную расчетную сумму затрат регоператора по году в размере 2,9 млрд рублей снизили более чем на 400 млн. Это и снижение нормативов образования отходов для населения собственно и позволило уменьшить тарифы.

— Пока сложно сказать как мы справимся без этих сортировочных станций, но в любом случае мы приступаем с 1 января, а потом в последующем по строительству будем смотреть, куда развивается ситуация, — прокомментировал руководитель регоператора по обращению с ТКО Иван Маринин.

Полигоны и мусоросортировка

Использовать для хранения ТКО будут пять полигонов, которые включены в соответствующий федеральный реестр, однако в течение следующего года правительство Удмуртии рассчитывает, что в территориальную схему будут включены еще три действующих полигона — в окрестностях Сарапула, Глазова и Воткинска, которых нет в федеральном реестре. Принятый в Госдуме закон значительно упрощает эту процедуру, ожидается, что в ближайшее время его примет Совет Федерации и подпишет глава государства. Полигоны смогут работать до 2023 года.

Регоператор может инвестировать собственные средства в сортировку, чтобы затем заниматься переработкой и извлекать из этого прибыль. Фото udmurt.ru



— Сейчас, когда у нас есть твердое убеждение, что количество действующих полигонов в 2019 году будет увеличено как минимум с пяти до восьми, мы понимаем, что мощности этих полигонов будут достаточны, по крайней мере, в ближайшее время, для того чтобы не вкладываться через тарифы населения и юридических лиц в мусоросортировочные станции, — пояснил председатель правительства УР Ярослав Семенов.

Иван Ястреб в свою очередь добавил, что регоператору предстоит пересмотреть свою бизнес-модель по строительству мусоросортировочных станций.

— Мы считаем, что та сортировка, которая возможна на сегодняшний день в Удмуртии, — это по большому счету бизнес, и ни в коем случае не может ложиться на плечи населения и закладываться в структуру тарифов, — отметил он

То есть регоператор может инвестировать собственные средства в сортировку, чтобы затем заниматься переработкой и извлекать из этого прибыль.

Переработка мусора. Фото udmurt.ru



Потенциал снижения

В нынешнем тарифе не учтено использование трех упомянутых полигонов. При этом, как отметил Семенов, после включения их в территориальную схему затраты на транспортировку ТКО снизятся, а значит появится возможность и уменьшить тариф для населения. При формировании тарифа самые большие затраты, более 50 процентов стоимости, несут в себе как раз логистические издержки. Есть перспективы появления в республике и новых полигонов.

Приобретать контейнеры для ТКО обязан перевозчик, контейнерные площадки оборудуются собственником земельного участка — управляющими компаниями или муниципалитетами. Между тем ранее главы ряда районов отметили, что далеко не во всех населенных пунктах сейчас есть контейнерные площадки. Ярослав Семенов в свою очередь пояснил, что нуждающиеся муниципалитеты могут рассчитывать на поддержку из республиканского бюджета на эти цели. Сейчас анализируются возможности местных бюджетов и потребность в оборудовании контейнерных площадок.

— После того как мы поймем масштаб потребностей муниципальных образований, уже перепланируем бюджет 2019 года через дотации и субсидии муниципальным образованиям, — сказал Семенов.

Очевидно, в полной мере оценить готовность регоператора к работе жители Удмуртии смогут в первые дни нового года. Фото day.org.ru



Рабочих дней в 2018 году осталось совсем немного, а потому участники совещания спросили, успеет ли регоператор заключить с потребителями договоры.

— Действительно нам остается мало времени — 10 дней. Мы должны опубликовать в установленном порядке типовой договор, который утвержден правительством РФ, также принятые сегодня тарифы. Договор является публичным, — отметил руководитель регоператора Иван Маринин. — Мы приступаем к исполнению этого договора, не дожидаясь подписания, поэтому подавляющее количество договоров будет подписываться в конце декабря — начале января. Но это не снимает с нас ответственность начать вывоз мусора с 1 января 2019 года.

Очевидно, в полной мере оценить готовность регоператора к работе жители Удмуртии смогут в первые дни нового года. Представили компании и властей мусорного коллапса не ожидают.

Ранее вопрос тарифов по ТКО обсуждали и в Татарстане.